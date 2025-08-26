拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
實驗室培養油為食品及化妝品帶來無需砍伐森林的未來
隨著歐洲準備實施更嚴格的關於與森林砍伐有關的進口規則，一家位於巴黎的初創公司宣稱能在不砍伐任何樹木的情況下，以更短的時間提供相同的化妝品和食品級油。根據 Euronews 的報導，生物科技公司 SMEY 正在開發全球首個實驗室培養的椰子油、棕櫚油和乳木果油。該公司聲稱能將傳統的供應周期從 18 至 24 個月壓縮至約 30 天，將其技術定位為無森林砍伐、可追溯的替代方案，供製造商選擇。歐盟的森林砍伐法規將於 12 月生效，對於不合規的進口產品，可能會施加高達公司全球營業額 4% 的罰款。這一前景迫使品牌尋找替代品，因為傳統採收這些油脂的過程長期以來與森林破壞、生物多樣性損失和社會問題息息相關。
SMEY 的方法集中於用生物反應器取代種植園。該公司擁有一個超過 1,000 種非基因改造酵母株的庫存，稱為其「酵母銀行」（Neobank of Yeasts），並將這些菌株輸入機器學習系統，以預測哪些會產生所需的精確脂質組合。創始人 Viktor Sartakov-Korzhov 表示：「我們的做法將發酵和機器學習結合成一個單一的集成系統。我們利用來自自然的非基因改造酵母株，通過發酵技術生產具備特定客戶需求的精確脂質組合的油。」工作流程映射每個菌株的自然脂質組合，然後應用自適應實驗室進化和過程優化來擴大生產。「從那裡開始，我們應用自適應實驗室進化和過程優化來擴大生產，而無需基因改造。」他補充說，這一結果是開發速度的顯著加快：「這種結合將研發周期從 18 至 24 個月縮短至約 30 天，讓我們可以開發出一致、可追溯並根據每個應用量身定制的油脂。」
該公司將其油脂定位為解決與棕櫚油、椰子油及其他植物油相關的環境和倫理問題的方案。這些問題包括森林砍伐、生境喪失、肥料和水資源的使用以及勞工剝削。ESSEC 商學院的市場營銷教授 Marc Mazodier 表示：「實驗室生產的油脂是朝向可持續性的一個有前景的步驟，特別是對於像棕櫚油或稀有植物油這樣的高影響成分。」他補充說，這些油脂「不使用農藥或肥料，對生態系統沒有威脅」，同時避免不道德的勞動力問題，並符合素食或無殘忍的聲稱。Sartakov-Korzhov 表示，這項技術能夠本地化供應，並引入新配方，具有更長的保質期和穩定性。「我們的目標是增加價值，並加強韌性，而不取代現有參與者。」他告訴 Euronews Green，並指出有機會在歐洲生產化妝品級油脂，而目前奢侈品牌則需要進口這些產品。SMEY 最初將 Noyl Silk 作為一種培養的高油酸奶油，用於護髮、護膚和化妝品，同時也在進軍潤滑劑和油脂化學品市場。長期來看，該公司計劃推出食用應用產品，例如 Noyl Cocoa，這是一種培養的可可奶油替代品。
儘管有許多希望，SMEY 及其同行仍需滿足性能和監管標準。「油脂必須提供與其替代成分相同或更好的效果。監管批准是另一個主要因素，時間表根據應用和地區而異。」Sartakov-Korzhov 指出。他估計，食用用途的可可奶油替代品在歐洲可能面臨約兩年半的批准，而棕櫚油替代品在巧克力醬等產品中的批准則可能需要約三年。Mazodier 警告說，擴大生產和原材料的輸入至關重要。一些生產過程是高耗能的，這可能會削弱可持續性收益，除非這些過程由可再生能源提供，而成本仍高於傳統油脂，儘管他預計這些成本會下降。他還指出對農業原料的依賴，例如甘蔗或玉米，消費者對「天然」標籤的偏好，以及產品的終端處理問題。並非所有的實驗室生產油脂都容易生物降解，包裝和運輸仍然可能帶來環境影響。「實驗室生產的油脂可以使化妝品供應鏈對脆弱的農業風險的暴露大大減少，通過多樣化生產、穩定供應和實現替代來達成。但它們引入了新的依賴，特別是在原料採購、能源和工業基礎設施方面，這意味著在短期內，它們僅是農業油脂的補充，而非完全取代。」
