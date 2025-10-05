中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
寧夏夜市 阿宗麵線等遭殃 台驚爆「黑心豬腸」風波
台灣發生嚴重食安危機，當地食品廠「百威公司」涉嫌使用工業用雙氧水，漂白病變豬大腸，近3,800公斤問題產品流入市面，包括台北著名景點寧夏夜市，以及西門町排隊名店阿宗麵線等商家，慘被波及。
屏東地檢署調查發現，不肖業者為牟取利益，把部分病變的豬大腸，以工業用雙氧水浸泡漂白後，販售給不知情的下游廠商。檢方已按違反《食品安全衛生管理法》把公司負責人及4名員工移送法辦，分別以50萬及8萬元新台幣保釋。屏東衛生局上周五派員查封涉事工廠的內臟冷凍庫，並在大門貼上封條禁止出入。
寧夏夜市有1330公斤流入
根據當局資料，這批「黑心大腸」主要流向桃園及台北等四個縣市。其中桃園地區約有2,200公斤白小腸，目前已全數下架；台北寧夏夜市則有1,330公斤B級大腸流入。寧夏夜市管理處發聲明強調，經初步調查僅少數攤商使用到問題產品，實際數量遠低於媒體報道，將全力配合衛生單位檢驗。
西門町名店「阿宗麵線」緊急在店外張貼公告，向消費者致歉。阿宗麵線表示已立即終止與問題供應商的所有合作關係。楊姓店長表示，原料確實混入了問題產品，「我們對客戶都很抱歉，剩下的貨都全部封存起來，連合格廠商都封存起來。」
問題豬腸含重金屬及毒素
當地毒物中心主任顏宗海警告，工業用雙氧水或含重金屬等有害物質，且病變豬腸產生的毒素，即使經高溫烹煮亦無法完全破壞，民眾若誤食恐引發急性腸胃炎等中毒症狀。
