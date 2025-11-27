寧神養心｜有覺好瞓｜轉季必飲｜ 蓮子百合桂圓茶

轉季天氣忽冷忽熱，成日都覺得疲倦、瞓得唔好、心又好似唔定咁？今日就帶大家整一款超簡單、但真係好有用又易整嘅保健茶—蓮子百合桂圓茶！！呢款茶最啱呢排天氣乾、心火旺、夜晚成日胡思亂想嘅人，飲完個人會「收返心」，瞓覺都好似穩陣啲！ 紅蓮子：養心安神、健脾止瀉、益腎固精，補脾益氣，舒緩心悸、失眠多夢 百合：清心安神、潤肺止咳、養陰潤燥，舒緩煩躁、失眠、多夢 桂圓：養血安神，補益心脾。提升睡眠質素，改善氣血虛弱、心悸健忘、食慾不振 杞子：補肝益腎、潤肺養陰，明目安神，改善視力模糊、腰膝痠軟，舒緩燥熱乾咳

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

紅蓮子 20克

百合 10克

桂圓 4粒

杞子 5粒

熱水 500毫升





作法:

1 ：





紅蓮子洗淨，浸水30分鐘

2 ：





百合洗淨，浸水30分鐘

3 ：





桂圓洗淨

4 ：





杞子洗淨

5 ：





所有材料放茶壺內，加熱水焗30分鐘（或中細火煲15分鐘）

6 ：





完成





