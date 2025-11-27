寧神養心｜有覺好瞓｜轉季必飲｜ 蓮子百合桂圓茶

宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
轉季天氣忽冷忽熱，成日都覺得疲倦、瞓得唔好、心又好似唔定咁？今日就帶大家整一款超簡單、但真係好有用又易整嘅保健茶—蓮子百合桂圓茶！！呢款茶最啱呢排天氣乾、心火旺、夜晚成日胡思亂想嘅人，飲完個人會「收返心」，瞓覺都好似穩陣啲！ 紅蓮子：養心安神、健脾止瀉、益腎固精，補脾益氣，舒緩心悸、失眠多夢 百合：清心安神、潤肺止咳、養陰潤燥，舒緩煩躁、失眠、多夢 桂圓：養血安神，補益心脾。提升睡眠質素，改善氣血虛弱、心悸健忘、食慾不振 杞子：補肝益腎、潤肺養陰，明目安神，改善視力模糊、腰膝痠軟，舒緩燥熱乾咳
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
食材
紅蓮子 20克
百合 10克
桂圓 4粒
杞子 5粒
熱水 500毫升
作法:
1 ：
紅蓮子洗淨，浸水30分鐘
2 ：
百合洗淨，浸水30分鐘
3 ：
桂圓洗淨
4 ：
杞子洗淨
5 ：
所有材料放茶壺內，加熱水焗30分鐘（或中細火煲15分鐘）
6 ：
完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56364
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
