與其對他太好，不如將焦點放在自己！當你身上散發着魅力，自會有人為你搬搬抬抬只為留住你｜周靈山《只在你心頭》

都說人會有審美疲勞！你長久地對一個人太好，他便會追求不好。

對人，真的要捉心理，別人說這是耍心計，我說是為了長遠關係。就如，你想儲錢買樓付首期120萬，不吃不喝瞓街5年半就夠，難道你真的會一頭栽進去，在天橋底吸塵5年半？不會。捉心理，是去抓住他的心，去餵養整段關係，讓彼此更長久，順便過埋世。

但女人呢，一嫁就變笨，愛起來、為頭家，連命都給他。好了，他吃慣、舒服慣，身就痕，出去遇到一個任性、即興、及時行樂、買嘢唔睇折頭的，馬上抓來止痕。你頭家，就這樣沒了。所以你看，街邊有多少男生男人，為一個不怎樣的女子搬搬抬抬，然後你看看下班後拿住抽餸的自己：能幹、節儉，卻沒有憐惜。

社會學家做過研究：原配往往比外遇優勝。何解？就是審美疲勞。所以，嫁了更加要為他壯陽，陽是陽剛Masculinity的陽，別想歪。想讓他知道要保護頭家？你別變工程組；想他想你？就別黏住不放。其他，你明白的，捨不捨得做而已。

至於我？已變得非常捨得做，實在不再想要活到顧前顧後、抬上抬落。他不上進，我不如用抬他的時間去抬自己。當你身上散發着魅力和光，自會有人為你搬搬抬抬，只為留住你。

