寫信給聖誕老人｜2025聖誕海外截郵日期 附全球10大熱門聖誕老人地址
每年聖誕，相信不少大小朋友都會寄送聖誕卡或禮物給海外親朋好友，另外小朋友如想寄信給聖誕老人，除了要知道聖誕老人的地址外，記得注意各地空郵截郵日期，以及在信封寫上回郵地址，為聖誕加添一份期待。
香港郵政早前公佈2025年的聖誕空郵截郵日期。有關日期是根據各目的地郵政機關的要求而臨時訂定作為參考資訊，確實日期及服務或會受當時的空運服務所影響，並可能會於短時間通知後予以更改。為免延誤，提醒大家盡早投寄。
以下是部分地區空郵截郵日期
亞洲
目的地
信件及郵包
包裹
中國內地
12月9日
12月9日
台灣
12月5日
12月4日
日本
12月9日
12月8日
韓國
12月2日
12月2日
馬來西亞
12月3日
12月1日
新加坡
12月2日
12月1日
泰國
12月2日
12月2日
菲律賓
12月2日
12月1日
越南
12月8日
12月5日
印度尼西亞
12月8日
12月5日
中、南及北美洲
目的地
信件及郵包
包裹
加拿大
12月4日
11月28日
美國#
12月5日
12月5日
巴西
11月28日
11月28日
智利
11月28日
11月27日
墨西哥
12月2日
12月1日
#只限投寄內載文件的郵件
歐洲
目的地
信件及郵包
包裹
芬蘭
12月5日
12月1日
英國
12月5日
12月5日
法國
12月3日
12月3日
奧地利
12月2日
12月1日
德國
12月5日
12月4日
意大利
12月2日
12月1日
挪威
12月2日
12月1日
瑞典
12月5日
12月4日
瑞士
12月8日
12月4日
荷蘭
12月3日
12月2日
比利時
12月2日
12月1日
丹麥
12月2日
12月1日
希臘
12月2日
12月1日
冰島
12月2日
服務暫停
愛爾蘭
12月5日
12月1日
葡萄牙
12月2日
11月28日
俄羅斯
11月25日
11月17日
西班牙
12月2日
12月1日
大洋洲
目的地
信件及郵包
包裹
澳洲
12月9日
12月8日
新西蘭
12月2日
12月1日
斐濟
12月1日
11月28日
非洲
目的地
信件及郵包
包裹
埃及
12月9日
12月8日
南非
11月21日
11月20日
摩洛哥
12月4日
12月1日
瀏覽其他更多地區︰按此
全球10大熱門聖誕老人地址
不少小朋友都希望跟聖誕老人通信，因此每年世界各地的聖誕老人都會收到大量郵件，大家記得寫上回郵地址，才有機會收到回信，但何時收到真的要看運氣了。以下10大熱門地區的聖誕老人地址，供大家參考。
1. 香港聖誕老人地址︰香港中環康樂廣場2號郵政總局
2. 芬蘭聖誕老人地址︰Santa Claus' Main Post Office, Tähtikuja 1, 96930 Arctic Circle, FINLAND
3. 英國聖誕老人地址︰Santa/Father Christmas, Santa's Grotto, Reindeerland, XM4 5HQ
4. 加拿大聖誕老人地址︰Santa Claus, North Pole HOHOHO, Canada
5. 德國聖誕老人地址︰
Santa Claus, Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort, Germany
Santa Claus, Christkind,51777 Engelskirchen, Germany
Santa Claus, An den Weihnachtsmann,Himmelsthür, 31137 Hildesheim, Germany
6. 法國聖誕老人地址︰Père Noël, 33500 Libourne, France
7. 挪威聖誕老人地址︰Havnebakken 6, Drøbak, Norway
8. 瑞典聖誕老人地址︰Santa Claus, Tomteboda, 173 00 Sweden
9. 奧地利聖誕老人地址︰Santa Claus, Postamt Christkindl, Christkindlweg 6, A-4411 Christkindl, Austria
10. 美國聖誕老人地址︰SANTA CLAUS, 123 ELF ROAD, NORTH POLE 88888
註：需附上回郵信封、免附郵票
