寫信給聖誕老人｜2025聖誕海外截郵日期 附全球10大熱門聖誕老人地址

每年聖誕，相信不少大小朋友都會寄送聖誕卡或禮物給海外親朋好友，另外小朋友如想寄信給聖誕老人，除了要知道聖誕老人的地址外，記得注意各地空郵截郵日期，以及在信封寫上回郵地址，為聖誕加添一份期待。

小朋友想 寄信給聖誕老人， 信封記得寫回郵地址。（圖片來源︰ Santa Claus Main Post Office FB）

香港郵政早前公佈2025年的聖誕空郵截郵日期。有關日期是根據各目的地郵政機關的要求而臨時訂定作為參考資訊，確實日期及服務或會受當時的空運服務所影響，並可能會於短時間通知後予以更改。為免延誤，提醒大家盡早投寄。

以下是部分地區空郵截郵日期

亞洲

目的地 信件及郵包 包裹 中國內地 12月9日 12月9日 台灣 12月5日 12月4日 日本 12月9日 12月8日 韓國 12月2日 12月2日 馬來西亞 12月3日 12月1日 新加坡 12月2日 12月1日 泰國 12月2日 12月2日 菲律賓 12月2日 12月1日 越南 12月8日 12月5日 印度尼西亞 12月8日 12月5日

中、南及北美洲

目的地 信件及郵包 包裹 加拿大 12月4日 11月28日 美國# 12月5日 12月5日 巴西 11月28日 11月28日 智利 11月28日 11月27日 墨西哥 12月2日 12月1日

#只限投寄內載文件的郵件

歐洲

目的地 信件及郵包 包裹 芬蘭 12月5日 12月1日 英國 12月5日 12月5日 法國 12月3日 12月3日 奧地利 12月2日 12月1日 德國 12月5日 12月4日 意大利 12月2日 12月1日 挪威 12月2日 12月1日 瑞典 12月5日 12月4日 瑞士 12月8日 12月4日 荷蘭 12月3日 12月2日 比利時 12月2日 12月1日 丹麥 12月2日 12月1日 希臘 12月2日 12月1日 冰島 12月2日 服務暫停 愛爾蘭 12月5日 12月1日 葡萄牙 12月2日 11月28日 俄羅斯 11月25日 11月17日 西班牙 12月2日 12月1日

大洋洲

目的地 信件及郵包 包裹 澳洲 12月9日 12月8日 新西蘭 12月2日 12月1日 斐濟 12月1日 11月28日

非洲

目的地 信件及郵包 包裹 埃及 12月9日 12月8日 南非 11月21日 11月20日 摩洛哥 12月4日 12月1日

瀏覽其他更多地區︰按此

世界各地的聖誕老人每年都會收到大量郵件。 （圖片來源︰ Santa Claus Main Post Office FB）

全球10大熱門聖誕老人地址

不少小朋友都希望跟聖誕老人通信，因此每年世界各地的聖誕老人都會收到大量郵件，大家記得寫上回郵地址，才有機會收到回信，但何時收到真的要看運氣了。以下10大熱門地區的聖誕老人地址，供大家參考。

1. 香港聖誕老人地址︰香港中環康樂廣場2號郵政總局

2. 芬蘭聖誕老人地址︰Santa Claus' Main Post Office, Tähtikuja 1, 96930 Arctic Circle, FINLAND

3. 英國聖誕老人地址︰Santa/Father Christmas, Santa's Grotto, Reindeerland, XM4 5HQ

4. 加拿大聖誕老人地址︰Santa Claus, North Pole HOHOHO, Canada

5. 德國聖誕老人地址︰

Santa Claus, Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort, Germany

Santa Claus, Christkind,51777 Engelskirchen, Germany

Santa Claus, An den Weihnachtsmann,Himmelsthür, 31137 Hildesheim, Germany

6. 法國聖誕老人地址︰Père Noël, 33500 Libourne, France

7. 挪威聖誕老人地址︰Havnebakken 6, Drøbak, Norway

8. 瑞典聖誕老人地址︰Santa Claus, Tomteboda, 173 00 Sweden

9. 奧地利聖誕老人地址︰Santa Claus, Postamt Christkindl, Christkindlweg 6, A-4411 Christkindl, Austria

10. 美國聖誕老人地址︰SANTA CLAUS, 123 ELF ROAD, NORTH POLE 88888

註：需附上回郵信封、免附郵票

