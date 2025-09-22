樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
寬版牛仔褲被封「神褲」 跟Jennie、Karina、CORTIS學習穿搭技巧！63折起入手高CP值寬版「神褲」
寬版牛仔褲熱潮回歸！即看Jennie、CORTIS、Karina演繹穿搭公式＋平價推薦清單：
近年，「鬆弛感」成為主流審美，時尚圈早已悄悄從緊繃束縛的輪廓，轉向更自由、更具包容性的剪裁。其中，寬版牛仔褲便是最受歡迎的單品之一，成為了新一代「神褲」，不僅修飾腿型，還能悄悄拉長身材比例！
寬版牛仔褲的時尚演進
寬版牛仔褲並非新興趨勢，可追溯至一個世紀前，從20世紀初逐步演變而來。1920年代，英國校園菁英學子們所鍾愛的「Oxford bags」以極致寬鬆的褲管，在校園內掀起一股挑戰傳統的風潮。幾乎在同一時期，Coco Chanel亦將寬鬆褲帶進上流社會，賦予女性更多自由。隨後，荷里活女星Katharine Hepburn與Marlene Dietrich將其搬上銀幕，使寬褲逐漸成為女性獨立與自信的象徵。進入1980至2000年代，嘻哈文化推動「baggy jeans」盛行，誇張褲管成為舞者與音樂人的標誌。如今，寬版牛仔褲早已超越潮流，成為結合舒適與時尚的經典單品。
Jennie寬版牛仔褲穿搭靈感
Jennie曾以黑色露臍背心外套搭配灰色寬版牛仔褲，展現低調卻耐看的比例穿搭。另一套則以蕾絲短版上衣搭配淺藍寬版牛仔褲，營造性感卻不失慵懶的氛圍。她的造型能自然拉長腿部線條，展現度假與街頭兼具的時尚態度。
她巧妙地運用了短版上衣來提高腰線，在視覺上瞬間拉長下半身比例，既突顯了身材的纖細感，又散發出毫不費力的時尚氣場，是日常中極易模仿的高級感穿搭範本。
UNIQLO 寬版直腳牛仔褲
價錢：$299
Uniqlo這款寬版直筒牛仔褲的高腰設計能自然修飾腰線，搭配寬直筒褲型，不僅能拉長腿部比例，還能在視覺上達到顯瘦效果。布料採用柔軟的純棉質感，穿起來舒適親膚。
COTTON ON Super Baggy Jean
價錢：$270
若你喜歡更具隨性感的街頭風格，Cotton On的Super Baggy Jean絕對值得入手。它以極寬鬆的褲管和低腰設計給人一種放鬆自在的氛圍。無論搭配短版上衣展現腰線，還是選擇Oversize上衣，這款褲子都能呈現出時尚不羈的魅力，讓人聯想到2000年代嘻哈文化的街頭精神。
CORTIS男團級寬版牛仔褲穿搭靈感
新生代男團CORTIS也示範了寬版牛仔褲的多樣魅力。他們以質感厚實的灰色系皮質外套，內搭簡約T恤，再配上一條同色系慵懶垂墜的寬版牛仔褲。簡單造型營造出隨性卻不失精緻的層次感，皮革的光澤感與丹寧的粗糙感形成豐富的視覺層次，而統一的灰色調則保證了造型的高級感與整體性。寬鬆的褲型不僅方便了他們在舞台上的大幅度舞蹈動作，更傳遞出一種不受拘束的隨性態度，充滿獨特魅力與頹廢帥氣感。
COTTON ON Super Baggy Balloon Jean
8折優惠價：$240｜
原價：$300
與Super Baggy Jean相比，Balloon版型更具設計感。這款牛仔褲的特色在於「褲腿寬鬆、腳踝收窄」，營造出蓬鬆又俐落的線條感。對於想修飾腿型卻不想完全寬鬆的人來說，是非常好的選擇。
OBSTYLE 棉質刷痕後腰褲耳口袋造型直筒牛仔褲
7折優惠價：$297.5｜
原價：$425
親膚棉質布料搭配細膩的刷痕工藝，使褲子看起來更具層次感與復古韻味。褲口略帶磨破細節，低調卻能突顯個性，後腰的雙層褲耳更是亮點，為簡約版型增添時尚巧思。
Karina寬版牛仔褲穿搭靈感
Karina則以黑色背心配搭寬版牛仔褲，亮黃色運動鞋成為全身造型的亮點，加上俏皮的雙辮髮型，滿滿的年輕活力感。上身的無袖設計乾淨俐落地勾勒出肩頸線條，展現了恰到好處的率性；而下身的寬鬆褲型則中和了上半身的緊湊感，帶來一股慵懶灑脫的氣息，成功在帥氣與甜美之間找到絕佳平衡。
Twenty Eight Shoes 復古水洗闊腿牛仔褲
63折優惠價：$375.2｜
原價：$599
其面料柔軟耐穿，結合水洗工藝後更具懷舊質感。中腰設計方便搭配各式上衣，寬鬆褲型則讓腿部線條更顯修長。實用的多口袋設計與免燙處理，讓它成為日常上班與旅行的必備單品。
Pomelo Lace Trim Pocket Cargo Jeans
8折優惠價：$380｜
原價：$475
獨特的蕾絲邊口袋細節，為經典款式注入一絲俏皮與女性化的元素。偏寬鬆的褲型卻因工整的線條與俐落的褲長，讓整體視覺更顯修長。這款褲子不僅適合日常休閒，也能搭配高跟鞋，轉化為更具女人味的造型。
