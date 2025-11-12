最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
寵物健康｜Furmomo「健康從秤開始」全港巡迴磅重站11月啟動
熱愛寵物的主人要注意！全方位寵物健康及護理平台 Furmomo 於2025年11月全面啟動「健康從秤開始」全港巡迴磅重站，以推動寵物主人關注毛孩體重與健康。
「健康從秤開始」全港巡迴磅重站｜日期及地點
Furmomo 特別策劃「健康從秤開始」巡迴活動，於11月至翌年1月期間，於指定日子及地點設立磅重站，讓寵物主人輕鬆為毛孩量度體重，並掃描QR code填寫簡單資料，即獲專屬健康報告，協助主人掌握寵物健康狀況。巡迴站詳情如下：
沙田 HomeSquare：2025年11月7日至30日
山頂 The Peak Galleria：2025年 12月13日至2026年1月2日
銅鑼灣 Fashion Walk：2026年1月3日至31日
「健康從秤開始」全港巡迴磅重站｜首站：HomeSquare
#1. 寵愛啟程日
Furmomo首站將聯同全港最大一站式家居主題商場HomeSquare 及全港最大貓狗領養平台 SUPPAW，分別舉辦「 寵愛啟程日」及「毛孩找新家」，從健康管理到生命關懷，全方位守護寵物福祉。
寵愛啟程日以「健康從秤開始」為主題，現場有機會免費體驗由WeHUG新界動物醫療中心專業獸醫觸診服務、參與實用寵物健康講座，並由GIORMANI及at.home分享挑選寵物傢俬的實用貼士，全方位守護毛孩健康！
完成活動將有機會獲取Furmomo「寵愛有秤」限時禮物包，禮物包包括：Hooment 人寵生活館萬用罐頭蓋及罐頭刀、JOYPET 鮮肉泥、VETALO 寵物健康補充劑及折扣券、The Innocent Hound 鹿肉/吞拿魚蟹風乾小食、Wildkind Log 鼠肉/牛肉風乾小食以及Inno S狗狗益生菌。
日期及時間：2025年11月22日及29日（星期六）下午2時至5時
地點：沙田鄉事會路138號HomeSquare（港鐵沙田站B出口，新城市中央廣場）
參與辦法：按此（免費參加，名額有限）
#2. 毛孩找新家
此外，Furmomo亦將聯同SUPPAW及HomeSquare，於11月30日舉行「毛孩找新家」，誠摯邀請寵物愛好者親臨商場，與多隻等待溫暖家庭的貓狗親密接觸，感受毛孩的純真與期待。現場設有領養諮詢服務，成功領養的朋友更可獲得專屬窩心禮物包。禮物包內含多款實用寵物試用產品，希望能為您與新成員的共同生活送上最真摯的祝福，讓領養之旅有個美好的開始。
日期及時間：2025年11月30日（星期日）下午2時至5時
地點：沙田鄉事會路138號HomeSquare（港鐵沙田站B出口，新城市中央廣場）
參與辦法：免費參加，毋須預約，歡迎所有愛寵人士參加
此外，山頂 The Peak Galleria 站（12月13日至1月2日）與銅鑼灣Fashion Walk 站（1月3日至1月31日）均設有寵物磅重站，各站首日（12月13日及1月3日）更提供免費獸醫觸診服務及派發Furmomo「寵愛有秤」限時禮物包，誠邀各位寵物主人攜同愛寵出席。Text：Fion
保障毛孩健康，定期接受寵物體檢都好重要！寵物服務平台Furmomo一網齊集寵物體檢、酒店和健康資訊，立即了解和預約寵物體檢，及早發現毛孩潛在健康風險！
