寵物友善食肆｜政府擬修例放寬狗隻入餐廳！首階段1000名額年中批出 惟3類食肆禁申請+違規罰$1萬

各位狗奴留意，以後帶主子出街食飯，終於不用只坐露天位捱熱捱凍？政府宣佈計劃修訂《食物業條例》，放寬食肆申請牌照容許狗隻進入，預計最快今年年中就會批出首輪申請！ 不過，並非所有餐廳都歡迎狗狗，新例下有嚴格規管，包括火鍋店等3類食肆將被禁止申請。即睇「寵物友善食肆」新措施詳情及狗主必知罰則！

最快年中實施！首階段提供1000個名額

政府計劃於今年第一季向立法會提交修例建議，若過程順利，預計今年年中便會批出首輪申請，屆時市面上將會出現更多真正的「寵物友善餐廳」。食環署計劃首階段會先推出約500至1000個名額，約佔全港整體食肆的3%至5%。申請將採取先到先得或抽籤形式分配，獲批的餐廳需在入口當眼處張貼指定標示，讓不想與狗同食的顧客知情選擇。

打邊爐/燒肉無份？3大類食肆禁申請

雖然放寬了條例，但基於安全及衛生考量，並非所有類型的餐廳都能申請。新法例明確規定，火鍋店、燒肉店及鐵板燒店均不准申請成為狗隻友善食肆。此外，即使是獲批的餐廳，亦有嚴格的食物處理限制：

禁止餐桌烹煮： 餐廳在任何時段和座位區域，均不得在餐桌上烹煮或加熱食物（防止狗隻失控燙傷）。

自助餐限制： 如設有自助餐食物加熱區，必須與座位保持最少3米距離；開放式廚房的相連吧枱位亦不准攜狗入座。

嚴禁共用： 餐廳不得容許狗隻使用店內的可重用餐具，亦不能在店內烹煮狗隻食物（只可供應預先包裝狗糧或由顧客自備）。

狗主必睇3大規矩：繩長限制／違者恐監禁3個月

做個負責任的主人，帶狗狗入餐廳都要遵守規則，否則隨時惹上官非！

牽引帶限制： 狗隻必須以不超過1.5米長的牽引帶控制，並由成人握持或綁在固定物上。 禁入犬隻： 「已知危險狗隻」及「格鬥狗隻」一律不得進入食肆。 嚴禁上枱： 狗隻絕對不能上餐桌。

罰則：新法例訂明食肆經營者及顧客均有責任管控狗隻。違例者最高可被判罰款 1 萬元及監禁 3 個月，每日另加罰款300元。餐廳若多次違規，更有機會被取消資格，一年內不得再申請。

