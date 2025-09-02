《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
寵物智能手機 PetPhone 正式登陸香港，不過年底先可以買到!
GlocalMe 正式在香港推出全球首款寵物智能手機 PetPhone，這款寵物穿戴裝置，正式將寵物科技從單向監測推向「雙向語音溝通」與「AI 智慧護理」的新時代。
有別於傳統僅具定位功能的寵物穿戴裝置，PetPhone 以僅 37 克的超輕巧機身設計，適合體重 3.5 公斤以上的貓狗日常佩戴。其採用 IP67 等級防水防塵標準，讓寵物即使在雨天或沙灘環境中活動亦無須擔心。透過磁吸式接點充電的 600mAh 電池，最長可提供 5 天續航，充分滿足主人與寵物外出時的長時間使用需求。
PetPhone 最大突破在於內建高靈敏度麥克風與揚聲器，主人只需透過專屬 App，即可隨時發起語音通話。無論是遠程安撫焦慮的毛孩，還是即時下達簡單指令，從此不再受距離限制。更引人注目的是其 AI 行為識別系統：當裝置偵測到寵物持續吠叫、奔跑或其他異常行為時，會自動向主人「撥出通話」，實現真正意義上的智能預警。
在定位技術方面，PetPhone 整合 GPS、AGPS、LBS、Wi-Fi、藍牙與主動雷達六重定位系統，無縫覆蓋室內、地下停車場等訊號微弱區域。用戶可透過 App 設定電子圍欄，一旦寵物超出安全範圍，手機即時推送通知，大幅降低走失風險。
除了通話與定位，PetPhone 更具備多元互動功能：主人可遠程錄製個人語音、播放舒緩音樂或設定提醒鬧鐘。特別設計的「逗寵模式」可發出吸引寵物的聲音，緩解其獨處時的不安。裝置還配備 LED 夜間照明燈與響鈴功能，不僅提升夜晚行走的可視性，也能在短距離內快速召喚寵物。
憑藉內置多組高精度感測器與 AI 演算法，PetPhone 能持續追蹤寵物活動量、休息時間等數據，並生成健康趨勢報告，讓主人全面掌握夥伴的身體狀況。這款結合通訊、安全與健康管理的創新產品，正重新定義寵物智能穿戴裝置的可能性。
GlocalMe PetPhone 於年底正式在香港市場發售，售價暫時未有公佈。
