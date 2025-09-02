Yahoo娛樂圈《翻盤下半場》專訪 黃長興口誤自己破產
寵物智能手機 PetPhone 香港發佈，除咗定位，寵物仲可以打電話畀主人
文章來源：Qooah.com
長時間外出，想念家中毛孩，通過手機傳遞音樂和牽掛，這一想法目前已經實現。9月1日。寵物智能手機 PetPhone 的發佈會，讓來賓親身感受智能互聯的養寵新方式。
PetPhone 憑借 GlocalMe 流動連接與數碼技術，實現了情感互聯的創新突破。當主人長時間外出時，寵物可通過特定訓練的動作主動發起「通話」。主人不僅可以直接與愛寵進行語音通話傳遞關愛，還能通過 App 隨時發送聲音安撫——比如播放日常呼喚的暱稱，或提前錄制好的輕柔音樂，有效緩解寵物的情緒波動與應激反應。PetPhone 通過高精度運動傳感器實時追蹤寵物的活動量，並借助AI進行行為數據分析，破解了寵物「無法言語」帶來的健康監測難題。通過剖析寵物的日常行為，為愛寵提供科學、可視化的健康管理守護。此外，PetPhone 還拓展了寵物的社交維度，推出「寵物好友圈」模式，借助六重定位與AI健康監測系統，設備可實時記錄寵物互動時的運動軌跡與距離，讓愛寵和人一樣有溫度的進行社交。主人可分享與愛寵的美好時刻，獲得來自全球寵物愛好者的點贊與評論，並在交流中獲取更具針對性的照料經驗。
目前全球丟失案件持續增多，針對這一情形，PetPhone 搭載了6重定位技術，能夠精准鎖定寵物位置，實現全方位的安全守護。該系統不僅能在移動過程中保持高精度追蹤，還具備電子圍欄功能——一旦寵物越過設定範圍，主人手機將立即收到提示。配合設備的通話、語音短信或內置微型蜂鳴器，主人可遠程提醒寵物返回安全區域。
PetPhone 不僅注重功能，也兼顧設計與穿戴體驗。產品具備 IP67 級防水，無懼玩水與雨天外出；磁吸充電接口告別插拔煩惱，輕觸即可充電，有效避免傳統插孔積灰和進水的問題。PetPhone 致力於為愛寵打造健康、快樂的生活——它不僅是一款支持雙向情感溝通的黑科技產品，更是一位可靠耐用的守護者，能緩解分離焦慮，並通過精准定位技術，讓每一次分離都變得安心。
PetPhone 將由 csl 率先獨家發售，讓香港用戶搶先體驗這項創新科技。僅需月費 HK$58，用戶即可享用 GlocalMe PetPhone 寵物智能手機服務以及本地流動數據，並附送一年手機保養服務。
線下購買：9月1日起，全港csl 門店公開發售。
