英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
iHerb寵物用品排行榜Top 10！最平低至$54入手／貓狗專用魚油／狗仔牙膏都有平（附全單71折優惠碼）
想入手寵物用品又未有頭緒的話，不妨參考iHerb暢銷排名頭十名產品！即睇內文：
寵物店的東西五花八門，常常讓人眼花撩亂，不知道如何選擇。今次Yahoo購物專員盤點iHerb寵物用品暢銷榜單前10名，讓大家參考一下各位「鏟屎官」都在入手什麼東西？網購平台iHerb不止有營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，更有超過800款寵物用品供大家選擇，從寵物營養品、寵物食品零食，到寵物玩具，關於毛孩的產品應有盡有，同時還有iHerb29週年慶優惠，限時全單71折！不過也要提提大家，在入手之前先花時間了解成分，對Supplement有疑惑可以先去詢問獸醫的意見。
iHerb優惠碼Promo Code（更新自2025年9月25日）
1. Yahoo獨家優惠
i. 輸入優惠碼【S22YHK】即可享額外78折優惠（每人限用3次）
優惠日期：9月1日至9月30日
ii. iHerb新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠
優惠日期：9月1日至9月30日
2. iHerb 29週年慶優惠
i. 購買指定400多個品牌產品並輸入優惠碼【29ANNIV】即可享額外71折｜SHOP NOW
優惠日期：即日起至10月1日凌晨1點
ii. 限時優惠，輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折｜SHOP NOW
優惠日期：即日起至10月1日凌晨1點
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
寵物用品傳送門
iHerb寵物用品第10名）petnc NATURAL CARE 益生元和益生菌軟咀嚼片
iHerb寵物用品熱賣榜第十名，就是petnc NATURAL CARE的益生元和益生菌軟咀嚼片，專為12週或以上狗仔健康設計，產品含10億CFU†和益生元菊粉，有助狗狗們消化健康。狗狗不同體重，服食份量都不同，10磅或以上每日1 片；11至30磅每日2片；31-70 磅每日3片；70磅以上每日4片。
petnc NATURAL CARE 益生元和益生菌軟咀嚼片（120片）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$65｜
原價：$92
iHerb寵物用品第9名）NaturVet 消化酶＋益生元和益生菌 貓狗適用
如果貓貓或狗狗有消化或排便問題，可一試NaturVet 消化酶＋益生元和益生菌，主要針對貓狗的腸胃健康和排便問題，6週或以上貓犬適用，平時可以混入食物中，讓毛孩們服用。服用份量方面，20磅以下貓狗只需0.25茶匙；21 至40磅只需0.5茶匙；41至80磅只需0.75茶匙；80 磅及以上需服用1茶匙。有主人在iHerb留言，使用後寵物的軟便問題得到改善，便便質量變得更好，亦不再出現嘔吐情況，而且一罐份量可以有排食，性價比高。
NaturVet 消化酶＋益生元和益生菌（228 克）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$142｜
原價：$201
iHerb寵物用品第8名）Nordic Naturals Omega-3 Pet™ 貓和小型犬適用
Nordic Naturals的Omega-3 Pet™營養補充品，專為貓貓和小型犬設計的Omega-3魚油，成分含野生鯷魚和沙丁魚油，產品是滴管設計，讓主人們餵食寵物更簡單方便，而且能控制份量，不少iHerb用戶反映貓狗食用後毛髮更有光澤、皮膚變得健康。
Nordic Naturals Omega-3 Pet™ 貓和小型犬適用（60 毫升）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$95｜
原價：$134
iHerb寵物用品第7名）Charlie and Frank寵物魚油 貓狗適用
Charlie and Frank寵物魚油每5毫升有30.1%的Omega-3，魚油Omega-3有助改善毛孩皮膚乾燥、痕癢、脫皮問題，長期使用更會令毛髮柔軟有光澤，減少掉毛的情況發生。此外，Omega-3還具有抗炎作用，可減少老年毛孩的關節炎症，減輕炎症帶來的疼痛。不少主人表示，使用後寵物毛髮變柔順了許多，而且皮膚問題也有得到改善，不過有少部分人表示自家貓貓抗拒這款魚油的味道，大家可將魚油加進糧食裡，這樣會比較容易入口。
Charlie and Frank寵物歐米伽3魚油 貓狗用（100毫升）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$63｜
原價：$88
iHerb寵物用品第6名）NOW Foods Pets 寵物貓專用 L-Lysine
相信買開Supplment的人都不會對NOW Foods覺得陌生，NOW Foods其實有NOW Foods Pets系列，專為寵物設計supplement配方。今次上榜的是NOW Foods Pets 寵物貓專用 L-Lysine營養補充品，有助維持貓貓的免疫力和呼吸系統健康，保持視力正常。平時可以隨餐或餐後服用，以防胃腸不適問題，約5.75磅及以下貓，每次1/16茶匙，每周兩次；6磅以上貓，每次1/8茶匙，每周兩次服用即可。
NOW Foods Pets 寵物貓專用 L-Lysine（226.8 克）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$62｜
原價：$87
iHerb寵物用品第5名）petnc NATURAL CARE狗用天然護理軟糖
主人們每天看著狗狗歡快奔跑，所有疲憊都一掃而空，但狗狗隨著年齡增長，也有可能出現關節的問題，活力也會逐漸消失。為了狗狗們關節健康，不少主人都會入手petnc NATURAL CARE狗用天然護理軟糖，內含軟骨素、MSM等關節保健成分，有助修復關節軟骨以及減少關節疼痛。如有需要，可先諮詢獸醫意見再入手。
petnc NATURAL CARE狗用天然護理軟糖（90粒）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$54｜
原價：$77
iHerb寵物用品第4名）Life Extension貓用綜合營養粉
iHerb寵物用品熱賣榜第四名，就是Life Extension貓用綜合營養粉，專為營養不良的貓貓，或者難以攝取足夠營養的老年貓貓而設，產品含對腎臟、眼睛健康有好處的牛磺酸，促進腸道健康的精胺酸及維生素B等。罐內附有量匙，每天約兩匙羹混到糧食中即可。提提大家這款產品常常缺貨，看到有貨就要下手了！
Life Extension貓用綜合營養粉（100克）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$98｜
原價：$138
iHerb寵物用品第3名）Arm & Hammer 狗狗牙垢控制酶牙膏
Arm & Hammer為狗仔們設計專用牙膏，特別天然配方，可有效清潔去除牙垢，預防牙齦疾病、蛀牙和牙齒脫落等健康問題。對於初次刷牙的狗狗，只需擠出少量牙膏放在手指上，讓狗狗舔乾淨，然後輕輕掀起狗狗的嘴脣，沿着牙齦線和牙齒周圍塗抹上牙膏，如狗狗適應後，可使用牙刷或指形刷幫狗狗刷牙，每日刷牙效果更好。
Arm & Hammer 狗狗牙垢控制酶牙膏（67.5 克）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$87｜
原價：$122
iHerb寵物用品第2名）NOW Foods 寵物魚油 貓狗適用
排第二名的又是NOW Foods Pets系列產品！NOW Foods寵物魚油有1,000毫克濃縮魚油，含180毫克EPA及120毫克DHA。有不少iHerb用戶表示，給毛孩們長期使用後，毛髮更有光澤、皮膚變得更好，而且抵抗力也有上升，值得多次回購！
NOW Foods寵物Omega-3（180粒軟凝膠）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$87｜
原價：$122
iHerb寵物用品第1名）California Gold Nutrition LactoBif® 寵物益生菌
Supplement排行榜常常排第一位的就是California Gold Nutrition LactoBif®益生菌，不意外其品牌推出的寵物益生菌也上榜第一位。作為iHerb自家研發的品牌，California Gold Nutrition廣受好評，價格親民而且質量上乘，不少用家都表示會回購。這款寵物益生菌更是有很多用家表示對寵物的腸胃健康有明顯幫助，而且貓狗都可以用，若家中毛孩腸胃不適，大家可以考慮看看這款益生菌！
California Gold Nutrition LactoBif®寵物益生菌 50億CFU（60粒素食膠囊）
輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折
71折特價：$63｜
原價：$89
相關文章：iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年9月週年慶全單低至71折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
更多iHerb產品推介
銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪
減肥零食｜低至半價入手iHerb熱賣減肥零食：能量棒低至$6.1/條、無糖生酮朱古力、純素蛋白棒
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40
iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節
益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便
減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力
輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊
能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）
維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首
iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多飲食健康資訊
Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）
網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
其他人也在看
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 23 小時前
澳門船票優惠｜金光飛航只要$1！還有免費升頭等艙、杏仁餅、上網SIM卡
澳門船票優惠又來啦～KKday今日（25日）10am推出$1船票優惠，不論是香港出發，或由澳門氹仔回程都有！除此之外，還有免費升級頭等艙、送杏仁餅、上網SIM卡等優惠，慳了船票使費，入住澳門酒店就可以豪花一點。提提大家，船票優惠一向都好搶手，大家記得趁早入手！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
【KFC】肯！抵DEAL 3件雞配中汽水 $35（25/09-28/09）
KFC 推出新一輪「肯！抵DEAL」優惠，9月25日至9月28日期間，上午11點後3件雞配汽水(中)只需 $35；12件巴辣香雞翼只需 $49，仲可用優惠價加$5加配汽水（中），幫你實現食雞自由！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【美心西餅】颱風樺加沙限定 網店8折優惠（只限24/09）
美心西餅推出颱風限定優惠，於9月24日經網上商店落單訂購任何蛋糕或甜品，輸入優惠碼「TYPHOON2025」，即刻享8折優惠，足不出戶都輕鬆訂到靚靚蛋糕！YAHOO著數 ・ 1 天前
戲院優惠2025｜10.1半價睇好戲 9.26中午12點開賣！一文睇清半價戲飛優惠詳情、各戲院院線優惠＋購票連結
10月1日就是國慶日，有不少十一國慶優惠，當中有「10.1半價睇好戲」活動，並將在9月26日中午12點開賣，全港52間戲院可以半價買戲飛！此外，Yahoo著數專員為大家整合香港各區連鎖戲院優惠和位置，當中包括有信用卡戲票買一送一優惠、各大連鎖院線會員優惠，即睇最新戲院優惠整合！YAHOO著數 ・ 18 小時前
網購集運推介｜英美日網購集運香港！7大集運平台比較 運費邊間最抵？
又到網購折扣季節，適逢最近日圓、英鎊匯率低，不少人都會選擇到外國網站購物，但很多時產品都未必可直送到港，這時候就需要用到集運平台了！今次著數專員整理多間日本、英國及美國集運，讓大家可以慳更多運費！YAHOO著數 ・ 32 分鐘前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 22 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世
袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 2 天前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前