iHerb寵物用品排行榜Top 10！最平低至$54入手／貓狗專用魚油／狗仔牙膏都有平（附全單71折優惠碼）

寵物店的東西五花八門，常常讓人眼花撩亂，不知道如何選擇。今次Yahoo購物專員盤點iHerb寵物用品暢銷榜單前10名，讓大家參考一下各位「鏟屎官」都在入手什麼東西？網購平台iHerb不止有營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，更有超過800款寵物用品供大家選擇，從寵物營養品、寵物食品零食，到寵物玩具，關於毛孩的產品應有盡有，同時還有iHerb29週年慶優惠，限時全單71折！不過也要提提大家，在入手之前先花時間了解成分，對Supplement有疑惑可以先去詢問獸醫的意見。

iHerb優惠碼Promo Code（更新自2025年9月25日）

1. Yahoo獨家優惠

i. 輸入優惠碼【S22YHK】即可享額外78折優惠（每人限用3次）

優惠日期：9月1日至9月30日

ii. iHerb新客戶付款前輸入優惠碼【S29YHK】即可享全單71折優惠

優惠日期：9月1日至9月30日

2. iHerb 29週年慶優惠

i. 購買指定400多個品牌產品並輸入優惠碼【29ANNIV】即可享額外71折｜SHOP NOW

優惠日期：即日起至10月1日凌晨1點

ii. 限時優惠，輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折｜SHOP NOW

優惠日期：即日起至10月1日凌晨1點

iHerb寵物用品第10名）petnc NATURAL CARE 益生元和益生菌軟咀嚼片

iHerb寵物用品熱賣榜第十名，就是petnc NATURAL CARE的益生元和益生菌軟咀嚼片，專為12週或以上狗仔健康設計，產品含10億CFU†和益生元菊粉，有助狗狗們消化健康。狗狗不同體重，服食份量都不同，10磅或以上每日1 片；11至30磅每日2片；31-70 磅每日3片；70磅以上每日4片。

petnc NATURAL CARE 益生元和益生菌軟咀嚼片（120片）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$65｜ 原價：$92

SHOP NOW

petnc NATURAL CARE 益生元和益生菌軟咀嚼片（120片）

iHerb寵物用品第9名）NaturVet 消化酶＋益生元和益生菌 貓狗適用

如果貓貓或狗狗有消化或排便問題，可一試NaturVet 消化酶＋益生元和益生菌，主要針對貓狗的腸胃健康和排便問題，6週或以上貓犬適用，平時可以混入食物中，讓毛孩們服用。服用份量方面，20磅以下貓狗只需0.25茶匙；21 至40磅只需0.5茶匙；41至80磅只需0.75茶匙；80 磅及以上需服用1茶匙。有主人在iHerb留言，使用後寵物的軟便問題得到改善，便便質量變得更好，亦不再出現嘔吐情況，而且一罐份量可以有排食，性價比高。

NaturVet 消化酶＋益生元和益生菌（228 克）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$142｜ 原價：$201

SHOP NOW

NaturVet 消化酶＋益生元和益生菌（228 克）

iHerb寵物用品第8名）Nordic Naturals Omega-3 Pet™ 貓和小型犬適用

Nordic Naturals的Omega-3 Pet™營養補充品，專為貓貓和小型犬設計的Omega-3魚油，成分含野生鯷魚和沙丁魚油，產品是滴管設計，讓主人們餵食寵物更簡單方便，而且能控制份量，不少iHerb用戶反映貓狗食用後毛髮更有光澤、皮膚變得健康。

Nordic Naturals Omega-3 Pet™ 貓和小型犬適用（60 毫升）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$95｜ 原價：$134

SHOP NOW

Nordic Naturals Omega-3 Pet™ 貓和小型犬適用（60 毫升）

iHerb寵物用品第7名）Charlie and Frank寵物魚油 貓狗適用

Charlie and Frank寵物魚油每5毫升有30.1%的Omega-3，魚油Omega-3有助改善毛孩皮膚乾燥、痕癢、脫皮問題，長期使用更會令毛髮柔軟有光澤，減少掉毛的情況發生。此外，Omega-3還具有抗炎作用，可減少老年毛孩的關節炎症，減輕炎症帶來的疼痛。不少主人表示，使用後寵物毛髮變柔順了許多，而且皮膚問題也有得到改善，不過有少部分人表示自家貓貓抗拒這款魚油的味道，大家可將魚油加進糧食裡，這樣會比較容易入口。

Charlie and Frank寵物歐米伽3魚油 貓狗用（100毫升）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$63｜ 原價：$88

SHOP NOW

Charlie and Frank寵物歐米伽3魚油 貓狗用（100毫升）

iHerb寵物用品第6名）NOW Foods Pets 寵物貓專用 L-Lysine

相信買開Supplment的人都不會對NOW Foods覺得陌生，NOW Foods其實有NOW Foods Pets系列，專為寵物設計supplement配方。今次上榜的是NOW Foods Pets 寵物貓專用 L-Lysine營養補充品，有助維持貓貓的免疫力和呼吸系統健康，保持視力正常。平時可以隨餐或餐後服用，以防胃腸不適問題，約5.75磅及以下貓，每次1/16茶匙，每周兩次；6磅以上貓，每次1/8茶匙，每周兩次服用即可。

NOW Foods Pets 寵物貓專用 L-Lysine（226.8 克）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$62｜ 原價：$87

SHOP NOW

NOW Foods Pets 寵物貓專用 L-Lysine（226.8 克）

iHerb寵物用品第5名）petnc NATURAL CARE狗用天然護理軟糖

主人們每天看著狗狗歡快奔跑，所有疲憊都一掃而空，但狗狗隨著年齡增長，也有可能出現關節的問題，活力也會逐漸消失。為了狗狗們關節健康，不少主人都會入手petnc NATURAL CARE狗用天然護理軟糖，內含軟骨素、MSM等關節保健成分，有助修復關節軟骨以及減少關節疼痛。如有需要，可先諮詢獸醫意見再入手。

petnc NATURAL CARE狗用天然護理軟糖（90粒）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$54｜ 原價：$77

SHOP NOW

petnc NATURAL CARE狗用天然護理軟糖

iHerb寵物用品第4名）Life Extension貓用綜合營養粉

iHerb寵物用品熱賣榜第四名，就是Life Extension貓用綜合營養粉，專為營養不良的貓貓，或者難以攝取足夠營養的老年貓貓而設，產品含對腎臟、眼睛健康有好處的牛磺酸，促進腸道健康的精胺酸及維生素B等。罐內附有量匙，每天約兩匙羹混到糧食中即可。提提大家這款產品常常缺貨，看到有貨就要下手了！

Life Extension貓用綜合營養粉（100克）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$98｜ 原價：$138

SHOP NOW

Life Extension貓用綜合營養粉（100克）

iHerb寵物用品第3名）Arm & Hammer 狗狗牙垢控制酶牙膏

Arm & Hammer為狗仔們設計專用牙膏，特別天然配方，可有效清潔去除牙垢，預防牙齦疾病、蛀牙和牙齒脫落等健康問題。對於初次刷牙的狗狗，只需擠出少量牙膏放在手指上，讓狗狗舔乾淨，然後輕輕掀起狗狗的嘴脣，沿着牙齦線和牙齒周圍塗抹上牙膏，如狗狗適應後，可使用牙刷或指形刷幫狗狗刷牙，每日刷牙效果更好。

Arm & Hammer 狗狗牙垢控制酶牙膏（67.5 克）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$87｜ 原價：$122

SHOP NOW

Arm & Hammer 狗狗牙垢控制酶牙膏（67.5 克）

iHerb寵物用品第2名）NOW Foods 寵物魚油 貓狗適用

排第二名的又是NOW Foods Pets系列產品！NOW Foods寵物魚油有1,000毫克濃縮魚油，含180毫克EPA及120毫克DHA。有不少iHerb用戶表示，給毛孩們長期使用後，毛髮更有光澤、皮膚變得更好，而且抵抗力也有上升，值得多次回購！

NOW Foods寵物Omega-3（180粒軟凝膠）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$87｜ 原價：$122

SHOP NOW

NOW Foods寵物Omega-3（180粒軟凝膠）

iHerb寵物用品第1名）California Gold Nutrition LactoBif® 寵物益生菌

Supplement排行榜常常排第一位的就是California Gold Nutrition LactoBif®益生菌，不意外其品牌推出的寵物益生菌也上榜第一位。作為iHerb自家研發的品牌，California Gold Nutrition廣受好評，價格親民而且質量上乘，不少用家都表示會回購。這款寵物益生菌更是有很多用家表示對寵物的腸胃健康有明顯幫助，而且貓狗都可以用，若家中毛孩腸胃不適，大家可以考慮看看這款益生菌！

California Gold Nutrition LactoBif®寵物益生菌 50億CFU（60粒素食膠囊）

輸入優惠碼【SEP29SW】即可享全單71折

71折特價：$63｜ 原價：$89

SHOP NOW

California Gold Nutrition LactoBif®寵物益生菌 50億CFU（60粒素食膠囊）

