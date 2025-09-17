寵物蜥蜴瘦成皮包骨！韓智恩遭疑虐待動物

▲韓智恩近日登上《全知干預視角》，分享自己養的蜥蜴寵物moni，但竟被發現蜥蜴瘦成皮包骨，遭質疑虐待動物，讓網友傻眼怒批：到底有沒有餵飯？（圖／韓智恩IG@hanjieun0603）

[NOWnews今日新聞] 韓國女星韓智恩因與金秀賢合作的電影《Real》而走紅，之後陸續出演多部作品。而近日，她登上綜藝節目《全知干預視角》，分享自己的日常生活，還秀出爬蟲類寵物蜥蜴，不少網友看到後，發現蜥蜴超瘦，幾乎只剩皮包骨，質疑她虐待動物，沒有按時餵飯。而對此，韓智恩也在15日透過經紀公司回應，表示有定期確認寵物的健康。

韓智恩近日登上《全知干預視角》分享日常生活，還公開照顧已領養5個月的蜥蜴「moni」的過程。只見畫面中，蜥蜴在韓智恩手上的特寫，瘦到幾乎只剩骨頭，火速引來大批網友質疑她虐待動物，「這個就算不懂蜥蜴的人看到，也知道是過瘦，根本是虐待吧」、「到底是多不給牠餵飯，才會瘦到跟皮包骨一樣」、「這也不是很難養的寵物，照顧一個小生命前，連功課都不做嗎」、「寵物瘦成這樣，怎麼還敢這麼大方地秀出在節目上」等。

▲韓智恩寵物蜥蜴瘦成皮包骨。（圖／YouTube@MBC_officialchannel）

韓智恩遭批虐待寵物 經紀公司出面澄清

爭議持續燃燒後，韓智恩透過經紀公司Gram娛樂回應，「韓智恩最近透過友人，領養了蜥蜴moni，並定期都有確認牠的身體健康，在持續觀察中」，並透露moni的狀態，「moni很活潑，健康也沒有問題，以後也會更加細心照顧，感謝大家的擔心與關心」。

韓智恩以《Real》走紅 曾坦言床戲造成陰影

韓智恩今年38歲，她在2006年以電影《鬼》出道，還曾出演過《屍速列車》的乘客一角，早期幾乎都是演小角色，直到與金秀賢合作的《Real》。據悉，韓智恩以4200:1的競爭率被選為電影女主角，並與金秀賢有大尺度的裸露床戲，她也因精湛演技走入大眾視線，開始出演主要角色。

但在出演《Real》後，她曾坦承因大尺度床戲而造成陰影，韓智恩在2018年的某次訪談中，透露一開始看到需要床戲時很苦惱，但因為相信金秀賢而決定參與，但到現場時卻與預期不同，拍攝沒有足夠的討論或分享，而最後她的戲分幾乎全被刪除，只剩下裸露鏡頭，讓她感覺自己被消耗，之後才透過其他作品，漸漸走出陰影。

資料來源：《全知干預視角》

