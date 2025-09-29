寵物酒店暫託及配對浪浪「入屋」 部份安排領養 籲颱風後續關注動物權益︱Yahoo

寵物酒店Pet Villa在打風期間開放分店接收浪浪，也為其他浪浪進行家居配對。

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港前夕，多個場所都主動提出可暫託「浪浪」，讓牠們於打風期間在安全地方暫避。有寵物酒店接受《Yahoo新聞》訪問表示，除接收了 12 隻貓狗外，另收到不少熱心市民稱可提供暫託，成功為近 20 隻貓狗即時配對，安排牠們「入屋」。所接收的貓狗部分來自義工組織，亦有市民拾獲的「浪浪」等，現時仍有6隻貓狗待交回義工組織或安排領養。但其中一隻小貓因背部皮膚大面積受傷，需待情況穩定再作領養安排。寵物酒店負責人樂見越來越多人關心「浪浪」安全，冀即使颱風過後，大家回復日常生活，都可繼續關注動物權益。

義工市民下水道、車輛拾獲浪浪

貓狗寵物酒店Pet Villa負責人Kathy接受《Yahoo新聞》訪問時表示，在樺加沙逼近時，已決定為兩間動物組織提供暫託服務，其後發現仍有接收空間，故此在社交平台發帖表示，開放位於何文田及西營盤的分店予「浪浪」。颱風期間，寵物酒店共接收了 12 隻貓狗，包括 4 隻狗和 8 隻貓，主要是義工或市民在下水道、車輛拾獲的「浪浪」，亦有些貓狗本身有主人，但因居住環境不太安全，或需要特別照料。牠們獲集中安排在何文田分店，由職員和義工照顧。

颱風期間，Pet Villa共接收了 12 隻貓狗，包括 4 隻狗和 8 隻貓。（受訪者提供相片）

貓狗在暫託期間，由Pet Villa職員和義工照顧。（受訪者提供相片）

小貓背部受傷發炎正隔離

Kathy續說，接收「浪浪」數目較預期少，但轉交動物組織安排配對較多，有10多至20隻，「出post（帖文）後收到較多街坊市民表示，可提供屋企去做shelter（暫託）。好多就近或屋企情況適合，都可直接入屋做shelter。」她形容，家庭幫手暫託的反應比預期多，亦有些是非寵物相關店舖，認為大家都關注「浪浪」的安全問題。

Kathy稱，目前大部分需暫託「浪浪」已被動物組織接回，僅餘 1 隻狗和 5 隻貓待交由動物義工，安排辦理領養手續等。其中一隻小貓因背部皮膚大面積受傷，有發炎、結焦及出現甩毛情況，已帶牠求醫並服食抗生素藥物治療。牠目前在Pet Villa的辦公室接受隔離，待身體情況穩定下來後，才安排義工領養。

有暫託的柴犬身形較瘦削，但健康情況無大礙。（受訪者提供相片）

其中一隻暫託小貓因背部皮膚大面積受傷，需求醫並服食抗生素藥物治療，待身體情況穩定下來後，才安排義工領養。（受訪者提供相片）

Kathy觀察到，今次颱風由於預警時間較長，市民和動物組織有更多時間準備，讓許多動物在颱風來臨前已獲妥善安置，減少嚴重傷亡情況。其次，本港趨向寵物友善、大家對動物權益的關注提升，越來越多，接納貓狗人士也比以往增加，許多市民都主動表達願意領養或提供臨時暫託，令救援工作更有效率。但她也謂，「浪浪」面對問題不只是在颱風期間發生，期望颱風過後「雖然大家回復返日常生活，都可關注動物權益」，例如寵物的居住情況是否在安全環境等。