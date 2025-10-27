寶可夢「沙奈朵」最新動畫短片超婆！花澤香菜配音 粉絲：官方這不是很懂嗎？

寶可夢官方頻道最近公開一部名為「明日もサーナイトと」（明天也與沙奈朵一起）的動畫短片，影片公開後迅速引發了熱烈討論。故事圍繞著一位曾熱衷於寶可夢對戰，同時也是貨運司機的主角，以及他從小的夥伴「沙奈朵」。隨著時間流逝，兩人之間似乎產生了微妙的距離，影片深刻描繪了他們之間深厚的羈絆與溫馨的日常互動，短短 2 天就獲得近 200 萬觀看，讓網友表示：「官方很懂喔」。

哦，你這不是很懂嗎？（圖源：ポケモン公式）

這次短片的一大亮點，是由知名聲優「花澤香菜」為沙奈朵獻聲，許多網友看完後都表示，花澤香菜的聲音讓沙奈朵的「婆度」直線飆升，一舉一動都充滿了魅力，成功擄獲了大量觀眾的心。光是官方預告就獲得超過 2,100 萬次觀看，完整版也在 2 天時間獲得 180 萬次觀看。

影片釋出後，社群上的玩家們都表示：「官方很懂喔」。大家都認為官方抓住了沙奈朵在玩家心中的「理想伴侶」形象，並透過動畫完美呈現。從主角與沙奈朵的從小相遇一起成長的設定，到各種宛如老夫老妻般的互動細節，都讓網友們笑稱：「這不是夥伴，是賢妻了吧」、「官方逼死同人」、「這根本我老婆」、「官方一直都知道自己在做什麼，只是沒有明說」、「某方面來說，人類也是寶可夢，所以...」其中還有不少網友認為，這次動畫中的沙奈朵，形象升級了很多，變得更好看和可愛。

