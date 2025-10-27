本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
寶可夢「沙奈朵」最新動畫短片超婆！花澤香菜配音 粉絲：官方這不是很懂嗎？
寶可夢官方頻道最近公開一部名為「明日もサーナイトと」（明天也與沙奈朵一起）的動畫短片，影片公開後迅速引發了熱烈討論。故事圍繞著一位曾熱衷於寶可夢對戰，同時也是貨運司機的主角，以及他從小的夥伴「沙奈朵」。隨著時間流逝，兩人之間似乎產生了微妙的距離，影片深刻描繪了他們之間深厚的羈絆與溫馨的日常互動，短短 2 天就獲得近 200 萬觀看，讓網友表示：「官方很懂喔」。
這次短片的一大亮點，是由知名聲優「花澤香菜」為沙奈朵獻聲，許多網友看完後都表示，花澤香菜的聲音讓沙奈朵的「婆度」直線飆升，一舉一動都充滿了魅力，成功擄獲了大量觀眾的心。光是官方預告就獲得超過 2,100 萬次觀看，完整版也在 2 天時間獲得 180 萬次觀看。
影片釋出後，社群上的玩家們都表示：「官方很懂喔」。大家都認為官方抓住了沙奈朵在玩家心中的「理想伴侶」形象，並透過動畫完美呈現。從主角與沙奈朵的從小相遇一起成長的設定，到各種宛如老夫老妻般的互動細節，都讓網友們笑稱：「這不是夥伴，是賢妻了吧」、「官方逼死同人」、「這根本我老婆」、「官方一直都知道自己在做什麼，只是沒有明說」、「某方面來說，人類也是寶可夢，所以...」其中還有不少網友認為，這次動畫中的沙奈朵，形象升級了很多，變得更好看和可愛。
Saben lo que están haciendo 😌 pic.twitter.com/rynaZu0CfN
— 50 Sombras de Gardevoir (@K3vXavier) October 25, 2025
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
華納兄弟拒絕派拉蒙收購提議
華納認為派拉蒙提出的收購報價過低，而拒絕交易。市場分析認為派拉蒙希望能在華納兄弟探索分拆前完成收購，避免科技巨頭入局。Post76 ・ 1 小時前
Nothing Phone 3a Lite 發佈日期確定
Nothing 將於 10 月 29 日（星期三）下午 1 時（GMT）發佈其最新智能手機 Phone (3a […]TechRitual ・ 1 小時前
繪師神改圖！把《鏈鋸人 蕾潔篇》畫成《鬼滅之刃》猗窩座海報 網讚：完全沒違和感！
根據藤本樹已完結的第一部漫畫《鏈鋸人》改編，首部劇場版動畫《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》，日前在日本上映，首個週末票房突破 12 億日圓，台灣也即將在 9 月 24 日上映。由於《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》在日本上映，最大的對手同樣是動畫電影，正在挑戰歷史最高票房的《鬼滅之刃 無限城篇》。其中就有繪師把猗窩座的海報畫成了蕾潔，毫無違和感。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Nike 發表「動力跑鞋」概念，給你多一組機械小腿、走得更遠、更輕鬆
Nike 運動研究實驗室（NSRL）與機器人合作夥伴 Dephy 共同打造 Project Amplify：全球首個為跑步與步行設計的動力鞋類系統，旨在幫助日常運動員以更少的努力跑得更快、更遠。Yahoo Tech HK ・ 43 分鐘前
讓人愛不釋手的毛絨絨元素，細數秋冬那些必備毛毛手袋爆款絕不能錯過？
盤點2025手袋爆紅款式，相信毛毛元素絕對登上榜首名單。寒冷天氣一摸到毛絨絨的質感就讓人感覺到舒服溫暖。留意韓流文化的你不難發現韓星都紛紛把毛毛元素穿上身，就連Bottega Veneta也於冬季紛紛推出了「毛毛手袋」，為你細數秋冬必備毛毛手袋，那些爆款絕不能錯過？Photo：Instagram如果你想為今季衣櫥添置一件「毛絨單品」，你會選什麼呢？韓國當紅女團Blackpink成員紛紛在秋冬季穿上帶毛絨元素的大衣與皮革外套。Photo：Instagram當然除了整件誇張的毛毛造型外，似Lisa這件Celine毛毛外套在手袖位置低調加了一點花俏的綴飾，單色的毛絨細節讓整個造型相當亮眼。Photo:InstagramIU這套把毛絨單品細節放在領口位置的造型同樣個性十足。亞洲人的體型相比起歐洲人而言較為矮小，看到全件毛絨裝飾的大衣未必有足夠自信駕馭，看看IU把絨毛細節放在領口配上較短版的長袖緊身上衣，更顯可愛身型。Photo:Instagram想小試牛刀又怕造型過火？手袋絕對是個好選擇。毛茸茸的手袋外型僅僅是觸感便能收獲好感，平日身穿正裝上班造型時配搭一個俏皮可愛的毛毛手袋能在無形之間為穿搭ELLE.com.hk ・ 1 天前
重陽節2025｜九龍殯儀館開放日！親身體驗遺體穿衣化妝+破地獄儀式 能規劃自己身後事？
電影《破地獄》史無前例地將香港殯儀業呈現在大銀幕，從而探討人與人之間聯繫、生與死議題。事實上，死亡是生命的必修課，何不提前認識它？九龍殯儀館將於重陽節當日（10月29日）舉行開放日，透過音樂、藝術、科技與文化等一系列活動，包括破地獄儀式體驗、遺體穿衣化妝體驗等，讓公眾展開一場關於生命與悼念的多元對話，部份活動可於網上預先報名，即睇以下開放日詳情。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Yahoo香港最佳品牌大獎 表揚最值得信任品牌 全民投票選出心頭好！
為慶祝Yahoo深耕香港30載，「Yahoo香港最佳品牌大獎2025」隆重推出，發掘及表彰在市場風浪中勇於創新、透過卓越服務觸動港人心弦的傑出品牌。公眾更可透過Yahoo民調網上投票，就各個界別選出你最喜愛的品牌，成功投票更可獲 20 YPoints¹！Yahoo新聞 ・ 6 小時前
許光漢穿平價UNIQLO高領發熱衣「胸肌藏不住」，影片一出全網暴動大喊：『這線條大到犯規』！
只有許光漢能超越許光漢！UNIQLO日前釋出HEATTECH升級版發熱衣的最新系列形象影片，許光漢身穿黑色高領發熱衣現身，貼身布料勾勒出結實胸肌與完美肩線，性感無極限。網友一看立刻淪陷：「這不是發熱衣，是戀愛預告！」、「連胸肌都藏不住的溫柔男人誰受得了？」影片中許光漢...styletc ・ 4 小時前
iPad Pro 2027 將搭載 M6 處理器及蒸氣室技術
Apple 的 iPad Pro 預計在 2027 年將會有顯著升級。根據 Bloomberg 的分析師 Ma […]TechRitual ・ 2 小時前
老將華Dee意甲開齋 打後空翻慶祝
還有兩個多月便39歲的英格蘭前鋒華迪，今年9月加盟意甲升班馬克雷莫納，在首3場比賽皆未有入球，直到剛剛主場鬥阿特蘭大，78分鐘在門前補射入網，終於打破入球荒，為球隊領先1比0。Yahoo 體育 ・ 1 天前
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 2 小時前
警搗元朗毒窟 檢1900萬元依托咪酯 22歲男被捕
元朗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日(26日)凌晨在區內展開打擊毒品行動，搗破一個懷疑依托咪酯製毒工場。行動中，警方檢獲市值約1,900萬元的液態依托咪酯煙彈，拘捕一名22歲本地男子。am730 ・ 21 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 20 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 4 小時前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 8 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 2 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前