容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
寶可夢主題樂園「PokéPark Kanto」2026 年 2 月 5 日開幕！門票詳情公開
各位訓練家準備出發！
今夏官宣的首間常設寶可夢主題樂園「PokéPark Kanto」（寶可樂園：關都）現在終於確定了開幕的具體時間，2026 年 2 月 5 日起各位訓練家便可前往地處日本關東的讀賣樂園感受探險、對戰以及與寶可夢互動的魅力。
「PokéPark Kanto」佔地約 2.6 公頃，由「寶可夢森林」、「草紗鎮」兩大區域構成。在全長約 500 公尺的「寶可夢森林」中，棲息著來自遊戲中關都地區的各種寶可夢。牠們會四處探險、戰鬥，亦或是分享採得的果實，多元的生態值得訓練家們細心觀察一番。而「草紗鎮」中則匯集了寶可夢中心、友好商店、道館等設施，在這裡可以欣賞表演、遊玩項目、參與互動或享受主題美食，當然也少不了各種樂園限定的獨家周邊商品囉。
「PokéPark Kanto」已確定會提供下列 3 種門票：
精英訓練家通行證：可隨時進入「寶可夢森林」及「草紗鎮」，並能參與迎賓會、預約表演、優先排隊，同時包含特別禮品。
訓練家通行證：只能在指定時間內進入 1 次「寶可夢森林」，但可隨時進入「草紗鎮」。
小鎮通行證：可隨時進入「草紗鎮」。
其中「精英訓練家通行證」和「訓練家通行證」自 11 月 21 日開始販售，票價分別是 7,900 日圓起和 14,000 日圓起，票價依照遊園日期會有所不同。而「小鎮通行證」要到 2026 年夏季才會開放，目前尚無價格資訊。值得一提的是，所有類型的門票都可以進入讀賣樂園，有多餘時間的話不妨順帶逛一下囉。
