寶可夢卡價值非凡 全球追捧熱潮

【中大新聞與傳播學院出版《大學線》授權轉載】

比卡超、噴火龍、車厘龜⋯⋯這些寶可夢（Pokémon）的角色、動畫、遊戲承載無數人的回憶。日本《寶可夢》系列出版至今二十多載，熱潮並未減退。「寶可夢集換式卡牌遊戲」（Pokémon Trading Card Game）（下稱：PTCG）更風靡全球，不論小朋友、成人、長者都會使用寶可夢卡對戰比賽。

而其中的寶可夢卡牌除了是PTCG 中的「對戰工具」，更演變成全球各地不少人的收藏品。一張大約撲克牌大小的卡牌，價值竟由幾元至幾千萬不等。如在2022年，摔角手Logan Paul破健力士紀錄，以527.5萬美元（約4102萬港元）買下一 張已被鑑定機構（PSA）評定為最高級別的卡牌（PSA 10）的「插畫比卡超」（Pokémon Illustrator），成為全球最貴的寶可夢卡。有人拿來收藏、轉售、鑑定…… 這熱潮近年湧至香港，捲起一場新氣象。

記者｜楊凱利

編輯｜何栩昕

攝影｜楊凱利 何栩昕

寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokémon Card ）自1996年10月在日本出版，源自於日本遊戲及動畫系列的「寵物小精靈」（後來官方正式譯名為「寶可夢」，Pokémon），是一種印有不同寶可夢的卡牌遊戲。官方沒有停下設計寶可夢的步伐，卡牌樣式由1996年的151隻寶可夢增至現在的1025隻，每隻寶可夢更有不同的款式，如比卡超般：有「梵高比卡超」，「太晶比卡超」⋯⋯因每包卡包所包含的寶可夢都會有所不同，玩家如想某種特定的卡牌，通常會購買不同卡包抽取，透過不同的牌組構建與對手戰鬥。

廣告 廣告

今年36歲從事保險業的Jason，是非牟利註冊有限公司「香港寶可夢發燒友俱樂部」 （Hong Kong Pokémon Fan Club）的負責人之一。自PTCG出版以來便開始接觸《寶可夢》卡，現時他亦參與策劃俱樂部活動，如2023年舉辦非官方的卡牌比賽，凝聚本港一眾《寶可夢》愛好者。

寶可夢卡「稀缺性」 成升值關鍵

關注PTCG二十九年的Jason指，卡牌之所以全球流行，除了一部份人喜歡玩卡牌，卻有更多人炒賣卡牌，以致部份限量的卡牌價值高企。卡牌本是列印出來的紙卡，產量理應不限，何來稀缺？他解釋從初代出版至今的寶可夢卡中，一些較舊的寶可夢卡會流失、缺乏妥善保養；再加上隨着新卡的推出，大部份舊卡不會重新印製，所以保持良好的初版寶可夢卡便極為珍貴。

如一張評定PSA9分的初代噴火龍，在E-bay的最後成交價大約折合約三十九萬港元。（截圖自E-bay專頁）

雖然官方間中會重印部份舊款卡牌，例如2021年適逢寶可夢25周年，官方重印了1996年出版的「第一代噴火龍」復刻版，但Jason表示， 寶可夢卡最特別的地方在於即使卡牌在重新列印後，愛好者亦可根據列印年份輕易分辨出初代或重印版本。

「以往的卡牌質素不比新製的好，但『年代』本身就是一種價值。」

2000年所列印的初代噴火龍。

寶可夢25周年，重印的「第一代噴火龍」復刻版。

綠色圈圈中的「2021 」代表是在2021年所印刷。

此外，在寶可夢卡中有分不同的稀有程度，分別是SR（Super Rare) 、SAR（Special Art Rare）、 UR（Ultra Rare）級別，以一般系列為例， 一盒卡內有30包盲卡包，而一包有5張卡牌，即一盒卡中大約有300張卡牌；Jason 以繁體中文寶可夢卡為例，每盒卡中至少會有一張稀有卡，所以一盒卡中，最少有三百分之一的機會抽中稀有卡，極其珍貴，亦使玩家不斷追捧抽卡。

寶可夢IP爆發力 確保潮流不會倒退

儘管如此，寶可夢卡牌畢竟只是一張紙卡，為何那麼多人對它保持信心並持續購買？Jason認為，這在於日本對寶可夢知識產權（下稱：IP）的保養和多元發展模式，令一張張寶可夢卡繼續保值、升值。根據《License Global》2025年全球前十大授權商排名，The Pokémon Company International以年度授權收入120億美元（約932億港元），位居全球第七，僅次於迪士尼和華納兄弟等巨頭。其收入分佈於卡牌、動畫、電影、電子遊戲和活動等。

Jason認為，寶可夢在日本早已有國寶級的地位，連地上坑渠蓋都印有寶可夢的圖案。再加上日本不斷出版的寶可夢動畫和遊戲，如2024年10月手遊《Pokémon TCG Pocket》、商品等，令寶可夢的熱潮進一步升溫。他肯定地說，人對於「比卡超」的喜愛在五十、一百年後都不會減少，「只要IP不死，都會有人追。」他認為日本已掌握「印銀紙」機器，寶可夢隨時可以利用IP的優勢，打造更多更具吸引力的產品。

《Pokémon TCG Pocket》的手遊，玩家每日可以在寶可夢卡牌的手機遊戲中免費開封兩包擴充包。（截圖自寶可夢專頁）

Jason 說，他現是升值價最高的寶可夢卡是一張「Crystal 噴火龍」，他大約在2007年至2008年以20港元購買未鑑定的「Crystal 噴火龍」，但現在已升值至約20000港元。（截圖自PriceCharting專頁）

收藏與財富 另類資產

在這趨勢下，不少愛好者為了確保自己收藏的卡牌質素和稀有度，選擇將卡牌送往鑑定公司為其評估和評分。分數越高，代表卡牌的完整度和稀有度愈高，卡牌的二手市場價值亦會因而提高，收購「鑑定卡」已成為不少港人的另類投資。

寶可夢卡主要的鑑定公司（大學線製圖）

Jason 目前擁有四張鑑定卡，他透露一年約花費四至五萬港元在寶可夢卡上，直言對比其他人不是花費很多，亦很少會抽卡；而是直接在拍賣網購買心儀的卡牌。（楊凱利攝）

在2022年成立的HobbyX是一家專門售賣集換式卡牌的實體店鋪，亦是第三方鑑定公司的代理公司。創辦人Brian表示，在新冠疫情間，本港的寶可夢卡愛好者驟然增加，並逐漸出現買賣市場，更有愈來愈多對鑑定卡牌的需求，故公司逐漸開設代客鑑定服務，幫助客人申請鑑定服務的文書工作，協助客人代寄卡牌到美國鑑證公司。現時HobbyX亦有不同的卡牌業務，包括海賊王和籃球卡等，但寶可夢所有業務已佔有約一半營業額，鑑定的客群由小學至70歲人士不等，以20至30歲客群為主。

Brian 指，現在的客群中，佔有八成的顧客以PSA作鑑證公司佔，其餘就是CGC和BGS。他指出 ，PSA的評分是根據評分員的「整體官感」，沒有分各細項，所以PSA的評分結果或許會有異，如有客人曾嘗試過第一次寄卡，鑑證是9分；但寄第二次則變為10分，「除了卡牌有一定的完美程度外，更需要有少少的運氣成份。」當人希望鑑證卡後的成功率較高時，通常會選擇PSA的鑑證公司。再加上，PSA在國際的平台上的流通量較CGC和BGS多，是國際鑑證數量第一，為不少客人提供信心，故此PSA的需求較大。

從圖可見，BGS 10分的寶可夢卡最後成交價是將17萬港元；而PSA10分的寶可夢卡最後的成交價是5萬元。卡牌因應不同的鑑定公司最後的成交價都會有所不同，BGS鑑定後的卡牌，與PSA同樣是10分的情況下，通常會較PSA的高，但評核的標準都較其他公司高。（截圖自eBay專頁）

Brian指不少小朋友會帶同家長詢問寶可夢卡的鑑證詳情。（楊凱利攝）

寶可夢卡牌市場持續活躍 從未知道頂點在何處

一般的收藏者為了更好保存卡牌，從拆封的一瞬間，已小心翼翼提起卡牌。其後，他們會拿起「卡套」套起卡牌，防止表面刮花。其後再用「卡夾」作第二層保護，防止有尖物撞擊。Brian 指，在潮濕天氣下，玩家為防卡牌變彎，更會把卡牌藏在保護殼中。如玩家想把卡牌寄到美國，「卡套」、「卡夾」是必不可缺。

他笑指，曾遇到客人表示「卡牌會傳承給自己的兒子。」加上現時寶可夢的IP已風靡全球，稀有卡牌的價值亦有機會再創新高，故認為寶可夢卡卡牌市場會繼續保持活躍。

「（不時都會想，）究竟今天（卡價）是否已經最高的位置，其實每一次回想起來都不是，都會有下一次的高位」。

HobbyX 創辦人Brian也是寶可夢的粉絲，公司提供第三方鑑定公司的的代理服務。（楊凱利攝）

集寶可夢卡之難 非金錢可解決

Bon指，他希望透過健力士世界紀錄，提高公眾對繁體中文卡的重視。他認為： 「現時很多卡（繁體中文卡）都被低估。」（何栩昕攝）

寶可夢卡現時有超過10種官方語言，因繁體中文卡在全球的流通率較英文和日文低，所以收集繁體中文卡並非主流。32歲的寶可夢卡愛好者Bon，從事保險業，卻有一個目標—— 在世界成為收集最多繁體中文寶可夢卡的人，並在今年7月申請健力士世界紀錄希望令繁體寶可夢中文卡進入國際視野，當中超過200張繁體中文的鑑定卡，約150張是BGS後評級10分，其餘是CGC和PSA。

他把大部份的卡牌寄往BGS公司鑑定，並獲得評級10分。而在全世界能同時擁有一套「伊貝英雄」的人寥寥可數，現時市面上流通的鑑定繁體中文卡——「伊貝英雄」只有三套。由於 Bon 專注於收藏與鑑賞，故他會選擇與其他世界各地的收藏者交換卡牌，或以高於現時市場價值百分之二十的價錢收購心儀卡牌。

現時Bon的收藏到最貴的寶可夢卡是這張Trophy卡，折合港幣約10萬，而他一年大概花費20萬在寶可夢卡牌上。

圖為Bon 所收集一套八張的「伊貝英雄」。（何栩昕攝）

Bon亦會將收藏卡牌送往鑑定，他觀察到，同一款卡牌中，每張卡的質量也可以差天共地，除因為未有妥善保存外，也可能是出廠前的製作質素有別，例如卡牌的邊界裁剪不齊，所以要找到一張「完美無瑕」、高評分的卡牌並不容易。另外，一張卡的價值亦受「BGS Population Report」（經鑑定後的卡牌數據）影響。當越少的卡被鑑定為10分，該卡便越稀有。故現時不少人都希望把自己的卡牌鑑定，藉此證明其「愛卡」的價值。

圖為BGS的Population Report ，這是寶可夢25周年，繁體噴火龍的復刻版。從圖中可見，可以知道共有52張被鑑定為黑10分；204張被鑑定為金10分（受訪者提供）

181 期大學線

大學線網站

大學線 Facebook

大學線 Instagram