寶可夢卡牌價格太穩定？日媒追查發現成中國人資產外移新標的，「每天一個人交易達百萬日圓」

自 1996 年推出以來，寶可夢公司推出的寶可夢卡牌三十年來早已成為最成功的戰鬥卡牌遊戲之一，並且由於會不斷推出新卡牌系列、閃卡等超級稀有的卡牌，也有公正第三方卡牌評級機構來評分二手市場上的卡牌，讓轉賣市場也十分熱絡，吸引全球許多收藏家透過賺取價差來獲利。不過，正因為寶可夢卡牌的二手價格十分穩定，現在日本媒體追查竟發現，寶可夢卡牌已經成為中國人民資金外逃的新標的，許多中國客人都會透過寶可夢卡牌洗錢操作，讓自己的人民幣不受中國政府的外匯管制限制，流向國外變成日幣等外國貨幣。

(Credit:Getty Images)

廣告 廣告

根據中國現行的外匯管制，每年中國人的現金外匯結售便利化額度為每年 5 萬美元（約 150 萬新台幣），而單筆外匯資金超過 5000 元人民幣（約 25000 元新台幣）就必須親自證實匯款人身分，多有限制。因此，日媒深入調查就發現，許多中國人現在竟開始利用秋葉原的寶可夢卡牌販售店以人民幣購入卡牌，然後再於境外轉手賣出的方式，將自己的人民幣「變成」日幣等國外貨幣，躲避中國政府管制。

綜合日媒報導，由於這兩年來寶可夢卡牌市場規模不斷增大，到 2024 財年已經突破了 3000 億日圓規模（約 600 億新台幣），也讓東京秋葉原、池袋一帶開了許多新卡店讓客人在卡店中進行直接進行二手交易。此外，許多卡店的「鎮店之寶」往往就是那些獲得卡片評分機構 PSA 評級最高分 10 分的卡牌，稀有 10 分卡的單張售價往往能輕鬆超過 200 萬日圓（約 40 萬新台幣）。

也正因一張卡的單價如此之高，因此也讓中國人盯上了寶可夢卡牌。消息來源指出，「每天開店時就會公布當天收購價，中國來的客人就會緊盯價格，然後把手上的卡牌變現。並且他們會互相動員，一起將大量收購來的寶可夢卡牌換成現金、換成日圓，一個人一天就能換到數十萬到 100 萬日圓左右。」

而日本媒體也有實際訪問到一位中間轉賣客，他就表示，中國的客人們並不只想賺價差獲利：「事實上，現在中國國內想把人民幣換成外幣的需求正急遽上升，而寶可夢卡牌不容易價格崩跌、未來還有上漲空間，所以買進後等收購價上漲時再賣也行。此外，從中國來的委託需求多半是把人民幣換成日圓，我們就賺手續費，這樣反而更有效率！」，並且，他也透露，在他們的倉庫內正因為這些來自中國的委託，而放滿了許多 PSA10 分的最高級卡牌。

他進一步解釋，通常而言中國客人會用中國國內的信用卡在日本大量購買寶可夢卡牌，然後在日本或者其他國家出售，如此一來由於中國信用卡用人民幣結算，而出售卡牌的所得則會被放在國外，不用回到中國，因此就可以完成資產外移，而不售政府監管。「過去的標的可能是高級手錶、或者名牌包上，但寶可夢卡牌的保管、運輸成本明顯更低，買賣價差也只有 3~4 %，因此反而更適合。」

(Photo by IDA MARIE ODGAARD/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

此外，也有從中國到日本發展的記者表示，「在中國不管多有錢，也跟遊戲中心的代幣一樣，不確定什麼時候會被政府沒收。因此在富人階層中，很多人都想趁錢還在自己手上時轉移到中國國外。過去也有人把現金藏在從深圳印刷廠送到香港的出版書籍中達到這點，或者換成黃金帶出國，只是現在選擇用寶可夢卡牌達成這件事。」，而之前美國媒體《華爾街日報》也曾估算，截至 2024 年年終中國非法資金外移規模可能達到 40 兆日圓（約 8 兆新台幣）。「比起人民幣，現在中國人可能更相信寶可夢卡牌。」

而根據日媒掌握的消息，現在的寶可夢卡牌市場這種大量交易的現象似乎也仍沒有終止的跡象，直到現在仍然是中國人民所青睞的「資產外移」標的。