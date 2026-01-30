寶可夢官方急道歉！靖國神社辦活動惹火中國網民，官媒點名踩政治紅線

知名遊戲 IP 寶可夢近日因活動場地選址問題捲入政治風波。官方營運嘅「寶可夢卡牌訓練家網站」於 1 月 28 日刊登一項將於東京靖國神社舉行嘅寶可夢集換式卡牌遊戲體驗活動，消息喺微博流傳後引發中國網民強烈不滿，更遭到中國官媒點名批評。事發後，寶可夢公司火速撤下頁面，並於 1 月 30 日發布中日雙語道歉聲明。

靖國神社活動惹火中國網民

據悉，該活動原定於 1 月 31 日喺靖國神社內舉行，而且企劃對象主要係兒童。靖國神社因供奉包括二戰甲級戰犯在內嘅日本陣亡軍人，長期被中國與韓國視為日本軍國主義象徵。任何活動（尤其係兒童導向）如果同呢個場所扯上關係，基本上都難免會牽動到歷史問題。​

「寶可夢 靖國神社」關鍵字迅速登上微博熱搜，大量中國網友轉貼活動頁面截圖，並以「靖可夢」等方式表達諷刺與不滿。部分網友更直指寶可夢「親手摧毀多年累積嘅品牌形象」、質疑「係咪已經放棄中國市場」，甚至有家長表示已要求孩子丟棄手上嘅寶可夢相關商品。​

環球時報嚴厲譴責任天堂

中國官媒環球時報於 1 月 30 日發表評論，將矛頭指向寶可夢背後嘅任天堂，指靖國神社係日本軍國主義象徵，喺呢度舉辦面向兒童嘅遊戲活動係「對歷史真相嘅公然冒瀆」。評論仲質疑主辦方利用寶可夢嘅高人氣，降低年輕世代對該場所嘅戒心，藉此提升兒童對靖國神社嘅親近感，認為呢種做法觸碰政治紅線。​

報道亦點出，呢次唔係寶可夢首度涉足靖國神社相關爭議。2016 年《寶可夢 GO》曾喺靖國神社內設立補給站同道館；2019 年時，寶可夢公司主要股東之一、負責訓練家卡牌開發嘅 Creatures 公司有多名員工參拜靖國神社並分享到社群平台上，引起中國網友不滿。雖然事後刪除照片，但公司並未公開道歉。

寶可夢公司發布中日雙語道歉聲明

寶可夢公司火速道歉，承諾強化審核

面對輿論壓力，寶可夢公司於 1 月 30 日晚發布中日雙語道歉聲明，解釋「寶可夢卡牌訓練家網站」嘅營運機制，係容許取得卡牌認證資格嘅個人自行申請、刊登其主辦嘅活動資訊。公司承認今次活動「本就不宜舉辦」，但因確認過程出現疏漏，令活動資訊被錯誤刊登喺活動頁面上。​

寶可夢公司表示，發現問題後已第一時間刪除相關內容，該活動亦確定取消，並對受到影響嘅各方致上誠摯歉意。公司強調未來將「從根本上改變並強化活動資訊嘅審查體系與確認流程」，杜絕類似問題再次發生，並重申將秉持「世界由寶可夢連結」嘅理念，確保所有地區玩家都可以擁有良好體驗。

審批疏漏還是試探底線？

儘管官方將事件歸咎於審核疏失，但仍有唔少中國網民質疑並非單純疏漏。有評論認為，即便活動並非寶可夢公司官方直接主辦，但能夠刊登喺官方網站上，就代表經過官方批准與審核，因此官方難辭其咎。亦有網友將事件放入更大嘅地緣政治氛圍去解讀：日本首相高市早苗早前就「台灣有事」相關言論引發北京不滿，令中日關係跌至冰點，北京其後亦喺經貿、軍事與人文交流等層面出現反制動作。喺呢種背景下，涉及靖國神社等敏感符號嘅操作更容易被放大，延伸出「日方係咪喺試探中國底線」嘅質疑。相關討論喺微博持續延燒，爭議仍未完全平息。

