寶可夢與初音未來合作商品「18 Harmony Stage」登場！陣容包含演唱會風格商品及服飾等

株式會社寶可夢宣布，將在寶可夢中心販售寶可夢與初音未來的合作商品「18 Harmony Stage」。

將於全日本的寶可夢中心自2026年1月31日(六)起、寶可夢中心線上商店自2026年1月29日(四)10時起開始發售。

寶可夢與初音未來的合作商品「18 Harmony Stage」登場！

18 Harmony Stage

寶可夢與初音未來的合作商品「18 Harmony Stage」現身寶可夢中心！

本商品使用了在「Pokémon feat. Hatsune Miku Project VOLTAGE」中登場、18種屬性的「寶可夢訓練家初音未來＆夥伴寶可夢」全新繪製的插圖。

將每3種屬性組成一組的初音未來與夥伴寶可夢們，分為6個舞台進行演唱會的模樣描繪出來。

「18 Harmony Stage」商品一覽

從觸感蓬鬆柔軟的大尺寸毛毯，到圍巾毛巾、罐徽章組合等，演唱會風格商品陣容齊全。

也將販售印有各組Logo的服飾。

模型 初音未來(超能力)＆美洛耶塔

此外，也決定發售「模型 初音未來(超能力)＆美洛耶塔」。

將於寶可夢中心線上商店自2026年1月29日(四)10時起開始接受預購。

詳情請參閱寶可夢官方網站。

商品一覽

附掛鉤可逆式手環 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 1,980日圓(含稅)

圍巾毛巾 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 2,200日圓(含稅)

票卡夾 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 1,650日圓(含稅)

連帽運動衫 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 7,700日圓(含稅)

飛行員外套 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 9,900日圓(含稅)

托特包 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 3,300日圓(含稅)

毛毯 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 3,300日圓(含稅)

貼紙組合 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 1,100日圓(含稅)

A4透明資料夾 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 440日圓(含稅)

相框組合 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 1,760日圓(含稅)

相連壓克力立牌收藏 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 1,870日圓(含稅)

全6種(隨機)

T恤收藏 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 3,300日圓(含稅)

全6種(隨機)

罐徽章組合 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

價格: 1,650日圓(含稅)

全6種，各3個入