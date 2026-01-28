焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

Saiga NAK

寶可夢與初音未來合作商品「18 Harmony Stage」登場！陣容包含演唱會風格商品及服飾等

Saiga NAK
寶可夢與初音未來合作商品「18 Harmony Stage」登場！陣容包含演唱會風格商品及服飾等
寶可夢與初音未來合作商品「18 Harmony Stage」登場！陣容包含演唱會風格商品及服飾等

株式會社寶可夢宣布，將在寶可夢中心販售寶可夢與初音未來的合作商品18 Harmony Stage」。
將於全日本的寶可夢中心自2026年1月31日(六)起、寶可夢中心線上商店自2026年1月29日(四)10時起開始發售。

寶可夢與初音未來的合作商品「18 Harmony Stage」登場！

18 Harmony Stage
18 Harmony Stage

寶可夢與初音未來的合作商品「18 Harmony Stage」現身寶可夢中心！
本商品使用了在「Pokémon feat. Hatsune Miku Project VOLTAGE」中登場、18種屬性的「寶可夢訓練家初音未來＆夥伴寶可夢」全新繪製的插圖。
將每3種屬性組成一組的初音未來與夥伴寶可夢們，分為6個舞台進行演唱會的模樣描繪出來。

廣告
「18 Harmony Stage」商品一覽
「18 Harmony Stage」商品一覽

從觸感蓬鬆柔軟的大尺寸毛毯，到圍巾毛巾、罐徽章組合等，演唱會風格商品陣容齊全。
也將販售印有各組Logo的服飾。

模型 初音未來(超能力)＆美洛耶塔
模型 初音未來(超能力)＆美洛耶塔

此外，也決定發售「模型 初音未來(超能力)＆美洛耶塔」。
將於寶可夢中心線上商店自2026年1月29日(四)10時起開始接受預購。

將於全日本的寶可夢中心自2026年1月31日(六)起、寶可夢中心線上商店自2026年1月29日(四)10時起開始發售。
詳情請參閱寶可夢官方網站

商品一覽

附掛鉤可逆式手環 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 1,980日圓(含稅)

圍巾毛巾 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 2,200日圓(含稅)

票卡夾 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 1,650日圓(含稅)

連帽運動衫 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 7,700日圓(含稅)

飛行員外套 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 9,900日圓(含稅)

托特包 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 3,300日圓(含稅)

毛毯 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 3,300日圓(含稅)

貼紙組合 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 1,100日圓(含稅)

A4透明資料夾 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 440日圓(含稅)

相框組合 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 1,760日圓(含稅)

相連壓克力立牌收藏 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 1,870日圓(含稅)

  • 全6種(隨機)

T恤收藏 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 3,300日圓(含稅)

  • 全6種(隨機)

罐徽章組合 寶可夢初音未來 18 Harmony Stage

  • 價格: 1,650日圓(含稅)

  • 全6種，各3個入

1月31日（土）、ポケモンと初音ミクがコラボしたグッズ「18 Harmony Stage」がポケモンセンターに登場！
「ポケミク」で登場した、「ポケモントレーナーの初音ミク＆相棒ポケモン」を新たに描き下ろしたアートが使用されているよ。https://t.co/etzytCViLP pic.twitter.com/mkXOq7yikJ

— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) January 23, 2026

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
© Crypton Future Media, INC.

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業

東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業

​​TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？

王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？

在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。

Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？

2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？

農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家　傳具俊曄願意放棄繼承遺產

汪小菲妻冧掂大S全家　傳具俊曄願意放棄繼承遺產

【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

西環老字號平民扒房「森美餐廳」經營57載，1月25日已正式結業。然而「光榮結業」的背後，卻被揭發一宗令人心寒的棄貓事件。早前店方曾貼出告示，指不會帶走年約兩歲的店貓，最後幸獲善心街坊接收。但結業當日（1月25日）有義工到場，方發現仍有3隻年約7至8歲、尚未絕育的貓咪被棄於店內，餐廳當時環境凌亂，貓咪就在雜物中生活 ，顯得驚慌失措。

Yahoo Food ・ 4 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」　親子溫馨畫面曝光

黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」　親子溫馨畫面曝光

1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。

姊妹淘 ・ 23 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的

鉅亨網 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）

【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）

聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！

YAHOO著數 ・ 17 小時前
陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰　葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online

陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰　葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online

新民黨議員陳家珮逆線行車一事原來唔只喺社會引起風波，仲導致政圈內部出現火花，新民黨主席葉劉淑儀同民建聯前議員蔡素玉喺地區通訊群組公開駁火。根據政圈流傳嘅對話截圖，蔡素玉近日喺「香港東區各界協會」WhatApp群組轉發3段訊息，頭兩段係葉劉當年就前民政事務局局長徐英偉出席「洪門宴」嘅回應，話徐英偉身為高官應該以身作則，普通書面或者口頭譴責都唔足夠，覺得主動辭職係較體面嘅做法。至於蔡素玉另一則轉發訊息就係：「葉劉對高級官員如此嚴格要求，試問對其愛徒是否用同一把尺,用同一個標準嚴格要求主動辭職是『較體面做法』尤其是立法局(立法會)議員，更應該守法,以身作則, 比白更白。議員並非普通市民,應在市民面前樹立好榜樣,如果立法局(立法會)議員無法以身作則,How can you expect ordinary people to do the same?(如何要求普通市民遵守)」

am730 ・ 19 小時前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片

55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片

現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制

議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制

政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。

AASTOCKS ・ 19 小時前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走

宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走

宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。

姊妹淘 ・ 1 天前
懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？

懷石料理不了！遊日「一泊二食」快將成歷史？

日Yen只係重上「5算」，遊日仍然抵玩。計劃去睇櫻花，除了留意日元兌換價，預訂溫泉旅館，可能都要望真係咪仲有「一泊二食」，因為越來越日本旅館放棄供餐，改為與餐廳合作，轉介住客到附近餐廳用餐。

Yahoo財經 ・ 1 天前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚

鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚

影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
前TVB兒童節目主持呂靜文升呢人母 晒囡囡萌樣享受親子時光

前TVB兒童節目主持呂靜文升呢人母 晒囡囡萌樣享受親子時光

曾於TVB節目《#後生仔傾吓偈》、《Hands Up》擔任主持的呂靜文（Bonnie）近日不時分享囡囡的照片，令人感嘆「後生女」已榮升為人母。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前

男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間　襲擊對方被捕

【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞

now.com 新聞 ・ 17 小時前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈

歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈

在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。

鉅亨網 ・ 2 小時前