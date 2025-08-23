《寶島一村》急換角 屈中恆涉毒往事被翻出

▲屈中恆因2006年涉毒往事日前在記者會上被中國劇迷翻出，引發《寶島一村》劇組緊急宣布換角，由楊智斌接演「老趙」，對此屈中恆透過經紀人對外透露他的近況。（圖／翻攝自臉書屈中恆藝嚮世界 ）

[NOWnews今日新聞] 舞台劇《寶島一村》自2010年起巡演兩岸超過300場，累積龐大觀眾基礎，然而男星屈中恆近日在中國宣傳時，遭觀眾當場提問其2006年涉毒往事，氣氛瞬間凝結。導演賴聲川當場回應：「沒什麼好談，謝謝你。」雖試圖止血，仍引發爭議。隨後表演工作坊也宣布換角，對此屈中恆也透過經紀人對外發聲。

▲屈中恆日前前往中國演出，被中國劇迷在記者會上直指是吸毒的「劣跡藝人」。（圖／翻攝自臉書屈中恆藝嚮世界 ）

官方宣布換角 經紀人低調回應

根據《聯合報新聞網》報導，事件延燒後中媒隨即報導《寶島一村》官方22日發布通知，原由屈中恆飾演的「老趙」角色，改由專屬版演員楊智斌接演，表演工作坊隨後也證實：「謝謝您的關心，是的，部分演出場次將由楊智斌擔綱演出。」針對觀眾退票需求，劇組提供補償機制，包含交通與住宿費用。

對於換角一事，屈中恆經紀人向媒體表示：「我們尊重劇場決定，屈哥這邊一切正常。」強調屈中恆目前心情穩定，將專注於後續工作，消息一出輿論再掀熱議，有人認為涉毒藝人應永久退出舞台，也有人表示願意給予改過自新的機會。

記者會現場僵局 導演短暫沉默不回應

根據現場畫面，當天記者會原本進行順利，直到觀眾提問環節，一人直言：「屈中恆2006年被央視報導吸毒，導演是裝不知道，還是在對抗中國法律？」全場瞬間鴉雀無聲，屈中恆當場表情僵硬，賴聲川臉色一沉，短暫沉默後嚴正表示：「我們沒有什麼好談的，謝謝你。」現場氣氛隨即急轉直下。

更多屈中恆相關新聞：

屈中恆昔吸毒被觀眾轟劣跡藝人！表坊證實：北京場換角為楊智斌

屈中恆遭中國觀眾轟吸毒劣跡藝人 郎祖筠怒斥：別搞錯重點

獨／屈中恆宣傳遭掀吸毒！工作坊認了中國處理中 老婆Vicky避談

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



更多 NOWnews 今日新聞 報導

屈中恆遭中國觀眾轟吸毒劣跡藝人 郎祖筠怒斥：別搞錯重點

獨／屈中恆宣傳遭掀吸毒！工作坊認了中國處理中 老婆Vicky避談

屈中恆曾涉毒遭轟劣跡藝人！活動急中斷、導演暴怒 尷尬場面曝光