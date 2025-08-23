潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
《寶島一村》急換角 屈中恆涉毒往事被翻出
[NOWnews今日新聞] 舞台劇《寶島一村》自2010年起巡演兩岸超過300場，累積龐大觀眾基礎，然而男星屈中恆近日在中國宣傳時，遭觀眾當場提問其2006年涉毒往事，氣氛瞬間凝結。導演賴聲川當場回應：「沒什麼好談，謝謝你。」雖試圖止血，仍引發爭議。隨後表演工作坊也宣布換角，對此屈中恆也透過經紀人對外發聲。
官方宣布換角 經紀人低調回應
根據《聯合報新聞網》報導，事件延燒後中媒隨即報導《寶島一村》官方22日發布通知，原由屈中恆飾演的「老趙」角色，改由專屬版演員楊智斌接演，表演工作坊隨後也證實：「謝謝您的關心，是的，部分演出場次將由楊智斌擔綱演出。」針對觀眾退票需求，劇組提供補償機制，包含交通與住宿費用。
對於換角一事，屈中恆經紀人向媒體表示：「我們尊重劇場決定，屈哥這邊一切正常。」強調屈中恆目前心情穩定，將專注於後續工作，消息一出輿論再掀熱議，有人認為涉毒藝人應永久退出舞台，也有人表示願意給予改過自新的機會。
記者會現場僵局 導演短暫沉默不回應
根據現場畫面，當天記者會原本進行順利，直到觀眾提問環節，一人直言：「屈中恆2006年被央視報導吸毒，導演是裝不知道，還是在對抗中國法律？」全場瞬間鴉雀無聲，屈中恆當場表情僵硬，賴聲川臉色一沉，短暫沉默後嚴正表示：「我們沒有什麼好談的，謝謝你。」現場氣氛隨即急轉直下。
