寶琳站一度有信號設備故障 將軍澳綫至晚上七時許逐步回復正常
【Now新聞台】將軍澳綫服務逐步回復正常。
傍晚大約六時半，寶琳站附近有信號設備故障，將軍澳綫要額外的行車時間。至晚上大約七時十五分，港鐵指，將軍澳綫服務逐步回復正常。
而事故期間，相關車站採取客流管理措施，包括開放閘機讓乘客離開車站，方便他們繼續行程。
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東九龍智慧綠色集體運輸系統7月招標 專營公司獲三幅用地物業發展權
政府公布，特首與行政會議已批准東九龍智慧綠色集體運輸系統的財務安排，政府計劃於今年7月就項目公開招標，並預計於明年批出合約，以期於2033年或之前通車。 政府發言人表示，與啟德智慧綠色集體運輸系統項目的安排相若，東九龍項目會透過公開招標方式甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統。由於東九龍項目在扣除預計總開支後的預計總收入現值會少於預期的資本回報，政府將透過批出三幅主要作住宅用途的用地的物業發展權予未來的專營公司，為東九龍項目提供財務資助。三幅用地為位於馬游塘的車廠用地、由啟德第3E區1號及2號用地組成的啟德用地，以及位於茶果嶺道鄰近觀塘道的茶果嶺道用地。 發言人稱，預計東九龍項目落成後，由寶達/秀茂坪一帶往來油塘或彩虹，車程僅需10至15分鐘，較路面交通節省約一半時間。沿線將服務逾30萬居民，覆蓋超過40個屋邨及屋苑，以及超過50所主要醫療、社福設施/場地及超過35所學校。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
新皇崗口岸料7月正式啟用 運輸署建議開四條新巴士線
新皇崗口岸主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試，據官媒消息，新口岸保留24小時通宵通關，將於7月正式啟用，採用「一地兩檢」將通關時間從30分鐘縮短至5分鐘。 為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線：(一)皇崗口岸-葵翠邨公共運輸交匯處；(二)皇崗口岸–啟德(世運道)經中九龍幹線；(三)皇崗口岸–烏溪沙站公共運輸交匯處；(四)皇崗口岸–青山灣巴士總站。 根據港深兩地政府的規劃，新皇崗口岸的設計通關流量約為每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，設計流量將提升至每日約30萬人次。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。 政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」#要聞
內媒指新皇崗口岸7月啟用 通關只需5分鐘
保安局長鄧炳強日前透露，新皇崗口岸聯檢大樓的建築工程基本完成，目前正安裝與測試內部設備和過關系統等。《21世紀經濟報道》報道，據該媒體獲悉，新皇崗口岸預計7月正式啟用，舊口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調整測試中。報道指，新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...
《港樓》仲量聯行：主要區域新盤開價較過去四年低位反彈15%
仲量聯行發表報告，指樓市穩步復甦，發展商不再以低價求量，加推單位的加價幅度不再克制，今年主要區域推售的新盤首批單位平均呎價已較過去四年的低位反彈約15%。 仲量聯行項目策略及顧問部資料顯示，2025年許多新盤僅視乎單位質素輕微加價2%至5%，或原價加推，發展商態度相對審慎。踏入2026年，定價策略轉為進取，熱門項目的個別單位與首批價單單位加幅高達30%。 仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，樓價於2025年3月見底，其後在減息周期、內地買家重投香港樓市及市場氣氛改善的帶動下逐步反彈。主要區域的發展商已因應市場變化一改以往保守的定價策略，2026年定價更進取，不但不會再以低價求量，部份熱賣盤的優質單位，加價幅度動輒雙位數百分比，顯示發展商對銷售極具信心。然而，加息機會增加，下半年新盤的加價幅度會較温和，走勢會平穩向上。 該行稱，以一向較受歡迎的港鐵鐵路沿線住宅發展項目為例，均顯示近期價格穩定及呈輕微復甦的趨勢。將軍澳日出康城的Grand Seasons於去年1月推出，首批折實平均呎價約1.4萬至1.5萬元。至今年初，同區海瑅灣I新一批單位，折實平均呎價升至約1.55萬至1.6萬元，
港人灣區置業最紅名盤 長江實業集團瀧珀熱銷逾800伙
新一批高層單位即將推出 基建醫療雙重利好勢掀置業浪潮香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目——瀧珀，自推出以來熱度持續飆升，至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家，充分彰顯項目的卓越品質，以及在中港融合發展下港人灣區置業的龐大需求。適逢大灣區基建及醫療配套雙雙迎來利好消息，發展商乘勢預告即將推出新一批高層精選單位，勢必再掀港人灣區置業新熱潮。 瀧珀項目現場實景 新口岸5分鐘通關及跨境醫療落地 打造港人無憂生活圈 近期大灣區利好消息頻傳，進一步提升惠州作為港人北上置業首選的吸引力。交通方面，新皇崗口岸聯檢大樓已正式通電並啟用在即，未來將繼續實施24小時通關，並採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，通關時間將由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，令中港兩地往返更為便捷。 瀧珀項目現場實景 醫療配套方面，惠州首個「港澳居民健康服務中心」已於惠州市第三人民醫院正式啟用，並成功實施惠州首宗「港澳藥械通」手術。該中心為港人提供跨境直付、跨境會診及跨境找藥等一站式服務，讓北上居住的港人能以更實惠的
銅鑼灣謝斐道「鐵約」舖8,800萬沽 惠康租用逾36年 月租40萬元
連鎖超市租約穩健，「鐵約」舖易獲投資者承接。銅鑼灣謝斐道一個萬呎地舖，近期以約8,800萬元沽出，原業主持貨22年，賬賺2,900萬元或約49%。更多消息：上水藥房街相連舖丟空5年終租出 鐵約租客建行亞洲每月18萬進駐 較舊租金大跌6成手袋價買核心區物業！銅鑼廣場劏舖5.8萬易手 呎價三位數創新低 原業主20年勁蝕96%！上址為銅鑼灣謝斐道501至515號美漢大廈地下舖位，面積約1萬呎，業主早前以「現狀」部分交吉及部分連同現有租約出售，最初叫價1.5億元，最新減價約6,200萬元或約41%，以約8,800萬元沽出，呎價約8,800元。原業主早於2004年5月斥約5,900萬元購入該舖位，持貨22年轉手，賬面獲利約2,900萬元，期內物業升值約49%。據悉，該舖由惠康自1990年起租用，至今逾36年，現時月租約40萬元，以最新成交價計，新買家可享約5.4厘租金回報。連「鐵約」買賣的舖位一向受長線投資者歡迎，因可享穩定租金回報。所謂「鐵約」並非指租約年期長短，而是多以租客類別區分，「鐵約」的行業大致有幾個類別，包括連鎖便利店、連鎖超市、銀行及老人院等。 延伸閱讀: 美漢大廈 銅鑼廣場 銅鑼
單偉豹九龍塘喇沙滙淪銀主盤 曾定價7.8億 放盤11年無人問津
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Facebook / IG 死機？全球大規模故障！
Meta 旗下核心平台發生全球性大規模癱瘓，兩大主力平台 Facebook、Instagram 以及通訊軟件 Messenger 無預警發生嚴重網絡故障，導致全球數百萬名用戶無法正常更新動態。 貼文無法載入網民集體恐慌 根據網絡故障追蹤網站 Downdetector 的數據顯示，事故大約在香港時間今晚約 11 時許爆發，受影響地區包括亞洲、歐洲及北美等全球多個國家與地區。 Facebook 用戶： 帳號無故被系統強制登出。當用戶嘗試重新輸入密碼登入時，系統卻顯示「密碼錯誤」或「連線階段已過期」，完全無法進入頁面。 Instagram 用戶： 雖然大部分用戶未被強制登出，但主頁動態完全無法更新，畫面一直顯示「無法重新整理動態」或呈現一片空白。 截至目前為止，Meta 尚未公布具體的死機原因，詳細故障原因及預計修復時間，仍有待 Meta 官方進一步說明。
馬鞍山錦暉苑兩房居二價435萬易手 6年升值55%｜二手居屋成交
樓市交投氣氣持續向好，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約21宗二手買賣，較上月同期減少超過四成；其中居屋錦暉苑最新錄得本月首宗成交，單位為高層20室，實用面積約381方呎，兩房間隔。胡耀祖指，單位原開價約450萬元放售，日前議價後以居二市場價435萬元易手，呎價約11,417元。新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，少有放盤，即決定入市單位自用。
京東MALL首批實習機械人正式入駐門店
京東618期間，多款智能機械人正式入駐京東MALL門店，圍繞迎賓指引、導航帶逛、智能導購、理貨上架、門店值守等崗位陸續開展營運支持。目前，京東MALL的實習機械人員工已實現精細化崗位分工，助力門店服務與營運提質增效。 該些機械人員工貫穿前場顧客服務與後場貨品管理等多個線下零售核心場景，以具身智能科技進一步升級京東-SW(09618.HK)線下消費與營運模式。而此次機械人在京東MALL的規模化「上崗」，也標誌著京東依托自研零售大模型技術底座打造的機械人零售解決方案加快落地實體商業。 京東亦已開始上架機械人解決方案，線上下單，一站式部署，同時正式宣布招募全球機械人優質方案商入駐，讓機械人使用的門檻進一步降低，真正走進千家萬戶。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
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即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，
《新盤》沙田名日．九肚山5伙四房海景大宅下周二加價3%
長實(01113.HK)旗下沙田名日．九肚山，今日(12日)上載全新價單，宣布將於下周二起上調5伙中低層四房海景單位的售價，加幅約3%。 是次調整售價的5伙單位分別為1座15樓、16樓及17樓A室以及2座15樓及16樓A室，均為四房雙套連工作間及洗手間間隔，實用面積1,213平方呎，全數座向東南。 此外，發展商同步加推一伙高層三房海景單位，以招標形式發售。該單位為第1座22樓B室，實用面積1,053平方呎，屬三房一套連工作間間隔。 長江實業營業經理詹勳榮表示，發展商因應整體市場狀況及需求，決定調整項目5伙四房單位售價。即使作出上調，項目呎價仍低於同區其他豪宅項目平均水平，投資優勢明顯。隨着可供發售單位逐步減少，區內優質海景大宅買少見少，現階段屬理想入市。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
石澳道14號洋房5.6億沽 新買家為高瓴資本相關人士丨超級豪宅買賣須業委會審批？
超級豪宅市場升溫，向來為頂級富豪聚居地的石澳道錄得罕見成交。石澳道14號洋房The Round House新近以約5.626億元沽出，成交呎價高達91,294元，新買家為內地投資公司高瓴資本創辦人兼董事長張磊的相關人士。更多消息：石澳道19號大宅放盤 意向價20億！與巨富為鄰 進駐須業委會審批李嘉誠壽山村道舊居50萬租出 舊租客個個猛人 三度爆欠租！消息指，石澳道14號洋房The Round House建於1930年代，現由會德豐前主席John Marden的遺孀Anne Marden持有及居住，實用面積6,163平方呎，上月中以約5.626億元易手，呎價約91,294元。據悉，新買家為新加坡公民張子麗，曾任高瓴資本高階主管，同時也為高瓴資本資創辦人兼董事長張磊的相關人士。大浪灣道和石澳道一帶合共提供22座洋房，以往由英資洋行大班佔據，其後逐步有華人富豪進駐，例如電盈主席李澤楷、信置黃志祥、九龍倉吳光正、騰訊主席馬化騰、其士集團已故創辦人周亦卿、南豐集團董事長陳慧慧等。 石澳道洋房租盤 要成為石澳道及大浪灣道大屋業主門檻極高，買家除要財力驚人，同時須獲石澳發展有限公司（或稱為石澳業主委
樓價升0.99%連升四周 港島新西升約1.5%｜租金升0.55%重上119點 較19年高位高0.84%
踏入6月首周，本港樓市持續向好。本周易發樓價指數連升四周，報120.43點，按周升0.99%。今年至今樓價累計上升6.14%；惟與2021年8月145.76點的歷史高位相比，仍低17.38%。一手銷情繼續主導大市，本周四大分區二手樓價全線上升。 受新盤及貨尾熱賣帶動，大批向隅客回流二手市場。港島區及新界西升幅顯著，其中新界西因二手盤源短缺進一步推高造價。新界東與九龍區亦受惠於睇樓量增加，業主信心轉強並紛紛收窄議價空間或加價，為樓價提供有力支持。整體而言，一手帶旺二手的效應明顯，推動各區交投及造價同步向好。租務市場方面，易發租金指數上周回軟後，本周再度回升，最新報119.53點，按周升0.55%，重上119點以上，較2019年8月118.54點的前期高位高0.84%。暑假租賃旺季將至，外來專才與內地學生的住屋需求增加，預料將帶動整體租務交投進一步轉旺，部分屋苑呎租有望再創新高，料帶動租金指數穩步上升。分區樓價全線上升 港島區及新界西升約1.5%本周四大分區樓價指數悉數上升，主要受一手新盤及貨尾單位銷情理想帶動。港島區連升兩周，報111.28點，按周升1.51%；新界西止跌回升，報123.
Uber調查：逾89%乘客認為1萬個網約車發牌額度嚴重不足
<匯港通訊> Uber發布5月進行的乘客及司機意見調查結果，並建議政府考慮採納更平衡的配額安排、設立清晰及可預測的檢討機制，並優先發牌予現時活躍且具良好服務紀錄的司機，以建立切實可行、具回應力的規管框架，支持香港持續增長的交通運輸需求。是次調查共收集約1名乘客的回應，當中逾89%乘客認為政府1萬個網約車發牌配額嚴重不足，83%乘客及83%司機認為應按司機經驗發牌，反對以抽籤或車輛年期作基準。香港去年有逾3萬名活躍網約車司機，若牌照限額定於1萬個，意味司機人數將大幅削減逾三分二。逾80%受訪者認為，配額上限會削弱叫車便利程度、延長候車時間以及推高車費等。對於未來方向，乘客意見高度一致，認為牌照限額安排應更具彈性。93%指政府應在明年8月法例全面實施前，按平台營運數據檢視及調整牌照配額上限；90%指政府應參考平均候車時間、預約成功率等數據為基礎，設立清晰、透明、定期及以數據為本的檢討機制。調查共接獲4569名司機回應，74%指對1萬個牌照限額「極度擔憂」，配額過低將極難取得牌照，直接威脅生計。有司機指網約車服務並非只是額外收入，而是主要收入來源。41%司機指個人或家庭收入中，有81%至10
機場保安犬隻行動小組成立五周年 20隻保安犬負責嗅查工作 可按需要增加
【Now新聞台】機場保安犬隻行動小組成立五周年，舉行多方合作成果展覽。機場保安公司指，現時已增至20隻保安犬，有助加強機場保安，亦加快工作流程。不要看牠們活潑好動，以為牠們很貪玩，要牠們「企定定」，一樣做得到。牠們是受過專業培訓的機場保安犬，行動小組於2021成立，主要於機場非禁區範圍進行巡邏，並執行爆炸品、槍械及彈藥的嗅查工作。機場保安有限公司指，犬隻小組的成立加強了機場的保安，亦令工作流程更順暢，目前20隻機場保安犬足夠應付兩座客運大樓運作，未來可按實際情況再增加。機場保安有限公司行政總裁張德強：「以往機場很多無人認領的行李，有些可能真的遺下了，以往要取痕跡回中心檢驗有沒有爆炸品成分，可能來回都要些時間，起碼10至15分鐘，又要封鎖現場。現在不用，指示犬隻來到一嗅，10多秒已可將現場解封，對整體行動很有幫助，另一方面亦可在形象方面做大使的工作。」上月底開幕的二號客運大樓，這班「毛孩」亦有作出貢獻。機管局行政總裁張李佳蕙：「狗仔隊都貢獻很多，牠需要走到每一個地方幫我們檢查有沒有不應該在這個大樓的東西。不是當值的時候，當你經過機場的時候看到寫上『PAT ME』時，你可以摸摸牠。」部分展
植耀輝：跌市須控制注碼 恒指繼續捱打
耀才證券研究部總監植耀輝稱，面對環球股市回落，投資者近期心情應該相當麻麻，尤其是AI相關概念股持續遭到拋售，年初至今累積回報大幅縮水，高追者被綁更是不好受。筆者推介股亦遭到重挫，部分年初爆升股轉跌之餘更屢創新低。面對此種跌跌不休之困局，投資者亦只可以好好控制注碼，若對持股感到無力的話忍痛止蝕亦須勇於面對，始終「留得青山在」，待市況轉趨明朗或氣氛有所改善後再出擊。 但從另一角度看今次調整，某程度上亦未必是壞事，畢竟個別股份(美股)升幅以倍數計，出現回調其實是必然發生；而且部分投資者似乎已開始有點不理性─還記得黃總對Marvell(MRVL.US)市值的評論嗎?他一句「下一家萬億美元公司」，便令Marvell當日一度急升30%!由此可見市場的確變得有點瘋狂。筆者重申對AI及相關股份發展依然充滿信心，但同時亦不忘投資風險─只期望回報卻忽視虧損之潛在可能。所以今次調整就當是一盤冷水令大家清醒一點吧！ 相對美股近日之波動，港股表現無疑更令投資者失望。恒指經歷七連跌(累跌達1,789點)後已回落至24,200點水平。由於缺乏利好憧憬，恒指近期頻頻處於捱打狀態，而這種「跟跌不跟升」之情況亦相當打擊入