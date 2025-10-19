寶萊塢愛情片DDLJ連映30年 孟買戲院觀眾持續買單

（法新社孟買19日電） 印度連續上映時間最長的電影「漂洋過海愛上你」（Dilwale Dulhania Le Jayenge），明天將慶祝在同一家戲院天天放映、連續30年的紀錄。

這部深受觀眾喜愛的寶萊塢愛情片，以縮寫「DDLJ」廣為人知，於1995年10月20日首映以來，在孟買的馬拉塔神廟電影院（Maratha Mandir）天天放映、數十年如一日。

法新社報導，60歲戲迷沙基爾（Mohammad Shakir）再買了一張40盧比（約新台幣14元）的門票，他笑著說：「我已經看了大約30次…還會繼續看下去。」

這部電影讓男主角沙魯克汗（Shah Rukh Khan）一舉成名，成為印度現代愛情片偶像，他的魅力至今不衰。

每天上午11時30分，觀眾齊聚戲院裡，踏上懷舊之旅，重溫年輕愛侶勇於突破傳統桎梏的浪漫故事。

戲院負責人德賽（Manoj Desai）表示：「平日觀眾以大學生和年輕情侶為主。即使30年過去了，如今每逢週日，觀眾席人數也大約有500人。」這部片已上映逾1500週，遠遠超越另一部在孟買影院連映5年的動作鉅片「烈焰」（Sholay）。

劇情描寫海外印度移民第2代，他們的自由價值觀，與他們父母所堅持的傳統觀念扞格衝突。片中高潮橋段，女主在月台上追著火車、奔向男主懷中，仍引起現場觀眾的口哨聲、歡呼與掌聲。

德賽說：「這一刻總讓人感動得起雞皮疙瘩，父親放手讓女兒去追愛，說她再也找不到更好的人共度一生。」

影評人蘭根（Baradwaj Rangan）認為，這部片之所以歷久不衰，因為「它展現印度文化的一個特定時刻，完美地捕捉兩代之間的矛盾...這部片已成為一種文化地標，我想它很可能會一直放映下去。」（編譯：紀錦玲）