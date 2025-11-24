小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
寶萊塢鐵漢、印度男星達曼德拉辭世 享壽89歲
（法新社孟買24日電） 印度寶萊塢巨星達曼德拉（Dharmendra）今天辭世，享壽89歲。達曼德拉生前深受印度觀眾喜愛，無論在浪漫喜劇或動作大片中都如魚得水。
在橫跨六十載的傑出演藝生涯中，達曼德拉參演超過250部電影。他曾任印度國會議員，並獲頒印度最高平民榮譽之一。1980年代，他主演一系列動作電影，獲得「鐵漢」美名。
達曼德拉職業生涯中最具代表性的角色，當屬在1975年經典電影「太陽的烈焰」（Sholay,又譯怒焰驕陽）中飾演討人喜愛的浪子維魯（Veeru）。
達曼德拉育有6名子女，曾涉足電影製作，推出由兒子桑尼戴爾（Sunny Deol）和巴比戴爾（Bobby Deol）演出的作品。
達曼德拉近來健康狀況不佳，日前住進孟買一家醫院。他最後一部參演的作品，是即將於12月上映、導演拉加萬（Sriram Raghavan）執導的電影Ikkis（意為21）。
印度總理莫迪（Narendra Modi）於社群媒體發文指出：「達曼德拉辭世，代表印度電影一個時代的結束。他是極具代表性的電影人，也是非凡的演員，為每一個角色注入魅力與深度。」
其他人也在看
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
結婚4年終於要辦婚禮了！邱澤許瑋甯的戀愛又太甜了
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 11 小時前
兩大棄將入圍！李佳芯離巢爭視后 炎明熹提名歌曲獎
台慶頒獎禮今日（24日）公布入圍名單，當中以李佳芯和炎明熹有份入圍成為焦點。已離巢李佳芯憑《麻雀樂園》入圍最佳女主角，與佘詩曼爭視后；至於被無綫雪藏，現在亦已離巢的炎明熹，憑歌曲《最動人一次》入圍最佳電視歌曲。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
林頴彤捲男友鄭雋熹JPEX案變低調傳狂推job避風頭 轉型網店老闆
前TVB藝人林穎彤（Bella）近年主力唱歌、拍劇及做主持，多棲發展，不過自2023年捲入男友鄭雋熹JPEX案風波及被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，生活大翻盤，傳聞林穎彤為避風頭而狂推job，IG對上一個帖文已是10月底。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
林嘉欣金馬獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 1 天前
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
ILLIT沅禧機場「小學生穿搭」太可愛！公司秒出手「重配眼鏡」、私服全交給造型師
事情起因於某次出國行程，沅禧沒有特別打扮，只是戴上眼鏡、口罩，揹著後背包，穿著完全不像偶像的舒適私服現身機場，意外衝上韓網熱門話題。網友忍不住笑喊：「好像小學生去郊遊」、「太可愛了」、「好感度直接飆升」、「這年紀的確偶爾會有這種穿搭」等。在韓國娛樂圈中，...styletc ・ 5 小時前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 1 天前
MAMA 2025｜三大亮點率先曝光 《Kpop 獵魔女團》、SJ出道二十週年特別舞台等七大演出惹期待
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日至 29 日一連兩日在香港啟德主場館舉行,以華麗閃耀陣容及精彩舞台表演吸引全球樂迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重臨香港,並將呈獻三大亮點,勢必改寫 K-POP 歷史。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
木村拓哉大女戀排球男神！木村心美男友小川智大是真正的《排球少年!!》
木村拓哉與工藤靜香的大女兒木村心美（Cocomi），近日被周刊證實與日本男子排球代表隊新星小川智大熱戀中！這段堪稱「現實版《排球少年！！》」的明星級戀情，瞬間引爆兩大領域的粉絲熱議！推薦閱讀:➤ 木村光希Kōki奪亞洲飛躍演員獎！木村拓哉女兒模特兒出身、IG穿搭品味也超優秀➤ 零緋聞突宣佈結婚，曾是「最想當戀人男星」第一！認識療癒系暖男松下洸平Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 11 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
寫《世外》的人是個怎樣的人
《世外》編劇及監製楊寶文（Polly）這陣子為了電影宣傳忙得不可開交。我問：今次是第幾個訪問？「五十幾個啩，剛 […] 這篇文章 寫《世外》的人是個怎樣的人 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
FTISLAND香港開SHOW 李洪基爛玩突襲粉絲狂拋香蕉、結他pick 自嘲大叔有肚腩令PRIMADONNA騷動
韓國「經典搖滾男團」FTISLAND於2025年11月22日，假AXA安盛創夢館西沙GO PARK舉辦的《2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY' IN HONG KONG》演唱會圓滿落幕。香港作為FTISLAND此次亞洲巡迴的尾站，主唱李洪基帶領貝斯手李在真及鼓手崔敏煥，以搖滾歌曲《Be Free》震撼開場，隨即一氣呵成連唱《Let it go！》、《Flower Rock》、《Time To》等多首經典。李洪基高呼「Are you ready HongKong?」瞬間點燃全場，引領「PRIMADONNA」（粉絲名稱）陷入瘋狂，展開一整晚的跳唱派對！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
金宇彬、申敏兒要結婚了！走過患癌低潮成就最合襯一對
被譽為「最完美情侶檔」的金宇彬與申敏兒，在公開戀愛9年後終於宣布結婚！這對從不被看好的姐弟戀，攜手走過男方罹患鼻咽癌的生命低谷，用時間證明彼此是命中注定的伴侶，消息一出立即獲得祝福！金宇杉日前於網上公佈喜訊，表示：「我要結婚了。決定與相伴已久的戀人組織家庭，希望大家支持，讓我們一路走下去，變得更加溫暖」， 推薦閱讀:➤ 金宇彬、申敏兒宣布12月20日結婚、10年愛情長跑迎完美結局！解構男神穿搭魅力➤ 申敏兒、金宇彬宣布結婚！41歲申敏兒凍齡護膚保養技巧公開靠紗布洗臉養成滑嫩肌！Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 11 小時前
黎明演唱會2026丨12.1優先購票 3月紅館開8場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
黎明將於明年3月於紅館舉行《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，一連開Show八場，票價分$1380及$680兩種，門票發售詳情有待公布。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前