寶達商場男子飛墮平台 昏迷送院救治

在宏福苑五級火事發一個月的今天，《Yahoo新聞》聯絡到多位被大火奪去親人的居民，他們親自向逝者寫下道別的說話。信中的每字每句，都代表著一個又一個被拆散的家庭，以及被大火摧毀的家園。其中一名宏昌閣的母親，在大火中失去了一名僅 7 個月大的 BB，以及家中兩老。她感嘆，昔日建立美好的家，如今已被無情大火奪去。

Yahoo新聞 ・ 19 小時前