封關首兩天銷售均破億人民幣 今年旅客吞吐量創新高

【on.cc東網專訊】海南自由貿易港上周四（18日）啟動全島封關，首兩日的單日銷售額均突破1億元（人民幣，下同，約1.11億港元）。三亞鳳凰國際機場今年的累計旅客吞吐量在上周六（20日）突破歷史峰值，創通航以來單年歷史新高。隨着元旦假期臨近，前往海南的機票預訂量明顯上漲。

三亞市商務局數據顯示，全市上周四免稅銷售額達1.18億元（約1.31億港元），三亞國際免稅城進店客流超過3.6萬人次，同比增長逾60%，銷售額同比增長85%。全市上周五（19日）銷售額達1.05億元（約1.16億港元），同比增長45.8%。截至目前，三亞今年免稅銷售額累計已突破200億元（約222億港元）。

截至上周六，三亞機場全年累計航班升降逾13.3萬架次，旅客吞吐量2,184.9萬人次，貨郵吞吐量11.3萬噸，按年分別增長7.0%、5.8%和16.3%，其中國際旅客量達89.5萬人次，同比大幅增長46.6%。

元旦假期是海南封關運作後首個小長假，國內前往海南機票預訂量超過72萬張，按年增長約10%。元旦前後飛往海口、三亞的機票預訂量，按年分別增長19%、51%，北京、成都、上海、杭州等均為熱門客源地。其中，本月31日除夕傍晚北京飛三亞的去程經濟艙機票、下月3日三亞飛上海的返程經濟艙機票價格已漲到2,000元（約2,217港元）以上。入境遊方面，元旦假期前後，海口入境國際機票增長40%以上。明年農曆新年期間，飛往海口的國際機票量按年增長1倍以上，遊客主要來自俄羅斯、新加坡、澳洲、馬來西亞等國。

