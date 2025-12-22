【封面人物】從星光璀璨到豁達自在｜林熙蕾 Kelly Lin

葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
擁有標緻美貌及窈窕身形的林熙蕾（Kelly）於90年代中期出道，一直是許多人心目中的「女神」，她婚後選擇淡出演藝圈，過著平淡而幸福的生活。Kelly近年重返銀幕，早前在王家衛執導的電視劇《繁花》中飾演美艷的「林太」，又在Netflix影集《此時此刻》中與林心如上演「女女戀」，並且參演劉德華主演的電影《紅毯先生》，令一眾影迷驚喜萬分。
在鎂光燈下的Kelly，美麗動人；私底下的她，是一位愛護動物、關注環保、懂得關心身邊人的好媽媽，展現出一種發自內心的美。透過這次訪談，Kelly為我們親述她從踏上璀璨銀色旅途、婚後淡出到意外回歸銀幕的心路歷程。
生於台灣、在美國成長的林熙蕾，於90年代來港發展，自此視香港為第二個家。「當初搬到香港的時候，我在這裡沒有朋友，只是不停地工作，真的感到很孤單。後來，我交了很多好朋友；不過，因為我想陪伴家人，所以又搬回台灣，結果我卻不太習慣，更時常想念香港，真的很矛盾。」
奠定「女神」地位
不經不覺，Kelly入行經已30年，她過去曾參演過不少膾炙人口的電影，例如《千王之王2000》、《賭俠大戰拉斯維加斯》、《烈火戰車2極速傳說》等，並憑片中角色奠定「女神」地位，至今仍為觀眾所津津樂道。在芸芸作品中，最叫Kelly印象深刻的是《父子》，「我在戲中的角色名叫阿芳，她雖然生活在社會邊緣，但內心的情感非常細膩，讓人感受到一種被壓抑的力量，這個角色讓我重新思考人性的複雜。」
難忘首次與杜琪峯導演合作
投身演藝界為Kelly帶來不少難忘經歷，其中與香港知名導演杜琪峯合作就讓她獲益良多。「我剛到香港發展時，不斷接拍電影，但對於『當演員到底是甚麼一回事』，其實我一直都沒有概念，直至遇到杜導，我才真正開始認真看待這份工作。我記得首次跟他合作，拍攝《全職殺手》的第一場戲，我要背誦長達3頁的日文對白，而且，我於拍攝前3天才拿到劇本。當時我非常緊張，於是跟杜導說：『不好意思，我還沒記熟對白。』他卻告訴我：『不用擔心之後的事，你現在先專注演好我們現在要拍的這個鏡頭，做好了之後，再思考下一步。』我一直將這句話銘記於心，它深深影響了我做事的態度。每次遇到挑戰時，我都會提醒自己，先把眼前的事情做好，再去想下一步。」
維繫婚姻之道
Kelly於2011年與從商的Chris共諧連理，她說一切都是緣份的安排，「當時我拍戲拍得很累，很想休息一下，想不到就在那個時候，我遇上了Chris。其實，我當時沒有任何特別的計劃，也不是刻意安排好的。可能就是緣份到了，於是我們就自然而然地步進婚姻的殿堂，展開了人生的另一個階段。」Kelly婚後減少工作，近年才開始重返銀幕，她說這個決定也完全是意料之外。「當時正值疫情肆虐期間，大家都不能夠出國旅遊，Chris也無法像平常那樣經常出差，因此可以在家裡幫忙照顧孩子。此時，我收到《繁花》劇組的邀約，看過劇本後，我就被林太這個角色打動了，而且，剛好拍攝地點是上海，一切條件都配合得恰到好處，於是，我決定接拍婚後的第一部電影。」
與丈夫Chris即將邁向結婚15周年，她認為，維繫婚姻的秘訣是時常提醒自己當初愛上對方的原因，「愛情剛開始時是由感覺和浪漫組成，但婚姻多了責任和承諾，想要一起走下去，就要互相理解、包容，並且用心經營生活中的小細節。因此，不管生活有多忙碌，我與Chris都會抽時間約會，有時候更會結伴去旅行3天，享受二人世界。」
同時兼顧家庭與工作，到底Kelly平日會如何為自己安排me time呢？「獨自靜靜地敷面膜、聽音樂、整理家居，我就覺得非常開心。如果時間充裕的話，我會選一部想看的電影，在家裡好好欣賞，讓自己放鬆一下，這樣我就能夠重新充電，更有能量去做好家庭和生活中的各種角色。」
讓孩子享有界線中的自由
Kelly與丈夫育有兩名女兒，談到育兒心得，她表示會讓孩子享有界線中的自由，「每個孩子都擁有獨特的性格，我會讓她們知道甚麼可以做，以及甚麼是不能超過的底線。在這個界線裡，我會給予空間，讓她們去探索和嘗試。我相信，孩子在成長過程中是需要界線的，這樣她們才會有安全感，知道自己能夠在多大的範圍內做決定及發展自己。」跟天下間其他媽媽一樣，Kelly希望孩子可以健康、快樂地成長，「不過，這並不代表不給予壓力，或讓她們做甚麼都行。適當的壓力其實是必須的，它能讓孩子更有韌性，以及更了解自己想要甚麼。我希望孩子能夠學會獨立思考，遇到問題時，懂得如何分析、面對和解決。如果一個人能夠獨立思考，那麼他就可以保持一顆柔軟又堅強的心。我亦希望孩子可以找到自己的方向，擁有自己的事業，並且懂得管理自己的情緒。」
犯錯是學習的一部份
跟Kelly從育兒談到個人成長，她表示，過去很害怕犯錯，但這幾年慢慢發現，犯錯其實是學習的一部份。「Every mistake you make is progress. 沒有犯過錯，我們就不會知道正確的方向，沒有一次又一次的嘗試和犯錯，我們也不會知道自己該如何面對失敗。其實犯錯並不可怕，可怕的是因害怕失敗而甚麼都不做，每一次失誤，都能讓我們從中學習，令我們進步。」
學會關愛身邊人
除了勇於嘗試、不怕失敗外，Kelly也很重視同理心，不只是同情別人，而是真正站在別人的角度去理解和感受。「Be a rainbow in someone else's cloud. 這幾年，我最大的領悟就是，世界不是只繞著自己轉的，其實很多人都需要一點關愛。我有一位朋友很懂得關顧身邊人，從前我總是安靜地坐在角落，然後他會主動走過來陪伴我，跟我聊天和關心我。那時候，我才意識到，一句話、一個擁抱，真的能徹底改變我們的心情，因此，現在的我也會用自己的愛和溫暖去關顧身邊人。」
我過去很害怕犯錯，但這幾年慢慢發現，犯錯其實是學習的一部份。
「女神」談容貌焦慮
Kelly不但樣貌標緻可人，更擁有窈窕身形，因此獲得「女神」的稱號，她一臉感恩地說：「那是大家對我的喜愛和鼓勵，我很高興，也很感激。不過，現在我明白到，能夠長久留下來的，不只是外表，而是內外兼備的智慧與愛。」不過，她坦言也曾經歷過容貌焦慮，「在這個社交媒體盛行的時代，很多事情都會被放大，這為我帶來不少壓力。這些焦慮多數不是來自內在，而是來自外界的眼光。後來，我學會了放下比較，並且提醒自己，要懂得愛自己、接納自己。我就是我，現在的我更自在，我很喜歡現在的自己。」
分享凍齡秘訣
Kelly雖已為兩女之母，但歲月並未在其身上留下半點痕跡，無論身形和樣貌均保養得宜，可謂凍齡有術。「我的秘訣是規律運動，配合充足睡眠，並讓肌膚放鬆。我每星期大約有5天都會做運動，交替進行拳擊、重量訓練、網球、伸展和Pilates等，讓身體維持力量與線條。我也很重視休息，通常每晚9時前就上床睡覺，飲食方面則追求均衡，不會過度節食。此外，臉部保養也不容忽視，大約每隔3星期，我都會接受美容療程和全身深層按摩。我非常注重保濕，平日甚少化妝，只塗防曬霜，讓皮膚能夠呼吸和充份休息。」她說，這些就是最好的保養方法，要做到其實並不難，最困難是「堅持」。
愛護小動物和大自然
除了在演藝事業上發光發亮外，人美心善的Kelly對小動物亦充滿愛心，「我從小就養狗，爸爸也曾帶我去收容所領養動物。這讓我很早就明白到，每一個生命都應該被尊重和善待。這個觀念影響我很深，所以現在有了孩子，我也希望她們從小就能培養愛心和同理心。我會帶她們參加一些動物保護活動，讓她們從中學習甚麼是愛與責任。」另一方面，Kelly亦相當注重環保，她更將這份理念灌輸予下一代。「看到有關地球暖化的新聞，我都會感到非常心痛，因此，我很重視環境教育，我經常跟孩子說，大自然是我們的家，愛護地球是我們的責任。我會以身作則向孩子傳遞環保訊息，除了使用環保袋、盡量少用一次性用品外，我會與她們在家中一起將垃圾分類回收。對我來說，教育孩子不只是教授知識，更要教導她們學懂負責任，以及懂得為別人、為這個世界付出。」她語重心長地說。
新作將於明年推出
2025年經已踏入尾聲，談到來年的計劃，Kelly溫柔地表示：「這一年讓我深刻感受到人生的短暫與珍貴，所以我希望在未來一年更用心去關懷和珍惜身邊的一切，同時在忙碌中為自己留一點靜下來的時間。至於工作方面，我最大的願望是拍出一部讓自己真正感動、滿意的電影。」Kelly透露，目前正在看一些劇本，她渴望飾演黑暗或帶點黑色幽默的角色，「每個人都有不同的面向，例如黑暗的一面，不過這些面向無法在現實生活中展現，但透過演戲就可以發揮出來。我希望跟一些新晉導演合作，看看會擦出甚麼火花，當然，我也希望再有機會跟杜導合作，看看又會有甚麼不同的感覺。」Kelly預告明年將會推出新作，至於有關作品及角色的細節，她說要暫且賣一下關子，就讓我們一起期待這位「台灣女神」的演出。
世界不是只繞著自己轉的，其實很多人都需要一點關愛。一句話、一個擁抱，真的能徹底改變我們的心情。
