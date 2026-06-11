【封面人物】把榮耀留在昨日 • 廖子妤 Fish Liew
鏡頭前盛裝的廖子妤（Fish）冷艷無雙，到了訪問時間換回冷衫牛仔褲的她，像個鄰家女孩一邊啜著珍珠奶茶，一邊侃侃而談她的電影夢，親和力滿滿，自帶反差萌。今年憑電影《像我這樣的愛情》先後榮獲第44屆香港電影金像獎最佳女主角、第32屆香港電影評論學會大獎最佳女演員，以及香港電影導演會2025年度大獎最佳女主角，橫掃各大獎項，成績有目共睹。回想2012年，Fish由馬來西亞來香港發展，奮鬥十多年，終由默默無聞的新人模特兒，一步一腳印成為家傳戶曉的一線女演員，如今她有份演出的電影更一部接一部地上映，風頭一時無兩。只見封面拍攝當日Fish狀態大勇，面對鏡頭氣場大開游刃有餘，怎樣能想她由獲得影后榮譽後，一直馬不停蹄地工作，連慶祝的時間都未有。
Text: Stephanie Lee
Photography: Alexander Yeung
Styling: Sol So & Chappie Leung, assisted by Chesney Lau
Makeup: Melody Chiu
Hair: Zap Tang Manicure: Jasmine Chan
Artist Management: One Cool Jam Cast
衣錦還鄉
「還未有時間慶祝，想來還未請《像我這樣的愛情》一班工作人員、公司同事等吃飯！反而一些前輩像YT俞琤、金燕玲都有請我吃飯慶祝，都是待我很好的前輩。近來一直都有工作安排，還未有空間去消化這份喜悅，但其實得獎後我不覺得有很大改變，對我來說就好似睡醒一覺，榮耀就讓它留在昨日的台上，而我還是要繼續向前走。」相信就是Fish身上謙遜又勤力的特質，讓她的演藝事業一路走來越走越闊。有得總有失，獨自來港發展的Fish，多年來與家人的相處時間不多，就算是新年也不一定能回家過節，她笑說：「接下來我會回馬來西人探望家人，就連遠在印尼工作的爸爸都會專程回家，一家人一起慶祝。」看到她發自內心的笑容，這趟是Fish真正的衣錦還鄉，相信她的家人們定會為她而感到驕傲與自豪。Fish由電影《末日派對》、《同班同學》、《骨妹》漸漸於電影圈嶄露頭角，這位孤身一人由馬來西亞來香港尋夢的勇敢女子，一直抓緊各種演出機會磨練演技。她以ViuTV電視劇《地產仔》成功入屋，藉《梅艷芳》、《智齒》、《毒舌大狀》、《夜王》令廣大影迷看到她的實力，接拍馬來西亞電影《搖籃凡世》顯出她回饋家鄉的心，她於《像我這樣的愛情》中細膩演繹患有腦性麻痺的身障者的愛與痛，演技的大躍進叫人刮目相看，想不到接下來Fish的新挑戰竟然是舞台劇《大龍鳳》。
DANIELLE FRANKEL Veda bustier and Dree Skirt
All From Trinity Bridal
GRAFF Butterfly Silhouette Collection
round diamond necklace, ring and earrings
GRAFF Pavé Butterfly Collection
round and marquise diamond ring
GRAFF Classic Butterfly Collection
pearshape and marquise diamond ring
ANTEPRIMA white jersey, shirt and blazer
GRAFF Pavé Butterfly Collection round and marquise diamond earrings
GRAFF Classic Butterfly Collection pearshape and marquise diamond ring
於舞台劇《大龍鳳》演母親角色
「《大龍鳳》由龍文康編劇、張繼聰監製，朱栢謙做導演及演員，也有久未演出的何嘉莉，是一部喜劇。我在當中飾演即將嫁女的母親，對我來說是十分新鮮的嘗試。」《大龍鳳》曾在香港三度公演，今次重演是古天樂出品的「天下一幕」（One Cool Stage）公司進軍舞台劇界的頭炮，Fish解釋：「公司想大家在不同範疇上的演出都能參與及發揮所長，所以就有產生了主打舞台劇的『天下一幕』。其實我很久以前就看過《大龍鳳》，想不到多年後自己竟然有份參演，覺得好有緣份！」雖然Fish不是第一次參演舞台劇，2023年她就曾為舞台劇版《飯戲攻心》踏台版，問及她會今次演出作甚麼準備，她說：「早前我去看了舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，由阮小儀、楊樂文、梁仲恆等等參演，是一部講家庭的溫馨小品，做爸爸的倪秉郎一出場的壓台感、節奏感都充滿舞台魅力，其他演員都是表現得十分出色，令我對接下來演出《大龍鳳》的著墨位更有靈感。因為舞台劇與電影不同，即時演出沒有剪接，我會說演員的節奏就是舞台劇的剪接，能夠令到觀眾的焦點放在應該的位置上，靠的都是導演設計與演員的演出。《大龍鳳》這部劇談的是一家人千方百計都保護想保護的人，卻弄巧反拙的喜劇，當中有很多笑位，雖然我多演正劇，但其實我本身性格都古靈精怪喜歡開玩笑，對於搞笑部分我不擔心，會交由導演指導，反而我主要想瞭解為人母想保護女兒的心情，雖然不是第一次演母親的角色，但今次是第一次嫁女呢！」《大龍鳳》將於7月24日起於西九自由空間公演，門票發售不久即宣布加開九場，城中劇迷都相當期待一眾演員的表演。
VERSACE black dress
GRAFF Classic Butterfly Collection
multishape diamond necklace, bracelet, earrings and ring
GRAFF Classic Butterfly Collection pearshape and marquise diamond ring
GRAFF Pavé Butterfly Collection round and marquise diamond ring
GRAFF Pavé Butterfly Collection round and marquise diamond bracelet
致26歲的廖子妤
適逢今年是《旭茉JESSICA》創刊26周年，不知道Fish還記得自己26歲的那一年嗎？Fish想了想：「十年前，26歲的我除了接拍《骨妹》之外，陸續開始越來越多拍攝工作機會，是一段相當有朝氣的時光。當時雖然尚算年輕，但到伴隨著快到30歲的焦慮，覺得快要成為30歲的大人了，也會不想其他人知道自己的年齡，會覺得26歲不算太年輕。記得我25歲時拍《同班同學》，當時Ashina郭奕芯只有18歲，但我們都同樣飾演中學生，雖然年紀有差距，但也在競爭緊同一個位置，作為新人演員當時我雖然好多迷惘，但同時對前景都抱有希望。」年紀對女人來說是關口，對女演員來說，更是影響事業的關鍵。「如今我最想拍的是愛情片。對女演員來說，演愛情片很多時都有年齡限制的，年紀大了機會就越來越少。我很喜歡日本電影《花束般的戀愛》，好想拍這種令人揪心的寫實純愛電影！」可惜香港電影如今多拍嚴肅社會議題，或是陽剛的警匪片，輕鬆愛情小品買少見少。話題不期然談到八、九十年代港產片無限風光，Fish的comfort movie清單都是經典中的經典，她有如數家珍：「周星馳的《食神》是我的頭位comfort movie！」有些電影就是不論從哪一節開始看，在甚麼地方播放，在長途飛機上、或者茶餐廳的電視機上，總之就能令你乖乖坐下、百來不厭的經典。「還有很多，《賭俠II之上海灘賭聖》、古天樂和楊千嬅《乾柴烈火》我都很喜歡，好想有機會拍這種都市愛情喜劇。」
VERSACE black dress
GRAFF Classic Butterfly Collection multishape diamond necklace, bracelet, earrings and ring
GRAFF Classic Butterfly Collection pearshape and marquise diamond ring
GRAFF Pavé Buterfly Collection round and marquise diamond ring
ANTEPRIMA white jersey, shirt, blazer, apron, trousers and flat shoes
GRAFF Pavé Butterfly Collection round and marquise diamond earrings
GRAFF Classic Butterfly Collection pearshape and marquise diamond ring
GRAFF Butterfly Silhouette Collection round diamond rings
問到如果有機會回到過去，Fish會想跟26歲的自己說甚麼？她想了半晌後說：「我會叫26歲的自己好好理清自己的情緒，以前我會用好籠統或者好簡單嘅方法去掩蓋自己的焦慮，又不太懂得去辨別情緒，偏向用一些簡單嘅詞彙『我好攰啊，我好緊張啊』去形容自己的心情，去逃避負面的情緒。但現在我會想跟她說，有些東西其實很小事，可以放鬆一些，天又不會塌下來，其實沒甚麼大不了。」成長，往往就是能夠更有智慧地面對事情，「我會說結果不是重點，過程才最重要。如果過程中一直好緊張結果，或者處於一直焦慮中、完全不享受的狀態，就不會開心。我會話告訴她放輕鬆，好好享受過程。反正，結果都不由你控制。」
ANTEPRIMA white jersey, shirt, blazer, apron, trousers and flat shoes
GRAFF Pavé Butterfly Collection round and marquise diamond earrings
GRAFF Classic Butterfly Collection pearshape and marquise diamond ring
GRAFF Butterfly Silhouette Collection round diamond rings
VERSACE black dress
GRAFF Classic Butterfly Collection multishape diamond necklace, bracelet, earrings and ring
GRAFF Classic Butterfly Collection pearshape and marquise diamond ring
GRAFF Pavé Butterfly Collection round and marquise diamond ring
一直都是多產的Fish，即將帶來電影新作《一個部門的誕生》，預計將於6月在香港上映，是一部黑色喜劇電影，由曾獲香港電影金像獎「最佳編劇」的麥天樞自編自導，集合Fish、白只、梁雍婷、謝君豪及麥沛東等實力派演員擔綱。Fish分享：「電影靈感來自真實『Cut台』事件，《一個部門的誕生》是部黑色幽默喜劇，算是現今港產片中少見的種類，除了喜劇劇本難得，能演喜劇的演員也十分難得，我認為戲中梁雍婷的演出十分精彩亮眼，她是個可塑性極高的演員，大家一定要支持！」
VERSACE black dress
GRAFF Classic Butterfly Collection multishape diamond necklace, bracelet, earrings and ring
GRAFF Classic Butterfly Collection pearshape and marquise diamond ring
GRAFF Pavé Butterfly Collection round and marquise diamond ring
Want to read the complete article with all images and interactive content?
📖 Read Full Article on Jessica HK →
Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.
其他人也在看
香港超級豪宅以7200萬美元易手 創下今年最大二手房交易
63億港元(7,200萬美元)的價格售出，該物業毗鄰馬化騰和李澤楷等富豪的豪宅，成為今年香港最大的房地產交易之一。土地註冊處登記文件顯示，石澳道14號的豪宅已售予Jennifer Tzelee Teo。根據房地產數據庫EPRC Ltd.，這是今年最大的一筆二手房交易。這棟住宅曾是會德豐前主席Marden家族的住所，佔地超過6100平方英尺(567平方公尺)。它位於香港島東側寧靜的石澳，長期以來吸引了包括騰訊創始人馬化騰在內的許多商業巨頭在此置業。 據知情人士在2024年透露，億萬富豪張磊這位出生於中國的高瓴資本創始人，曾與Jennifer Tzelee Teo結婚。根據彭博查閱的公開記錄顯示，她的法定姓名原為Zhao Li，在成為新加坡公民後改了姓名。張磊也是新加坡入籍公民，房產記錄顯示，他在新加坡烏節路購物區附近擁有一間公寓。高瓴的代表沒有回應置評請求。原文標題Hong Kong $72 Million Mansion Sale Ranks Among Year’s LargestMore stories like this are available on bloomberg.
恒大餘波｜羅兵咸合夥人憂受恒大清盤案波及 正研究保護資產策略 據報有人考慮離婚
據彭博報道，恒大清盤引起其前審計機構羅兵咸永道中國（PwC，內地稱普華永道）部份合夥人的擔憂，擔心會對其自身財...
來港修讀碩士內地女 扮特務呃保證金斷正 涉4案騙款百萬元
東九龍區警員於本周三(10日)展開代號「麟翼」的執法行動，成功偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉及騙款金額約100萬港元，並成功拘捕一名內地女學生。被捕人將被控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於今日(12日)下午在觀塘裁判法院提堂。
廖啟智遺孀陳敏兒離世終年65歲 去年曾接受大手術
已故藝人廖啟智的遺孀陳敏兒今日（12日）離世，終年65歲。她的一對兒子廖文哲與廖文信於6月12日公告，表示母親在今日上午於家人陪伴下在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。家人衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。並感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。
【《旭茉JESSICA》成功女性大獎2026】以仁心守護生命．潘昭頤
Read the latest lifestyle and beauty article about 【《旭茉JESSICA》成功女性大獎2026】以仁心守護生命．潘昭頤 from Jessica HK
反修例七年 重審罪成被告專訪：想努力記住細節，因為之前嘅人生都係我嘅人生
步出監獄一刻，Lia 有種終於完結的感覺——指坐監，也是指纏擾近七年的案件。 從 2019 年被捕、獲判無罪，至律政司上訴得直，她經歷無數次報到、上庭，最後重審罪成。
「SQUARE ENIX JUNE SALE Part 1」現正舉辦中！Steam版《Final Fantasy》系列享30～70%折扣優惠
株式會社SQUARE ENIX宣布於Steam舉辦「SQUARE ENIX JUNE SALE Part 1」 []
緊急戒嚴｜派無人機飛到平壤 危害國家安全罪成 尹錫悅被判監30年
韓國前總統尹錫悅被指控於 2024 年 10 月至 11 月期間策劃無人機作戰，企圖在朝鮮半島製造戰時狀態。韓...
「幸運女神」Taylor Swift穿諧音tee撐紐約人反勝
【Now Sports】紐約人鬥聖安東尼奧馬刺總決賽第4節繼續星光熠熠，樂壇天后Taylor Swift更現身捧場，紐約人在第3節稍為追近時，她更扭腰起舞，非常投入，紐約人最終在這位「幸運女神」支持下，落後29分下反勝馬刺，只差一場勝仗便可以成功封王！紐約人相隔27年再入總決賽，美國總統特朗普上場入場觀眾後，今場最矚目的入場巨星，當然為14次格林美得獎者Taylor Swift，她身穿紐約人隊色的藍色tee，印有傳奇女歌手Steve Nicks名字，諧音與New York Knicks的Knicks相同。Taylor Swift的好友們Este Haim衣服印有「Knickole Kidman」致敬影星Nicole Kidman，Alana Haim穿上「Knickelback」致敬傳奇樂團Nickelback；Taylor Swift周二晚才出席《反斗奇兵5》洛杉磯首映，周三晚便現身紐約，行程再忙碌也要出席支持愛隊，而她也看得投入，每當落後的紐約人有反撲表現，也有扭腰起舞，紐約人成功反勝，更與好友們歡呼慶祝！
真豪宅｜石澳道14號逾5.6億沽 呎價逾9萬元
香港超級豪宅，由真富豪盤踞的石澳道獨立屋錄得罕見成交。已故會德豐前主席約翰馬登生前與家人居住的石澳道14號以逾...
港股IPO｜縱符不超過300頁 港交所劉穎批評：廣告多資訊少 未運用好招股書頁數上限
繼證監會今年1月發通函建議主體招股書頁數上限為300頁後，港交所(0388)董事總經理兼首次公開招股審查聯席主...
周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利
周大福珠寶集團有限公司（1929.HK）宣布截至2026年3月31日止年度的全年業績。2026 財政年度，周大福珠寶集團展現堅實韌性，營業額按年增加5.3%至943.98亿港元，股東應佔溢利增加52.2%至90.04亿港元，盈利創歷史新高。 就2026年全年業績而言，周大福珠寶集團副主席鄭志雯女士表示：「我們欣然見到集團錄得歷史新高業績及高質量盈利，充分印證品牌轉型的成效。作為全球知名中國奢侈品集團，周大福將中式美學、精湛工藝與深厚文化底蘊引領到世界舞台，並為行業樹立新標準。」 周大福珠寶集團致力重塑全球奢華格局，向世界展現當代中國文化、創造力與卓越工藝。今年2月，周大福珠寶集團於香港尖沙咀廣東道開設全球首間旗艦店，標誌著品牌轉型之旅的重要里程碑。該旗艦店佔地約10,000 呎，是集團在香港及澳門面積最大的門店。此店特設「品牌典藏館」，完美展現我們的歷史文化、工藝及創造力。該旗艦店為顧客帶來升級的零售體驗，體現我們作為世界知名中國奢侈品集團的抱負。 集團為2030 財政年度訂立了遠大的目標，包括相較2026 財政年度，將國際業務的零售值提升一倍，並把國際版圖擴充至100 間門店以上。配合集團的抱負，我們於2026 財政年度進一步將周大福品牌宇宙拓展至新地域、新渠道、新產品類別及體驗，以契合顧客不斷演變的生活時尚與追求。
世界盃｜李慧琼到小學睇波 籲同學輸波勿氣餒｜Ray Online
世界盃開鑼，立法會主席李慧琼都支持呢項盛事，今日去到一間小學同小朋友一齊收睇賽事直播，感受足球狂熱。保良局林文燦英文小學正舉行世界盃嘉年華，現場有近800位同學著上鍾意嘅球衣，場面熱鬧。李慧琼都到場參與，佢好欣賞學校悉心籌備活動，令同學可以喺考試後放鬆心情，從體育中學習成長。致辭勉勵學生李慧琼致辭嗰陣同小朋友分享，體育係一種教育，成為出色嘅球員需要堅毅嘅意志、團隊合作同拼搏精神。面對輸贏，要學識勝不驕、敗不餒。贏咗就為鍾意嘅球隊吶喊，輸咗都唔使氣餒，因為人生總有高高低低。
葡萄牙2：1擒超霸鷹
【Now Sports】葡萄牙周三在世界盃熱身賽憑干斯卡奧奠勝，以2:1打敗尼日利亞。
憂恒大訴訟波及自身 據報PwC部分合夥人採取措施保護個人資產 有人考慮離婚
《彭博》報道，恒大集團清盤引起其前審計機構羅兵咸永道中國(內地以普華永道中國品牌營運)部分合夥人的擔憂，憂慮會對其自身財務造成影響。 羅兵咸永道香港及內地分公司的多位合夥人表示，正在評估保護個人資產的策略，以防止公司面臨的法律及監管挑戰最終會對其自身帶來任何財務或法律負擔。有合夥人甚至考慮離婚來保護財產，而另一位合夥人則正在削減子女的教育預算。 恒大清盤人指控羅兵咸永道(PwC)內地及香港關聯公司的審計工作存在「疏忽」及「虛假陳述」，並且已向羅兵咸永道國際及其關聯公司提出訴訟，索償570億元人民幣。 有合夥人表示，他們並未直接參與恒大審計工作，但憂慮清盤人最終可能會對他們提出訴訟。另一個擔憂是，合夥人可能會被要求動用在公司中的股權來彌補任何法律損失，亦擔心公司整體的財務狀況可能會受到影響，進而影響到他們的薪資待遇。 羅兵咸永道中國發言人表示，公司的業務持續表現良好，將繼續專注於為客戶提供高質素服務，將繼續支持公司的員工，並對公司及在內地業務的未來發展進行投入。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
林逸華律師行處理5宗交通索償案 被告方要求林負擔訟費 指涉串謀虛假聲明
林逸華律師行因被指與「撞車碰瓷黨」有關而受警方調查，業務亦被律師會介入而終止。區院周三（10 日）處理 5 宗該律師行入稟的疏忽駕駛索償案（見內文表），被告方申請把林列入需負擔訟費一方，指稱他涉參與不當行為、串謀原告作虛假聲明。官限林 21 天內回應。
上水獨立屋遇竊 七旬女住戶失約480萬元手錶珠寶首飾
昨日(10日)早上10時32分，上水金翠路38號St.Andrews Place屋苑一獨立屋姓張(76歲)女住戶報案，指發現上址一夾萬被撬及有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，相信失去手錶及珠寶首飾。據了解，案中失物包括10隻約值100萬港元名錶；10隻約值100萬港元鑽石戒指；10條約值200萬港元寶石頸鏈；20對約值80萬港元鑽石耳環。案件總損失約480萬港元。經初步調查，案件列「爆竊」，暫未有人被捕。
兩男車站附近搶手袋 華婦池袋失800萬日圓
日本東京再發生中國人被搶劫事件。一名60歲中國籍女子被2名男子襲擊，並搶走一個裝有800萬日圓(約39萬港元)現金的手袋。同日大阪亦發生搶劫傷人案，一名外國籍女性在大阪天王寺車站內被人用刀刺傷及搶走手袋，警方相信受害人與匪徒認識。日本警視廳表示，一名中國籍女子於周三晚約8時半，在東京的池袋路上被人搶劫，由目擊者報警。警方指，女子被2名男子先以催淚噴劑噴射，然後再被人襲擊後腦，並搶走她的手袋。
「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」於6月18日追加DLC第4個角色「桀諾」！將有DL版6折優惠活動！
「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」DLC第4個角色「桀諾」將於2026年6月18日(四)加入 []
HKCERT 指「追回騙款」二次詐騙升溫 提醒慎防假冒平台及釣魚網站
<匯港通訊> 香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)發警告，指近期市面湧現大量釣魚網站，假冒市民常用的網購平台及公共服務機構，包括 Carousell、電子交通告票平台、水務署、中電、「積金易」平台及反詐騙協調中心(ADCC)，冀騙取個人資料、信用卡及銀行賬戶資料。HKCERT指出，騙徒建立高度仿真的假冒網站，模仿官方標誌、頁面設計及付款流程，並以「逾期未繳」、「欠款」、「即時罰款」、「停水」、「停電」、「退款」或「協助追回騙款」等字眼製造緊迫感，令受害人在未核實網址前便點擊連結、輸入資料或付款 。HKCERT發現，有釣魚網站冒用 Carousell 名義，顯示「交易確認」及「選擇您的銀行」等訊息，營造買家已付款假象，誘導賣家點擊銀行名稱後，轉至偽冒網上銀行登入頁面，騙取帳戶資料 。Carousell 亦提醒，騙徒會假扮買家，發送虛假付款確認連結或二維碼，誘使用戶離開平台並輸入銀行或信用卡資料，強調官方絕不會要求用戶點擊外部連結提供資料 。HKCERT接獲個案，指騙徒以「eTT HK」名義發出短訊，聲稱市民需點擊連結繳交罰款或查閱詳情，並將用戶導向假冒「電子交通告票平台」，誘騙在「核