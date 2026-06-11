【封面人物】把榮耀留在昨日 • 廖子妤 Fish Liew

鏡頭前盛裝的廖子妤（Fish）冷艷無雙，到了訪問時間換回冷衫牛仔褲的她，像個鄰家女孩一邊啜著珍珠奶茶，一邊侃侃而談她的電影夢，親和力滿滿，自帶反差萌。今年憑電影《像我這樣的愛情》先後榮獲第44屆香港電影金像獎最佳女主角、第32屆香港電影評論學會大獎最佳女演員，以及香港電影導演會2025年度大獎最佳女主角，橫掃各大獎項，成績有目共睹。回想2012年，Fish由馬來西亞來香港發展，奮鬥十多年，終由默默無聞的新人模特兒，一步一腳印成為家傳戶曉的一線女演員，如今她有份演出的電影更一部接一部地上映，風頭一時無兩。只見封面拍攝當日Fish狀態大勇，面對鏡頭氣場大開游刃有餘，怎樣能想她由獲得影后榮譽後，一直馬不停蹄地工作，連慶祝的時間都未有。

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Text: Stephanie Lee

Photography: Alexander Yeung

Styling: Sol So & Chappie Leung, assisted by Chesney Lau

Makeup: Melody Chiu

Hair: Zap Tang Manicure: Jasmine Chan

Artist Management: One Cool Jam Cast

衣錦還鄉

「還未有時間慶祝，想來還未請《像我這樣的愛情》一班工作人員、公司同事等吃飯！反而一些前輩像YT俞琤、金燕玲都有請我吃飯慶祝，都是待我很好的前輩。近來一直都有工作安排，還未有空間去消化這份喜悅，但其實得獎後我不覺得有很大改變，對我來說就好似睡醒一覺，榮耀就讓它留在昨日的台上，而我還是要繼續向前走。」相信就是Fish身上謙遜又勤力的特質，讓她的演藝事業一路走來越走越闊。有得總有失，獨自來港發展的Fish，多年來與家人的相處時間不多，就算是新年也不一定能回家過節，她笑說：「接下來我會回馬來西人探望家人，就連遠在印尼工作的爸爸都會專程回家，一家人一起慶祝。」看到她發自內心的笑容，這趟是Fish真正的衣錦還鄉，相信她的家人們定會為她而感到驕傲與自豪。Fish由電影《末日派對》、《同班同學》、《骨妹》漸漸於電影圈嶄露頭角，這位孤身一人由馬來西亞來香港尋夢的勇敢女子，一直抓緊各種演出機會磨練演技。她以ViuTV電視劇《地產仔》成功入屋，藉《梅艷芳》、《智齒》、《毒舌大狀》、《夜王》令廣大影迷看到她的實力，接拍馬來西亞電影《搖籃凡世》顯出她回饋家鄉的心，她於《像我這樣的愛情》中細膩演繹患有腦性麻痺的身障者的愛與痛，演技的大躍進叫人刮目相看，想不到接下來Fish的新挑戰竟然是舞台劇《大龍鳳》。

廖子妤

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廖子妤

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於舞台劇《大龍鳳》演母親角色

「《大龍鳳》由龍文康編劇、張繼聰監製，朱栢謙做導演及演員，也有久未演出的何嘉莉，是一部喜劇。我在當中飾演即將嫁女的母親，對我來說是十分新鮮的嘗試。」《大龍鳳》曾在香港三度公演，今次重演是古天樂出品的「天下一幕」（One Cool Stage）公司進軍舞台劇界的頭炮，Fish解釋：「公司想大家在不同範疇上的演出都能參與及發揮所長，所以就有產生了主打舞台劇的『天下一幕』。其實我很久以前就看過《大龍鳳》，想不到多年後自己竟然有份參演，覺得好有緣份！」雖然Fish不是第一次參演舞台劇，2023年她就曾為舞台劇版《飯戲攻心》踏台版，問及她會今次演出作甚麼準備，她說：「早前我去看了舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，由阮小儀、楊樂文、梁仲恆等等參演，是一部講家庭的溫馨小品，做爸爸的倪秉郎一出場的壓台感、節奏感都充滿舞台魅力，其他演員都是表現得十分出色，令我對接下來演出《大龍鳳》的著墨位更有靈感。因為舞台劇與電影不同，即時演出沒有剪接，我會說演員的節奏就是舞台劇的剪接，能夠令到觀眾的焦點放在應該的位置上，靠的都是導演設計與演員的演出。《大龍鳳》這部劇談的是一家人千方百計都保護想保護的人，卻弄巧反拙的喜劇，當中有很多笑位，雖然我多演正劇，但其實我本身性格都古靈精怪喜歡開玩笑，對於搞笑部分我不擔心，會交由導演指導，反而我主要想瞭解為人母想保護女兒的心情，雖然不是第一次演母親的角色，但今次是第一次嫁女呢！」《大龍鳳》將於7月24日起於西九自由空間公演，門票發售不久即宣布加開九場，城中劇迷都相當期待一眾演員的表演。

廖子妤

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廖子妤

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致26歲的廖子妤

適逢今年是《旭茉JESSICA》創刊26周年，不知道Fish還記得自己26歲的那一年嗎？Fish想了想：「十年前，26歲的我除了接拍《骨妹》之外，陸續開始越來越多拍攝工作機會，是一段相當有朝氣的時光。當時雖然尚算年輕，但到伴隨著快到30歲的焦慮，覺得快要成為30歲的大人了，也會不想其他人知道自己的年齡，會覺得26歲不算太年輕。記得我25歲時拍《同班同學》，當時Ashina郭奕芯只有18歲，但我們都同樣飾演中學生，雖然年紀有差距，但也在競爭緊同一個位置，作為新人演員當時我雖然好多迷惘，但同時對前景都抱有希望。」年紀對女人來說是關口，對女演員來說，更是影響事業的關鍵。「如今我最想拍的是愛情片。對女演員來說，演愛情片很多時都有年齡限制的，年紀大了機會就越來越少。我很喜歡日本電影《花束般的戀愛》，好想拍這種令人揪心的寫實純愛電影！」可惜香港電影如今多拍嚴肅社會議題，或是陽剛的警匪片，輕鬆愛情小品買少見少。話題不期然談到八、九十年代港產片無限風光，Fish的comfort movie清單都是經典中的經典，她有如數家珍：「周星馳的《食神》是我的頭位comfort movie！」有些電影就是不論從哪一節開始看，在甚麼地方播放，在長途飛機上、或者茶餐廳的電視機上，總之就能令你乖乖坐下、百來不厭的經典。「還有很多，《賭俠II之上海灘賭聖》、古天樂和楊千嬅《乾柴烈火》我都很喜歡，好想有機會拍這種都市愛情喜劇。」

廖子妤

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廖子妤

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問到如果有機會回到過去，Fish會想跟26歲的自己說甚麼？她想了半晌後說：「我會叫26歲的自己好好理清自己的情緒，以前我會用好籠統或者好簡單嘅方法去掩蓋自己的焦慮，又不太懂得去辨別情緒，偏向用一些簡單嘅詞彙『我好攰啊，我好緊張啊』去形容自己的心情，去逃避負面的情緒。但現在我會想跟她說，有些東西其實很小事，可以放鬆一些，天又不會塌下來，其實沒甚麼大不了。」成長，往往就是能夠更有智慧地面對事情，「我會說結果不是重點，過程才最重要。如果過程中一直好緊張結果，或者處於一直焦慮中、完全不享受的狀態，就不會開心。我會話告訴她放輕鬆，好好享受過程。反正，結果都不由你控制。」

Fish Liew

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廖子妤

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一直都是多產的Fish，即將帶來電影新作《一個部門的誕生》，預計將於6月在香港上映，是一部黑色喜劇電影，由曾獲香港電影金像獎「最佳編劇」的麥天樞自編自導，集合Fish、白只、梁雍婷、謝君豪及麥沛東等實力派演員擔綱。Fish分享：「電影靈感來自真實『Cut台』事件，《一個部門的誕生》是部黑色幽默喜劇，算是現今港產片中少見的種類，除了喜劇劇本難得，能演喜劇的演員也十分難得，我認為戲中梁雍婷的演出十分精彩亮眼，她是個可塑性極高的演員，大家一定要支持！」

廖子妤

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