【封面人物】演員的無盡征途｜蔡思韵 Cecilia Choi

24歲主演《幻愛》便平地一聲雷，獲選香港電影評論學會大獎最佳女演員，蔡思韵（Cecilia）坦言其演藝旅途展開得相當順遂。然而人生總有起伏，入行不經不覺九年，角色定型、業界寒冬等接踵而來，她把這些考驗轉化為發掘更多可能的決心，近年從港、台闖至韓國，從愛情片、喜劇演到鬼片，她目標清晰地道：「我想成為一個甚麼都演到、有多重面向的演員。」
鬼片中尋找人性溫度
對自認膽小、看鬼片要靜音加快轉的Cecilia來說，早前參演台灣恐怖片《泥娃娃》無疑是一大試煉。電影取材自一首同名兒歌，因歌詞「有對自認膽小、看鬼片要靜音加快轉的Cecilia來說，早前參演台灣恐怖片《泥娃娃》無疑是一大試煉。電影取材自一首同名兒歌，因歌詞「有眼睛不會眨」、「有嘴巴不說話」、「我做他媽媽，我做他爸爸，永遠愛著他」而被網友選為最詭異童謠首位。初次擔綱鬼片女主角的Cecilia 坦承，最初收到邀請時頗為猶疑，「不過看完劇本後覺得故事中雖然有鬼，但很著重親情，講述一對即將迎來新生命的夫妻，很觸動到我。我想多嘗試各種戲路，而且有機會跟我很欣賞的男演員楊佑寧合作，於是決定接受挑戰。」為了偷師，她強忍害怕看了大量恐怖片，幸好拍攝時片場環境並不駭人，「拍攝時要光猛些才可以拍到細節，之後再靠後製調暗畫面，加上現場有很多工作人員，我本身也是沒有靈異體質的『麻瓜』，所以過程中反而一點都不怕。」
她將專注力全然投入去飾演一位首次懷孕、被邪靈纏身的文物修復師，為了貼近孕婦角色，更作出「重量級」的準備，提前把一個重達七、八公斤的假肚道具帶回家，戴著到處走動，嘗試不同姿勢，「我原以為拍攝時是在衣服裡塞枕頭或棉花，誰知導演可能想追求真實感，假肚的重量遠超我預期，但它幫到我去理解一個孕婦所呈現的身體狀態，因為它不但重，更會頂住胃，坐姿不舒服，又易腳痺，是很特別的體驗。」
在港土生土長的Cecilia 畢業於國立台北藝術大學戲劇系，自出道起便演過不少台灣製作如《返校》和《誰是被害者2》，經常遊走港台兩地生活和工作的她說：「香港就連扶手電梯都快些，整個城市的速度截然不同。香港的優勢是很有活力，令我更有拼勁，儘管我自己本身的速度沒那麼快，在這環境中也會叫自己加把勁。而身處台灣，工餘時我有較多喘息空間，可以去看看電影，那邊可以欣賞到較多藝術電影或重新上映的經典。」節奏差異也體現於影視製作之上，台灣在前期製作預備時間比較鬆動，有較長時間圍讀、上課、練習，香港的前期較短。」
突破女性的既定形象
每次接到新劇本，Cecilia 除了會思考角色的個性和經歷外，也會思考角色跟不同人物之間的關係，「就像我跟同事、家人或男朋友相處，會各有很多不同面向，我覺得這能令演出更加立體，讓觀眾看到這個角色是一個活生生的人，在各種情況下會有不一樣的狀態。」通過以往演繹的角色，亦令她得以從多個角度理解世界和不同議題，她說印象較深的例子是《濁水漂流》，在片中飾演社工的她，因而有機會深入了解無家者這個群體和他們的經歷。
Cecilia 說每個角色都有她本人的影子，然而外界對於她的定位，並不足以涵蓋她內在的全貌。「大家眼中的我比較斯文、有氣質、文青，這些詞你記得加上引號。」她笑道：「所以找我演的角色也大多是類似的感覺，如專業人士、社工、老師之類，但我覺得自己其實有些面向是觀眾未有看到的。真正認識我，就會知道我不是太斯文的人。雖然我媽媽想培育我成為比較淑女的女生，可是我的底蘊是活潑的，喜歡玩，說話直接甚至豪爽。」
為了尋求突破，她刻意接演反差極大的角色，「例如參演了喜劇《還錢》，給人看到原來蔡思韵也似乎可以搞笑，另外剛剛又參與了一部台灣劇，尚未開播的，我要飾演一個八面玲瓏、性感嫵媚的女人，週旋於男人之間，有別於大家以往認識的我。」這不僅是一個演員的成長，也是一位女性對自我的探索，「我越來越認識自己，也越來越知道自己作為一個女性，不一定要有既定的模樣，做自己的話會更加自在開心。」
寒冬中堅持演戲夢想
回想入行之初，Cecilia 不諱言當時發展順遂，「大學未畢業，就已經有機會參與台灣的演出，22 歲便參演劇集《短暫的婚姻》，24 歲就遇 到《幻愛》，而《幻愛》又令我得到獎項。當我以為一切都很順利的時候，我很快發現自己在角色上被定型了，繼而又因為疫情不能去台灣工作。」接二連三的挑戰令她恍然大悟，意識到「原來一個當女主角的機會、一個有發揮的角色是多麼難得」。
現實並沒有擊倒她，反而使她更珍惜每個機會，「情況就是如此，是艱難的，那你還做不做下去？我喜歡演戲，知道自己仍然很想繼續， 所以努力尋找更多可能性。」入行九年，她早已實現了自己大學時代的夢想——靠演員工作養活自己，她說如今的目標是在演員路上更加百變，擁有更多靈活性，「我想成為一個甚麼都演到、有多重面向的演員。」這條路，她打算一直走到老，「我相信演員是可以演到老的，因為一定會需要不同年齡層的角色。」
作為電影業一份子，她當然無法忽視近年本地影業面臨的寒冬，提到戲院結業潮、港產電影銳減，她理性分析：「這是全世界都遇到的 問題，如今人人有電話，有AI，有很多平台，全球趨勢是大家都越來越喜歡看很短的影片，很少再進戲院。」儘管演員的崗位甚為被動，她仍然態度堅定，迎難而上，「即使我做不到甚麼，即使我明知道這件事的發展未必很光明，但我相信電影是值得存在的藝術。」這份堅持促使她將目光放得更遠，她預告今年十月將會參演一套韓國電影，不過暫時未能透露太多詳情，「現在我已開始做功課，所以心情很緊張。」她認 為，新世代的香港演員要走出去，發掘更多可能，讓世界各地的觀眾看見自己。
平常心面對無常世界
在光影世界之外，Cecilia 用寫作的方式記錄生活，早前更與跟她同齡的鍾雪瑩合著《種菜日記》一書，「交換日記的建議是她提出的，說如果我們寫到一年的話便出書，於是就試試看，剛好記錄了我們由29歲變成30 歲的這一年。」她說此書沒講甚麼大道理，更像是給讀者的陪伴。「我們是演員，也是普通女生，會有不同的情緒和感受，或者生活上的小發現，可以跟大家分享。」
透過文字交流，兩位類型迥異的演員發現了彼此的共通點。「我們本身不算相熟，看似毫無交集，但這一年間，我對她認識了很多，原來我們有不少相似的地方，都是比較純粹，且有相似的背景，例如同一年出生，在九龍區長大，小時候學過芭蕾舞。」Cecilia 很珍惜這段友誼，又形容對方是個真誠的人，不會為了討好別人而去講說話。「即使多麼忙碌，她仍會很用心去回應我的信，去同理我的感受，我覺得這很珍貴，感受到她對我的那份重視，有次看完她的回覆我甚至感動到流淚。她讓我知道有一個朋友，會看我寫的東西，會回應我、鼓勵我。」
最後談到未來的人生規劃，Cecilia 笑言計劃總是趕不上變化，「以前我會想像30 歲是很成熟的大人，誰知道我30 歲卻仍像個小孩。」她不再執著於甚麼年紀該要達成甚麼人生目標，而是專注於修煉面對無常的心態。「既然計劃不到，那我只能夠好好準備自己，用怎樣的心態去面對未知的事情。」儘管沒有確切的路線，她仍深知自己要邁進的方向，正如她早前在社交媒體寫下踏入31 歲的感言，希望「不斷學習成為更好的人」，成為「更獨立完整、快樂自在的自己」。
