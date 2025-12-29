將創造電子競技觀看文化的虛擬主播MIRU-e招收第一期生

株式會社MIRU-e宣布，將舉行電競觀眾 VTuber 計畫「MIRU-e」的「第一期生」選拔活動。

招募期間為2025年12月26日(五) ～ 2026年1月31日(六) 。

本計畫的使命是促進在日本的“電子競技觀看文化”的發展。

將觀看體驗轉化為娛樂

廣告 廣告

「MIRU-e」是一個專門的VTuber項目，旨在培養電子競技觀看文化。

在日本的電子競技領域，像海外那樣「觀看遊戲本身就是一種獨立的娛樂形式的文化」仍處於起步階段。

本計劃目旨在將球員在比賽結果之外的戲劇性場面可視化，並充當一座「橋樑」，讓觀眾能夠分享這種熱情。

對第一期生的要求。

本次招募的首批學生將是首批體現該計畫願景的成員。

尤其需要熟悉「英雄聯盟」等MOBA遊戲類型的玩家，並且有熱情以「藝術家」的身份傳達其魅力。

該計劃的特色重視的不是串流媒體的經驗，而是「共同創造一種觀眾文化」的願望。

提供專業的環境

合格者將獲得一個可以專注於其專業活動的環境・・・

固定薪資

基於活動的獎勵

提供根據個人需求量身定制的 Live2D 模型

提供電腦與其他串流播放所需設備的借用服務（不包括網路連線）

・・・將提供上述的支援。

招聘詳情

報名條件為申請人必須是居住在日本的 18 歲或以上的女性，並且有玩英雄聯盟或 MOBA 遊戲的經驗。

此外，通過考試後，只有能夠與公司簽訂獨家合約（業務外包）的人才會被錄用。

理想的人選應熱愛電子競技，尤其是英雄聯盟和MOBA遊戲，認同專案理念，並能以專業的態度繼續工作。

詳細資訊請上MIRU-e 官方網站，或是官方X(@MIRU_e_official)確認。

MIRU-e 第一期生選拔 招募概要 2025年12月26日(五) ～ 2026年1月31日(六) 居住在日本的18歲以上女性

有玩英雄聯盟或 MOBA 遊戲的經驗

能夠簽訂獨家合約的人（業務外包）（那些沒有與特定製作公司簽訂獨家合約的人） 熱愛電競（尤其是英雄聯盟/MOBA遊戲）的人

那些能夠理解「傳播觀賽文化」理念的人

那些能夠繼續以專業態度工作的人 提供個人 Live2D 模型等

配電設備租借（不含網路線）

固定薪資+獎勵薪酬體系 請透過報名表格報名 YouTube: @MIRU-e_official