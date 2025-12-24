將成個銀河送畀自己？2025 CHANEL 聖誕限定：璀璨彩妝、奢華月曆，仲有香港三大必訪『小香風』聖誕打卡點

專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
隨住 2025 年步入尾聲，整個時尚圈仲依然沉浸喺 11 月 CHANEL Cruise 2024/25 度假系列時裝騷嘅奢華餘韻入面。呢場喺香港知專設計學院 (HKDI) 舉辦嘅前所未有盛會，唔單止將 CHANEL 嘅優雅魅力推向巔峰，更為即將登場嘅 CHANEL 聖誕系列帶嚟無限期待。
作為全球美妝界每年最受矚目嘅壓軸巨獻，CHANEL 今年以「璀璨星辰 (Winter Constellation)」為主題，將浩瀚銀河嘅神秘閃爍注入限定彩妝、經典香氛同高雅禮品之中。
Trip.com 獨家為你精心策劃呢份 2025 CHANEL 聖誕終極購物指南： 從令人驚艷嘅限定色號深度解析、大家搶住要嘅奢華倒數月曆，到香港絕對唔可以錯過嘅半島酒店等三大夢幻節日裝置嘅地址同交通攻略。助你輕鬆掌握必買清單，喺呢個充滿魔幻感嘅聖誕季節，完美延續 CHANEL 嘅法式傳奇同無盡魅力。
✨ CHANEL 聖誕限定：探索 2025「璀璨星辰」彩妝系列嘅星光奧秘
2025 年嘅 CHANEL 聖誕限定彩妝以「璀璨星辰 (Winter Constellation)」做主題，呢個系列唔單止係對冬日夜空嘅禮讚，更加係向 Gabrielle Chanel 女士一生最鍾愛嘅星空元素致敬。設計上面巧妙咁運用咗深邃嘅夜藍、閃耀嘅白金、神秘嘅紫銀同埋熱情嘅紅色調，將彗星、獅子、山茶花等 CHANEL 經典符碼，精緻咁融入產品壓紋同色彩入面。每一件單品都好似夜空中獨一無二嘅繁星，絕對係今年最值得入手嘅收藏級美妝逸品。
🎨 焦點之作：限量九色眼影盤（Les 9 Ombres）
冬季星空嘅絢爛縮影，極致顯色度與層次感
呢款眼影盤絕對係 2025 CHANEL 聖誕系列入面最搶眼嘅焦點！佢唔單止完美詮釋咗「璀璨星辰」主題，仲延續咗早前 Cruise 系列嘅美學靈感，將高貴同摩登結合得啱啱好。
設計美學：藝術品級壓紋 最令粉絲尖叫嘅，係眼影粉體上面精緻咁壓印咗 CHANEL 五大經典符碼，包括神秘嘅彗星、閃耀嘅星辰同埋雙 C Logo。每次打開個盒，就好似見到一幅縮小咗嘅冬季星空圖咁，充滿儀式感，簡直唔捨得用！
色調分析：由日常到派對嘅全能選手 眼影盤薈萃咗 9 種高濃度色彩，由柔霧、緞光到金屬光質地一應俱全：
神祕星際灰 & 午夜藍： 打造深邃煙燻妝嘅靈魂。
活力金屬橙 & 鉻紅色： 為冬日妝容注入溫暖同亮點。
清透大地色： 照顧到日常返工嘅優雅感。
妝容建議： 你可以用金屬光澤色輕輕點喺眼皮中央，即刻提升立體感；深色部分可以用嚟做眼線，勾勒出迷人嘅眼神。無論係清新妝定係戲劇感十足嘅派對妝，呢一盤已經足夠應付晒所有場合。
圖片來源：CHANEL 官網
🌌 CHANEL 聖誕限定：經典四色眼影 #397「星夜迷情」(Nuit Astrale)
作為 CHANEL 彩妝嘅靈魂產品，今年嘅經典四色眼影 (Les 4 Ombres) 喺聖誕限定系列入面換上咗夢幻到極點嘅星空裝扮，仲有一個好浪漫嘅名——「Nuit Astrale」（星夜）。
色調解構：冷艷高貴嘅銀河質感 限量色號 #397 璀璨星辰 直接將冬日夜空嘅靜謐同閃爍濃縮喺呢一盤入面：
啞緻藍灰色： 最佳打底色，帶出星夜嘅神秘感。
閃爍耀銀深紫色： 加強眼尾層次，令眼神更深邃。
緞光薰衣草紫： 夢幻嘅主色調，平衡咗冷色系嘅銳利。
粼光藍亮光（高光）： 點綴眼頭或眼蓋中央，一抹即刻有「星光閃閃」嘅效果。
精緻工藝：唔捨得用嘅壓紋 今次眼影粉體同樣展現咗 CHANEL 嘅奢華細節，上面精緻壓印咗獅子、山茶花、彗星、麥穗同珍珠呢 5 大標誌性符碼，每開一次盒都好似欣賞緊一件微縮藝術品。
妝容建議：打造「冷感美」節日妝 呢盤眼影嘅發色度極高，特別適合配搭絲絨質地嘅晚禮服。你可以先用藍灰色打底，再疊加薰衣草紫，最後用銀紫色喺眼皮中間點綴，營造出一種猶如銀河般迷人、充滿高級感嘅節日妝容。
圖片來源：CHANEL 官網
✨ CHANEL 聖誕限定：璀璨星辰頰彩盤 (Illuminating Blush Powder)
藝術光影嘅臉龐盛宴：一盤搞掂紅潤氣色與立體輪廓
CHANEL 嘅頰彩盤一向都係聖誕系列入面嘅「視覺擔當」。今年呢款「璀璨星辰頰彩盤」將腮紅同埋打亮（Highlighter）完美結合，粉體質地細膩到好似絲緞咁，輕輕一掃，就可以喺冬日乾燥嘅肌膚上面注入迷人嘅光澤感。
色號選擇：搵到屬於你嘅「命定光」
#997 Rose Lumière（玫瑰光影）： 柔美嘅淺桃粉色配搭珠光白粉色打亮。呢款非常啱皮膚白皙嘅朋友，掃上手會有一種少女感十足嘅嬌嫩氣息，清冷得嚟又帶點優雅溫柔。
#998 Pêche Lumière（蜜桃光影）： 暖色系嘅杏桃色配搭珠光白金打亮。呢款係「顯瘦」神器，溫暖嘅色調令輪廓更加立體，營造出一種充滿活力、好似陽光灑喺臉上嘅自信光采。
特色壓紋：捨不得刷開嘅星際圖騰 同眼影盤一樣，頰彩盤表面都壓印咗 CHANEL 五大經典符碼，組成咗一幅神秘嘅星座圖。每一次用掃沾取粉末，都好似進行緊一場視覺同觸覺嘅雙重享受，極具收藏價值。
使用技巧：專業級修容秘訣 呢款粉質極之服貼，唔會顯毛孔。建議用修容刷混和兩個顏色，輕輕掃喺顴骨位置；再用打亮色局部加強鼻頭、眉骨同唇峰。只需一盤，就可以完成精緻嘅提亮同修飾，令你喺聖誕 Party 嘅燈光下成為最閃耀嘅焦點！
圖片來源：CHANEL 官網
💄 CHANEL 聖誕獨家：超炫耀絲絨唇膏（星璨版）
絕美星辰壓紋：極致奢華嘅唇間誘惑
唇膏一向係 CHANEL 妝容嘅靈魂。今年 CHANEL 聖誕系列將呢份魅力推上最高峰，經典嘅超炫耀絲絨唇膏 (Rouge Allure Velvet) 換上咗令人心動嘅星璨版限定包裝。最令粉絲瘋狂嘅係唇膏膏體上面精緻壓印咗閃耀嘅星辰圖案，每一次擰出嚟都好似開啟咗一場星光儀式咁，充滿極致嘅法式尊貴感。
必入重點色號：
#548 渲染： 一款飽和度極高嘅經典正紅色。一抹即刻提亮膚色，顯白效果直達 100%！如果你想喺聖誕聚會或者 Party 入面氣場全開，呢款紅唇絕對係你不二之選。
#549 Rouge Vie（美麗人生）： 今年秋冬最推介嘅暗紅色調！帶有一種低調奢華嘅絲絨霧光感，完美詮釋咗咩叫「法式復古風」。無論係日常返工定係約會，呢隻色都能夠為你增添一份成熟優雅嘅韻味。
同場加映：超炫耀釉光唇萃 (Rouge Allure Laque) 如果你偏愛水潤飽滿嘅妝效，就一定要留意呢款釉光唇萃嘅全新限量色號。例如帶有冷艷藍調嘅粉紅洋紅色 #94 Incandescent，搽完之後雙唇好似晶瑩剔透嘅紅寶石咁，散發出誘人嘅水光感。
圖片來源：CHANEL 官網
🌹 CHANEL 聖誕限定：2025 經典香水與奢華護膚禮遇
除咗令人目眩神迷嘅彩妝，CHANEL 聖誕系列嘅香氛同護膚禮盒，一向係送禮（或者獎勵自己）嘅首選。呢啲精心打造嘅禮盒，最啱送畀注重生活品味、追求極致奢華體驗嘅摯愛，等佢哋喺節日氣氛入面感受 CHANEL 嘅獨特魅力。
✨ N°5 經典香水系列禮盒
作為品牌跨越時代嘅經典，CHANEL N°5 嘅香氣早已係優雅嘅代名詞。喺 2025 聖誕期間，呢款標誌性香水換上咗星光熠熠嘅新裝，成為夢幻級嘅節日逸品。
禮盒設計：極致嘅送禮儀式感 2025 年嘅 N°5 香氛禮盒 採用咗簡約而高貴嘅風格，以深邃嘅午夜藍或璀璨嘅節日金為主調。盒面巧妙咁配上 N°5 經典瓶身輪廓，或者「璀璨星辰」主題嘅彗星圖騰裝飾。由拆開包裝嗰一刻起，就能夠感受到無與倫比嘅尊貴同心意。
套裝內容：完整嘅芬芳體驗 今次聖誕禮盒內容非常豐富，通常包括：
N°5 典藏香水正裝
精巧便攜迷你裝（隨身補香必備！）
同系列滋潤身體乳液：等經典芬芳由頭到腳縈繞周身，持久散發迷人氣息。
收藏級驚喜：限量典藏版 對於頂級香友嚟講，CHANEL 有時會特別推出超大容量或者附有獨立限量編號嘅 N°5 典藏版。呢類極為稀有嘅版本，唔單止係香水，更加係一件有升值潛力嘅藝術收藏品。
圖片來源：CHANEL 官網
✨ 摩登 COCO 系列套裝 (COCO MADEMOISELLE)
除咗經典嘅 N°5，如果你追求嘅係一種更加時尚、充滿活力嘅氣息，咁 摩登 COCO 系列嘅聖誕限定套裝就一定係你嘅心水！呢個系列一向係節日送禮嘅熱門王，深受獨立自信嘅女生歡迎。
香調特色：清新感性嘅「派對神香」 摩登 COCO 嘅香氣層次非常豐富：
前調： 柑橘嘅明亮鮮活，一噴即刻有種醒神嘅活力。
中後調： 廣藿香嘅深邃溫暖，帶出一絲神秘感。 呢種香氣好啱喺聖誕派對上面用，令你散發出一種優雅得嚟又帶點「玩味」嘅魅力，絕對係聖誕夜最耀眼嘅存在。
套裝內容：全方位香氛護理 摩登 COCO 嘅聖誕禮盒通常會包含：
經典摩登 COCO 香水正裝
旅行裝輕柔香水噴霧：細細支擺喺手袋，派對中途補香超方便。
同系列沐浴露或身體乳液：等迷人香氣滲透入每一寸肌膚，令香味更加持久自然。
圖片來源：CHANEL 官網
📸 2025 CHANEL 聖誕：香港三大夢幻裝置與旗艦店巡禮
隨住 11 月 CHANEL Cruise 時裝騷喺香港引起嘅時尚熱潮，今年聖誕嘅佈置更加具有標誌性意義。品牌以「璀璨星辰 (Winter Constellation)」為主題，將香港多個地標變成閃耀奪目嘅時尚聖地，預計會吸引無數本地市民同旅客去打卡朝聖！
🏛️ 第一站：香港半島酒店 —— 尖沙咀嘅奢華星光
半島酒店同 CHANEL 嘅合作一向係尖沙咀聖誕嘅皇牌景觀。作為品牌喺香港首間精品店嘅所在地，呢度嘅佈置永遠係重中之重。
夢幻亮點： 預計 2025 年裝置會將半島宏偉嘅巴洛克式外牆，變成一片閃爍嘅冬日夜空。巨型雙 C 標誌、優雅彗星、仲有 N°5 香水瓶輪廓會以 LED 燈光呈現。噴水池位通常會有一棵幾層樓高嘅巨型 CHANEL 聖誕樹，上面掛滿經典小飾物。當夜晚亮燈，成座建築好似一個閃閃發光嘅珠寶盒咁，超級夢幻！
地址： 尖沙咀梳士巴利道 22 號
交通：
港鐵： 尖沙咀站 E 出口（行 5 分鐘）或 尖東站 L3/L4 出口（行 3 分鐘）。
天星小輪： 尖沙咀碼頭落船後右轉，沿海濱行 5-10 分鐘。
📸 編輯影相 Tips： 建議企喺對面馬路或者文化中心長廊遠攝全景，可以影到半島酒店同 CHANEL 燈飾互相輝映嘅震撼感！
🏙️ 第二站：置地太子 (Landmark Prince's) —— 中環摩登優雅
位於中環金融區核心，呢間旗艦店展現嘅係極致嘅都市品味，係一眾名媛紳士嘅打卡首選。
夢幻亮點： 為咗呼應 Cruise 時裝騷，店舖外牆同櫥窗會融入更多前衛幾何同動態元素。櫥窗入面可能會有精緻嘅機械裝置，等微縮版嘅模特兒或者經典手袋喺「星空」下緩緩轉動。中庭位更會用金色星星同巨型山茶花裝飾，充滿奢華購物氣氛。
地址： 中環遮打道 10 號
交通：
港鐵： 中環站 H 出口直達。
🛍️ 第三站：時代廣場 (Times Square) —— 銅鑼灣繁華焦點
時代廣場係香港人流最旺嘅位，雖然空間較緊湊，但櫥窗設計絕對唔會令你失望。
夢幻亮點： 臨街櫥窗會強化「璀璨星辰」主題，運用特殊燈光模擬彗星劃過夜空嘅軌跡，非常吸睛。店入面會展出最啱送禮嘅熱門產品，例如經典手袋、WOC (Wallet on Chain) 同埋限量彩妝禮盒。
地址： 銅鑼灣勿地臣街 1 號 2 樓
交通：
港鐵： 銅鑼灣站 A 出口。
電車： 「波斯富街」或「堅拿道西」站下車，行 2 分鐘就到。
🛍️ CHANEL 聖誕：限量產品購買攻略與尊貴服務
CHANEL 每年嘅聖誕限定產品一向都係「秒殺級別」。要確保可以將「璀璨星辰」系列帶返屋企，一定要掌握好發售節奏同埋善用品牌嘅專屬服務。
1. 搶購策略：點樣先買到最熱門產品？
密切留意官網動向：2025 年聖誕系列通常喺 10 月底至 11 月初 就會正式登陸官網同門市。建議大家提前將想買嘅嘢（例如九色眼影盤）加入網店嘅「願望清單」，一開賣即刻 Checkout！
VIP 優先預購：如果你有開熟嘅專櫃 BA（美容顧問），記得提前聯絡佢哋表態。熱門產品好似聖誕倒數月曆 (Advent Calendar) 通常數量極少，VIP 會員往往有優先預留嘅機會，可以幫你避開排隊或者斷貨嘅風險。
官方線上商店：如果唔想落門市同人迫，CHANEL 官網網店係最直接嘅渠道，有時仲會有一啲網店獨家嘅包裝或者贈品添！
2. 節日限定：專屬美妝與香氛服務
喺聖誕期間，CHANEL 唔單止係賣產品，仲會提供一系列充滿儀式感嘅個人化服務：
「璀璨星辰」妝容預約：你可以預約 CHANEL 專業化妝師，為你度身訂造一個節日派對妝。佢哋會用晒最新嘅聖誕限定彩妝，幫你化返個充滿法式高級感嘅「星空妝」。
奢華禮品包裝 (The Art of Wrapping)：2025 年嘅聖誕包裝會升級為午夜藍配金色嘅設計，配埋經典嘅山茶花同限定絲帶（今年仲有精緻嘅星辰掛飾）。無論係送畀人定係獎勵自己，拆開嗰一刻嘅尊貴感真係無與倫比！
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
