將拖鞋放入奶茶配料盆 深圳小吃店員遭行拘

【on.cc東網專訊】廣東深圳一間小吃店的店員將拖鞋放進珍珠奶茶的配料盆中，並徒手抓珍珠，相關畫面流出後引發網民關注。深圳市市場監督管理局龍華局周四（18日）回應指，拍攝者為當事員工，門店報警後，該員工已被警方行政拘留。涉事門店已暫時停業，全面清理並銷毀店內所有奶茶原材料。
流傳畫面顯示，在涉事門店的後廚內，一名員工先取下腳上的拖鞋，將其放入裝有珍珠配料的盆中，隨後又將手放入該配料盆，用手擠壓並將珍珠直接放進奶茶杯中。門店負責人胡先生向內媒指，涉事男員工年約17、18歲，此前通過某線上求職平台聯絡他，事發的周三（17日）是對方入職第一天。胡先生表示，事發後不久門店便發現對方的不當操作，立即向當地派出所報警，對方已被警方帶走，周四收到民治派出所出具的行政案件立案告知書。
深圳市市場監管局龍華局調查指，涉事商家為深圳市龍華區胡記鮮味美食飲品店，持有有效的《營業執照》和《食品經營許可證》，工作人員持有健康證明上崗，食品原材料按規定儲藏且在保質期內。該店已立即停止銷售相關飲品，將相關加工器具和食材丟棄並自行停業開展整改，尚未恢復營業。因該店所用食材受到人為污染，市場監督部門依法當場作行政處罰，責令立即開展全面清潔並做好整改，後續將密切跟蹤整改情況。
