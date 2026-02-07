將捷攜手信義代銷 「將捷旅境.-善境」完銷

▲信義代銷宣布，「將捷旅境.-善境」在極為低迷的房市中創下亮麗的成績，達成100%圓滿銷售。（圖／信義代銷提供）

[NOWnews今日新聞] 雙北捷運環狀線南環段最關鍵的CF670區段標於2025年正式開工，象徵南環段全線工程全面啟動。「將捷旅境.-善境」正位於捷運Y3站，遠景在握。信義代銷表示，2025年房市回歸理性與自住需求，匯集捷運、將捷品牌與木柵核心地段等諸多優勢，「將捷旅境.-善境」締造傲人的銷售佳績，100%圓滿完銷，印證品牌與捷運宅相乘的稀缺性與價值感不受景氣影響，是自住與置產的首選標的之一。

信義代銷表示， 將捷集團於台北市木柵正核心地段推出的「將捷旅境.」是台北市近年來少見的大型公辦都更案，歷經十多年的溝通整合，大基地整體開發是極為珍稀之選。而不需等待4、5年之久，「將捷旅境.-真境」預計今年全新落成，人生珍貴，趁早圓夢，「將捷旅境.-真境」讓客戶享受夢想成真的即視感，因此，亦創造極佳的銷售成績。

好事連連，將捷集團再下一城，二度標得位於木柵環狀線Y3站旁，基地面積約1500坪的「臺北市文山木柵公辦都更案」，未來將與「將捷旅境.」串聯型塑成完整的新建築街廓，續寫北市都更榮耀新篇章。

「將捷旅境.」

貴賓專線：02-29356888

基地位置 :木柵路二段，捷運南環段Y03站旁

接待中心：台北市文山區秀明路一段22巷 (久康公園旁)

規劃坪數 : 23-49坪 個案官網 : https://sinyi.biz/6eDfMXzss

