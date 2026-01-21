將發售GEO限定兩款「JAPANNEXT 全高清遊戲顯示器」！售價約2萬日圓，性價比高

GEO STORE株式會社將於2026年1月15日(四)起在「GEO ONLINE STORE」及全日本860間GEO店舖發售GEO限定「JAPANNEXT 全高清遊戲顯示器」。

將有23.8吋和27吋兩種型號可供選擇。

將發售GEO限定兩款「JAPANNEXT 全高清遊戲顯示器」！

GEO限定「JAPANNEXT 全高清遊戲顯示器」

GEO限定「JAPANNEXT 全高清遊戲顯示器」開始發售！

23.8吋和27吋兩種型號。

PS5和PC遊戲的完美遊戲顯示器。

JN-IPS238G200FHD(23.8吋型號)

JN-IPS238G200FHD

廣告 廣告

「JN-IPS238G200FHD」配備23.8吋IPS面板，支援200Hz刷新率的全高清解像度(1,920×1,080)遊戲顯示器。

支援最高300cd/m2亮度、sRGB:100%、DCI-P3:91%廣色域、能夠以鮮豔的色彩顯示遊戲和視訊內容。

HDR 支援可提供從亮部到暗部都更清晰的影像，帶來豐富的視覺體驗。

相容於 PS5 全高清 120Hz 連接，可實現流暢舒適的遊戲體驗。

介面配備HDMI 2.0×2(200Hz)和DisplayPort 1.4×1(200Hz)。

相容於75×75mm安裝孔，內建 2W + 2W 揚聲器。

還提供2年原廠保養。

售價為18,670日圓(含税)。

JN-IPS27G200FHD(27吋型號)

JN-IPS27G200FHD

「JN-IPS27G200FHD」配備27吋IPS面板，全高清解像度(1,920×1,080)遊戲顯示器。

憑藉200Hz刷新率和1ms(MPRT)響應時間，即使在FPS等快節奏遊戲中，也能顯示流暢的圖像，減少殘影。

支援最高300cd/m2亮度，sRGB:100%、DCI-P3:95%廣色域，HDR，以及與PS5的全高清 120Hz 連接。

介面配備HDMI 2.0×2(200Hz)、DisplayPort 1.4×1(200Hz)。

相容於100×100mm內建 2W + 2W 揚聲器。

還提供2年原廠保養。

售價為21,970日圓(含税)。

詳情請瀏覽「JN-IPS238G200FHD」商品網頁、「JN-IPS27G200FHD」商品網頁。

商品簡介 JN-IPS238G200FHD JN-IPS27G200FHD 23.8吋 27吋 FHD(1,920×1,080) 16:9 IPS 200Hz 1,000:1 300cd/m2 HDMI 2.0×2(200Hz)、DisplayPort 1.4×1(200Hz)、音訊輸出×1 高412mm×寬539mm×深183mm 高455mm×寬614mm×深195mm 約2.9kg 約3.9kg