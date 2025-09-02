將藍隧道兩貨車相撞 1司機腳部受傷被困

比亞迪(01211.HK)今早(1日)裂口低開8.04%報105.2元，最新報107.4元下滑6.1%，成交額73.35億元。摩根士丹利發表報告指，比亞迪第二季業績低於該行及市場同業預測，第二季毛利率按季跌3.8個百分點至16.3%，錄自2022年第二季以來最低水平，大幅不及預期，未來增長仍受限於中國的不確定性與全球機遇。缺乏可預測性可能會在短期內壓制股價，下調對目標價由146元降至137元，相當預測明年市盈率21倍，維持「增持」評級。

AASTOCKS ・ 1 天前