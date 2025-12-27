宏福苑五級火｜情緒支援熱線
將藍隧道貨車翻側 藍田交匯處往將軍澳方向行政大樓行車線一度封閉｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（27日）下午約1時許，將藍隧道往將軍澳方向發生交通意外，一輛貨車翻側，撞毀隧道右邊多塊牆板，部分牆體散落。
據運輸署下午 2 時 09 分更新，因交通意外，藍田交匯處(往將軍澳方向)近行政大樓的唯一行車線封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如將軍澳隧道。
至晚上 7 時許，運輸署指，較早前因交通意外而封閉的藍田交匯處(往將軍澳方向)近行政大樓的唯一行車線已解封，受影響巴士路線陸續恢復原有路線行駛。
圖片：馬路的事FB
其他人也在看
將藍隧道生物柴油車撞壆翻側 司機受傷送院
【Now新聞台】一輛生物柴油車，中午在將藍隧道失事翻側，司機受傷。 53歲司機頭部受傷，在救護車上初步治理後送去聯合醫院。失事生物柴油車向右邊翻側，撞毀隧道約20米金屬護牆板，車頭損毀、擋風玻璃飛脫，消防員到場用支架固定車身，及使用熱能探測器測量柴油車溫度。中午12時許，一輛生物柴油車沿茶果嶺道駛入將藍隧道，至管道內一個彎位時失控撞向石壆翻側，警方正調查意外原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
元朗跑車失事剷行人路 七旬老翁被撞昏迷送院
【Now新聞台】元朗有私家車失事剷上行人路，一名途人被撞倒昏迷送院。 失事跑車撞毀一段鐵欄，剷上行人路，撞向一棵樹後停下，右邊車頭嚴重損毀，警員在現場調查。下午二時許，一輛跑車在元朗安樂路與大橋路交界失事剷上行人路，一名70歲男途人走避不及，被撞倒重傷昏迷，由救護車送去屯門醫院搶救，警方正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 1 天前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 8 小時前
醫管局指公院調整收費完成最後測試 病人不用衝閘會彈性處理
【Now新聞台】公立醫院收費下月1日起調整，醫管局指醫院系統已完成最後測試，指系統相當穩定，有信心可按預期時間推行；當局又指病人不用在新收費前衝閘，會寬鬆處理。 醫院管理局總行政總理潘綺紅：「希望市民不要太心急，如認為真的有醫療需要，那個時段需要看急症室，都可仍然繼續去，去到的時候都會加派人手維持秩序，而病人真的差少許時間，我們會有酌情處理。所以最重要不應有衝閘，那個樣貌很令人驚恐，不需用這個心態去做。有需要去到如真的過了零時少許時間，同事會稍作彈性安排。」#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。Japhub日本集合 ・ 1 天前
賀維：恐難見證聖占士重建
【Now Sports】紐卡素領隊艾迪賀維周四聲稱，自己執教該隊之年，應難看見聖占士公園球場和訓練場擴建或翻新。圍繞球場和訓練基地的重建項目懸而未決，CEO鶴健臣早前才承認，紐卡素應會在現有球場繼續比賽一段很長的時間，而本來計劃先將訓練場的面積擴大一倍，亦因場地的局限性，最終需在其他地方建造一座全新的現代化訓練基地，才可實現目標。「從根本上講或從更廣闊的視角來審視，訓練場、球場......這些目前都處於停滯狀態，」艾迪賀維（Eddie Howe）說：「就球會未來發展方向而言，能夠確立這些計劃，等於向前邁出一大步。當然，我並不認為設施是決定一切的因素，但確實是提升標準、清晰有力地展現球會雄心壯志的絕佳途徑。」聖占士公園球場曾是英國第2大球場，僅次於曼聯的奧脫福球場，但熱刺、利物浦、韋斯咸、阿仙奴、曼城和愛華頓的球場容量，近20年都已超過了紐卡素這座擁有52335個座位的球場。「如果需要更多時間來做出正確的決策，確保球場項目正確無誤，那就應該花多點時間。」賀維補充：「但以我目前在這間球會的情況，這兩項計劃恐難以實現，但我仍然熱切期望，能夠傳承給未來一代。」英超 曼聯VS紐卡素Now TVnow.com 體育 ・ 1 天前
聖誕節｜內地客指香港聖誕儀式感十足 酒店入住率九成以上 黃家和稱餐飲旺丁不旺財(羅家晴報道)
【Now新聞台】聖誕節長假期第二日，截至早上10時，有逾19.5萬人次出入境。不少內地旅客來港過聖誕，酒店入住率達九成或以上；不過餐飲業界指，多了港人北上消費，預料生意下跌一成。 一連四日的聖誕長假期，尖沙咀廣東道這裡人山人海，不少旅客拖著行李，名店外亦都大排長龍。有廣東旅客稱，特意過來香港度蜜月，感受一下節日氣氛。廣東旅客林太：「香港這邊對聖誕是很有儀式感和氣氛，所以其實如果說我們在聖誕前一天，如果說是結婚，肯定想過來過聖誕。」寧波旅客Nancy：「香港玩了很多次了，就是這一塊區域沒有深度挖掘過，之前都在摩天輪那邊在玩，這裡沒玩過，所以再來玩。」今年聖誕節正日，有超過13萬人次旅客訪港，較去年同一日的逾12萬人次輕微上升了7%。身兼酒店集團首席營運總裁的候任立法會議員稱，酒店入住率達九成或以上，部分房價較去年同期增加5%。候任選委會界別立法會議員陳宗彝：「四月關稅戰令到四月至十月份很不明朗，所以所有商務旅客是大跌，這段時間都有些商務旅客，變相是延後了商務旅客逗留香港時間。另外，我們與日本的關係剛緊張，內地很多往日本航班已取消，導致現在有些內地訪客多了經香港到外地。」多了旅客來，不過亦now.com 新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎 大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」
公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。am730 ・ 5 小時前
一馬弊案 馬來西亞前首相納吉被判濫權有罪
（法新社布特拉加亞26日電） 馬來西亞前首相納吉今天被判在大馬主權財富基金一馬發展公司（1MDB）重大貪汙案中濫權罪罪名成立，這件貪汙醜聞涉及1MDB遭挪用巨額資金。在這起審理中的案件，72歲的納吉面臨4項濫權罪和21項洗錢罪等與1MDB醜聞相關的罪名。法新社 ・ 1 天前
聖誕節｜首兩天假期出入境逾243.4萬人次 入境處籲周日避開繁忙時段過關
【Now新聞台】聖誕節及翌日兩天合共有超過243.4萬人次出入境。 在周五，即聖誕節翌日，全日有逾118萬人次出入境，其中訪港旅客有12.4萬人次，內地旅客佔7.5萬人次，超過2成是經高鐵西九龍站抵港；另外有逾43萬人次香港居民經機場及各陸路口岸離境，大部分港人經羅湖、福田及深圳灣口岸北上。入境處早前預計周日是入境高峰，呼籲市民提早安排行程，避免繁忙時段過關。#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
美拒發簽證 反假訊息機構執行長告川普政府非法驅逐
（法新社紐約25日電） 法院文件顯示，一家著名防制假訊息監督機構的執行長，因美國簽證禁令起訴美國總統川普政府，指控該禁令是企圖驅逐這位美國永久居民的「違憲」行為。然而，地方法院法官已核准臨時限制令，禁止當局逮捕或拘留阿邁德，並預計於29日再次開庭審理。法新社 ・ 1 天前
日本橫濱橡膠工廠發生持刀及化學品襲擊 至少 15 人傷 38 歲男被捕涉企圖殺人︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本靜岡縣三島市一間輪胎工廠今日（26 日）發生持刀及化學品襲擊事件，造成最少 15 人受傷。一名男子涉嫌在工廠內持刀刺傷 8 人，並向另外 7 人潑灑疑似漂白劑的液體。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
爵士佐治絕殺活塞：感覺大地在震動
【Now Sports】猶他爵士周五靠基安迪佐治完場前2.1秒絕殺底特律活塞，這名功臣賽後坦言，那一刻感覺像大地在震動，甚麼也聽不到。爵士在西岸排尾4，今場以131:129力挫到訪的東岸「一哥」活塞，令人大跌眼鏡，而基安迪佐治（Keyonte George）今場表現出色，射入5球三分取得31分進帳，包括完場前2.1秒這記單打突破闖入內線的致命跳射得手。「每當現場氣氛如此熱烈，就特別美妙。你能感覺到大地都在震動。」佐治賽後受訪說：「我甚至聽不到（教練）韋夏迪跟我說話的聲音。」除了基安迪佐治，射手麥卡倫也有30分進帳，而韋夏迪賽後則謂：「這支球隊能意識到彼此的優點，好像當拜斯申薩巴獲得空位時，我們會想辦法給他創造射籃機會；當諾基治面對矮小球員時，我們會想辦法把球傳給他......現在在這方面做得很好，也會使更衣室裡營造更多正面的氛圍，不再像以前那樣有很多奇怪焦慮。」爵士在這場勝仗後結束4連敗，而活塞則3連勝告一段落，但在東岸榜首地位不變。now.com 體育 ・ 2 小時前
快艇3連勝 夏登有微言？
【Now Sports】洛杉磯快艇周五錄得本季首個3連勝，老將布魯克盧比斯意外射入9球三分，而同樣表現出色的夏登，賽後有點「攤牌」般怪責球隊拖其後腿。快艇以119:103擊敗主場的波特蘭拓荒者，本季首次3連勝，37歲的布魯克盧比斯打出轉隊後的代表作，射入9球三分錄得生涯新高，貢獻31分。根據ESPN統計，盧比斯成為繼史提芬居里和勒邦占士後，第3位年滿37歲還能單場射入9球三分的球員，咖喱過去曾4度達成，而占士則兩次。夏登（James Harden）則獲得全場最高的34分，而今季場均得26.2分的他，賽後受訪時重申今季個人狀態之好：「我處於一個不可思議的狀態，但球隊戰績可能看不出來。」儘管快艇3連勝，但之前輸得太多，令他們目前在西岸下游位置，要爭取季後賽資格仍然需要繼續努力：「己隊正獲得動力，而且目前也有一些好的跡象，就我個人而言，能做的就是控制我能控制的事，保持最佳身體狀態，打好每晚的比賽，為球隊創造勝利機會。」「我不太清楚『老』這個說法，」36歲的夏登最後補充：「我感覺自己還很年輕，真的很好。」now.com 體育 ・ 3 小時前
山崎麵包員工在公廁洗麵包夾 店方：屬個別事件
山崎麵包近日被發現有員工在公廁洗麵包夾，並將麵包夾放在洗手台上。山崎麵包強調今次是個別事件，涉事員工無遵守公司指引，會作紀律處分。 有網民近日在社交平台Threads上載相片，目擊到身穿山崎麵包制服的員工，在公廁清洗多個麵包夾。該名網民指：「無諗過山崎麵包夾起公廁洗，仲直接擺洗手盆、洗手台。啲污水痰菌咪去曬麵包度am730 ・ 1 小時前
牛津聯擬請泰利執教
【Now Sports】根據英國《太陽報》了解，剛炒帥的英冠球會牛津聯，有意邀請前車路士隊長泰利執教球隊。牛津聯4天前辭退了領隊路維特，目前正在尋找新帥，而泰利（John Terry）突然出現在名單上，其餘候選人還有曾執教格拉斯哥流浪和昆士柏流浪的米高巴爾。泰利自掛靴後，曾出任過阿士東維拉助教，跟隨甸史密夫，但後來對方被辭退，他也失去了工作；直至甸史密夫兩年前在李斯特城短暫執教，他又加入了對方的教練團。2023年7月，泰利返回車路士，在母會的青訓學院任教至今，但今季較早時候受訪，被問到仍是否有興趣出任其他球隊領隊時，他顯得心灰意冷，未知與牛津聯扯上關係後，會否再次改變主意。牛津聯現時位居英冠積分榜第21位，但與降班區後一位的樸茨茅夫同分。now.com 體育 ・ 1 小時前
屯門景峰驚現朱古力罐頭 疑有人存心毒害貓狗
【動物專訊】對貓狗而言，朱古力是足以致命的劇毒，但有人昨日竟在屯門景峰籃球場附近放下一罐高濃度的朱古力，還附上匙羹，更過份是連樹底也被沾上朱古力醬，令人懷疑是存心要殺害貓狗。熱心市民發現後將該朱古力罐丟掉，坦言該處有一些社區貓狗生活，擔心他們會誤吃朱古力而喪命。 該熱心市民表示，該罐頭估計是貓罐頭，卻被人掏空再放入高濃度朱古力，「我嗅過百分百肯定是朱古力，而且非常高濃度，一定不是普通的朱古力醬。」她又表示，更恐怖是附近的樹底都被人塗上朱古力醬，明顯是惡意要讓貓狗受害。 她十分擔心有社區貓狗中毒，「旁邊是屯門新墟村及良田村，有很多社區貓，我平時經過都見到兩三隻，有好多人餵貓的，亦有很多村狗。」她希望提醒附近市民留意，避免有貓狗中招。 這次並非首次有人以這方式設毒餌，今年2月28日有熱心市民在荃灣南豐紗廠附近路邊，發現有人將朱古力放在食物碗中，而該處是放狗勝地，可見行兇者用心極惡毒。 如發現有人在路上放朱古力，請馬上清掉。如發現涉案人士，請馬上拍下證據及報警，行兇者不只是亂拋垃圾，如所放朱古力令貓狗受害，更是觸犯《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高罰款20萬元及監禁3年。 The po香港動物報 ・ 7 小時前
消費量探低+貿易戰衝擊 美國酒廠破產潮湧現
2025 年對於美國威士忌和其他烈酒製造商而言，是極為艱困的一年。由於美國消費者基於健康和經濟考量而減少酒精攝取，加上貿易爭端及關稅拖累出口，業者面臨多重挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！海南雞飯/叉燒/豉油雞髀/蛋糕都整到！
電飯煲食譜是懶人恩物，如果既要在家工作，又要照顧家人，每日三餐煮飯實在令人有點吃不消；這個時候電飯煲食譜就成為了好幫手，一煲過節省不少時間，唔駛睇火慳水慳力，最重要菜色都可以相當多變，電飯煲有味飯/電飯煲叉燒/電飯煲豉油雞髀/電飯煲通粉/電飯煲蛋糕通通都都整到，立即一齊試整！Yahoo Food ・ 1 天前