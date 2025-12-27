將藍隧道貨車翻側 藍田交匯處往將軍澳方向行政大樓行車線一度封閉｜Yahoo

【Now Sports】洛杉磯快艇周五錄得本季首個3連勝，老將布魯克盧比斯意外射入9球三分，而同樣表現出色的夏登，賽後有點「攤牌」般怪責球隊拖其後腿。快艇以119:103擊敗主場的波特蘭拓荒者，本季首次3連勝，37歲的布魯克盧比斯打出轉隊後的代表作，射入9球三分錄得生涯新高，貢獻31分。根據ESPN統計，盧比斯成為繼史提芬居里和勒邦占士後，第3位年滿37歲還能單場射入9球三分的球員，咖喱過去曾4度達成，而占士則兩次。夏登（James Harden）則獲得全場最高的34分，而今季場均得26.2分的他，賽後受訪時重申今季個人狀態之好：「我處於一個不可思議的狀態，但球隊戰績可能看不出來。」儘管快艇3連勝，但之前輸得太多，令他們目前在西岸下游位置，要爭取季後賽資格仍然需要繼續努力：「己隊正獲得動力，而且目前也有一些好的跡象，就我個人而言，能做的就是控制我能控制的事，保持最佳身體狀態，打好每晚的比賽，為球隊創造勝利機會。」「我不太清楚『老』這個說法，」36歲的夏登最後補充：「我感覺自己還很年輕，真的很好。」

