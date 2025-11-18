將設三個院舍外展投票站 孫玉菡：不會影響院舍運作

【Now新聞台】政府向長者及殘疾人士支援中心提供兩萬元津貼，讓他們在立法會選舉當日協助長者等院友前往票站。勞工及福利局長孫玉菡稱，所有中心已回覆當日會參與。

勞工及福利局局長孫玉菡：「237間長者中心以及殘疾人士中心都表示他們會參與這個活動，他們都會領取兩萬元津貼，方便他們提供一些便利給他們中心用家提供一些照顧者的服務，等到有意、有權投票人士在12月7日，可以履行到他們的公民權利，當日投下神聖的一票。」

這次選舉將會設立三個院舍外展投票站，孫玉菡稱，票站分布在港島、九龍和新界，投票位置亦會設於禮堂或公用地方等，強調不會影響院舍運作，希望能便利院友或院舍職員。

