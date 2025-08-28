將軍澳中醫醫院地盤被偷值3000元銅電線 50歲男子被捕

一名50歲男子涉偷值3000元銅電線被捕。（警方圖片）

東九龍總區衝鋒隊人員昨日（27日）下午在將軍澳百勝角路一帶巡邏期間，在一個醫院地盤外發現一名男子形迹可疑，遂上前截查，並在該名男子的背囊內發現44紮銅電線，總值約3,000元。警方經初步調查後，以涉嫌「地盤盜竊」拘捕該名50歲姓張本地男子，他現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第五隊跟進。據了解，涉事地盤是中醫醫院。

罪成最高可被判囚10年

警方呼籲地盤或建築公司加強地盤的保安設施，例如安裝防盜系統、高質素的閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等，以免被賊人有機可乘。警方提醒市民，「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年。市民切勿以身試法。

