宏福苑五級火｜情緒支援熱線
將軍澳兩車焚毀爆炸火勢猛烈 列縱火跟進(有片)
將軍澳發生縱火燒車案。昨日(25日)晚上11時50分多名市民報案，指靈實醫院旁的寶琳南路附近一條掘頭路有濃煙冒出並傳出巨響，網上圖片流傳現場火勢猛烈，黑煙沖天。消防到場約50分鐘後將火救熄，經初步調查，相信兩輛停泊的輕型貨車起火，且波及附近草叢及樹木，其中一輛車被燒成廢鐵，事件中，無人受傷，毋須疏散。消防認為起火原因有可疑，警方列作縱火，正聯絡車主協助調查，暫時無人被捕。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/將軍澳兩車焚毀爆炸火勢猛烈-列縱火跟進-有片-/631190?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 15 小時前
Lisa演唱會熱舞太火辣！「穿透視裝頂胯、開腿」 網友開戰：不良示範
韓女團BLACKPINK成員Lisa近期展開世界巡迴演唱會，然而因為舞台表演尺度較大，引發爭議。演出中的舞蹈設計與服裝造型，在網路上掀起正反兩極的評價，有人認為是一種藝術表現，也有人質疑過度帶有性暗示。姊妹淘 ・ 1 天前
小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌 平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛
44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 16 小時前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼
麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！Yahoo Food ・ 23 小時前
洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家
51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北海道溫泉沙丁魚屍滿池！ 水無海濱臭味牆海洋末日！
15日下午，函館南部海岸先發現沙丁魚屍堆積如山，海浪一推直接進水無海濱溫泉，這天然露天池本來靠潮汐換水，結果變成魚屍收集器。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
港人日本「一抽入魂」引爆「玉桂狗焗爐之亂」｜海外選購電器安全及注意事項全攻略
臨近聖誕長假期，大批香港人已經搶先「返鄉下」飛到日本旅遊，東京、大阪、福岡到處都聽到廣東話。而在社交平台 Threads 上，突然被一班身在日本旅遊的港人洗版，全部都為同一件事「頭痕」——抽中「玉桂狗一番賞」頭獎焗爐！28Hse.com ・ 1 天前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聖誕節直擊｜赤柱聖誕市集攤檔大排長龍 尖沙咀懷舊市集仿佛身處歐洲小鎮
【Now新聞台】今日是聖誕節，全港多區都有各具特色的市集，本台記者張曼琳及梁潔瀅晚上約六時分別在位於赤柱和尖沙咀的市集報道現場情況。 赤柱市集的聖誕樹及燈飾已亮燈，有不少家長帶同子女到場感受聖誕氣氛。很多攤檔已經大排長龍，包括冬甩檔、啤酒檔等，有檔主表示人流相比去年稍遜。入夜氣溫驟降，而市集近海，市民可以帶備外套禦寒。尖沙咀的市集就有樂隊助興，人頭湧湧。市集以懷舊為主題，售賣古著、手工藝品等，吸引市民前來選購。現場更有一棵六米高的聖誕樹，吸引市民駐足拍照打卡，加上小木屋及燈飾，營造歐洲小鎮的感覺。旁邊商場外牆已亮起燈飾，金光燦燦。市集將營業至晚上9時。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
iPhone 摺埋咗喇！新影片曝「iPhone Fold」全貌：似 iPhone Air、4.5mm 無摺痕
年關將至，人們討論 iPhone 17 系列的熱情已然下降，是時候展望未來的 iPhone、迎接新一輪爆料了。曾遭 Apple 提告的 YouTuber Jon Prosser 今日分享了「iPhone Fold」的清晰渲染影片，讓大家對傳說中首款 Apple 摺機的期待可以變得更為具象一點。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
前亞姐施熙瑜自爆去快餐店用長者卡被查問 網民揭凍齡照全靠AI？
時裝設計師施熙瑜千禧年前後一度活躍於報紙名人版，後來更以47歲之齡參加亞姐。唔經唔覺施熙瑜原來都「登六」，佢最近出post指去快餐店出示長者折扣卡時，被收銀員質疑係咪合資格。「收銀員望住我：『呢張卡係你㗎？』問足三次！最後我要出動有我相的樂悠卡先信我係長者。這情況非首次。」佢更建議快餐店出張有相長者優惠卡，唔駛佢每次都要被驗身分證！同時施熙瑜配上一張以快餐店做背景嘅靚相，睇落當然唔似60歲，話似30歲都唔出奇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│明年資金將流入收息股（曾淵滄）
明年利率看跌，特別是銀行存款利率，將降至無利可圖。因此，明年將有很大一筆錢從銀行系統流入股市，這筆錢主要是買收息股而不是追捧增長股，追捧增長股的錢應該在今年已經進入股市，今年仍未從銀行提款買股票的錢都是保守的錢。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
好人好事｜火警鐘響濃煙攻走廊 外傭即抱少主逃生 媽媽感動：比封大利是佢
大埔宏福苑五級火事隔近一個月，161名死者中，包括9名印傭及1名菲傭，事件令外界更關注住宅防火問題。一名有聘請外傭的母親於社交平台發帖，稱於家中突然聽到火警鐘響，外傭即非常警覺開門，發現濃煙有走廊，隨即極速抱起2歲少主往後樓梯逃生，最終一家人均安全落樓，「多謝姐姐乜都冇拎，淨係打算救小朋友走先」，網民均大讚機警。am730 ・ 1 天前