將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不勘壓力割頸墮海亡

【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者被發現時，身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。

消息指，死者在一周前曾向妻子透露感到壓力很大。死者的兩名前銀行同事曾與他在西區堅尼地城共進晚餐，死者也因工作壓力和前景不確定而顯得憂心忡忡及心煩意亂。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

醫管局精神健康專線： 2466 7350

明愛向晴軒： 18288

東華三院芷若園： 18281

「情緒通」熱線： 18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk

