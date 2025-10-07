將軍澳尚德邨男子飛墮平台 當場氣絕身亡

郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。

