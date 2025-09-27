將軍澳岸邊餐廳遭浪沖毀 甯漢豪：海濱長廊再加建擋水牆料明年完成

【Now新聞台】超強颱風樺加沙吹襲期間，南區、將軍澳等多區有餐廳及酒店大門被湧浪吹毀，遭質疑設施太近岸邊。發展局局長甯漢豪稱，政府有多重策略管理海岸線，確保海邊設施的安全。

甯漢豪：「這個海濱長廊通常有20至30米闊，是雙重功能，沒有事時是大家的休憩用地，打風有浪時是緩衝區這是第一個元素，另一個元素是設計海堤，大家有時經過海濱長廊，見到海堤旁邊有很多石斜斜向上，斜斜的石牆式海堤，其實是用來卸力，海堤上再加一道牆，這道牆一般起碼再加一米左右。」

甯漢豪又稱，一直都有根據國際數據以及香港自身經驗檢視海岸線管理措施，今次亦會就樺加沙造成的破壞檢討是否需要改進，而將軍澳南海濱長廊單車徑外數年前開始已動工，再加建約1米高的擋水牆，預計明年完成工程，又會與海濱長廊的餐廳負責人商討加設充氣式擋水設施。

