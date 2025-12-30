bx5jhtgqotjq_1_3_0.jpg

將軍澳彩明苑業主立案法團在10年內遭挪用逾6,110萬元公款，涉案一名物業經理在2021年被捕後承認因賭博負債逾千萬，早前亦承認5項盜竊罪，今日(30日)在高等法院被判監禁18年。

被告黃偉龍(53歲)，早前承認5項盜竊罪。陳官判刑指被告10年間多次犯案，交還逾200萬元贓款後，業主立案法團最終損失合共近5,900萬元。陳官指被告先後向業主立案法團、僱主佳定物業管理有限公司、銀行及獲授權簽署人撒謊，偽造簽名、在支票銀碼上加添1個「0」，再偽造銀行文件來提交報告給管理公司和會計師，直到會計師核數時發現帳戶結餘不足才揭發本案。

陳官續指被告犯案計劃周詳，嚴重違反業主立案法團及僱主信任，得益全數於賭桌輸光，而業主立案法團購置保險賠償上限僅得6萬元，考慮到涉案金額、時長及手法，須判刑阻嚇，遂以2年9個月至10年監禁為各罪量刑起點，認罪扣減3分之1，部份刑期分期執行，最終判囚18年。

案件編號：HCCC284/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/將軍澳彩明苑法團遭挪用逾6000萬公款-物業經理認罪判囚18年/632113?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral