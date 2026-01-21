將軍澳怡明邨截獲可疑的士 檢依托咪酯等毒品拘2人

農曆新年想行大運，除了拜年食團年飯外，當然少不了安排一個有「開年儀式感」的行程，應應節。講到香港最有新年氣氛的地方，大埔林村「香港許願節」 絕對是No.1！不過每年去林村最頭痛的就是交通，在港鐵站轉巴士隨時排長龍，未許願先等到腳軟。Yahoo Travel推介KKday這個新春開運一日遊，行程不但有專車點對點接送，帶你直達林村拋寶牒，還可體驗採摘當造士多啤梨及品嚐特色美食，人均低至$188。想在2026新春拿個好彩頭，就要盡早報名！大埔林村每年新春舉行的「香港許願節」，已經係香港人心目中開年祈福No.1聖地。一日遊行程將帶大家參與這場年度盛事，場內除了可趁熱鬧觀賞大型花車展覽、新春市集及攤位遊戲外，大家還可體驗到許願樹拋寶牒，以及點蓮花燈祈福，傳統儀式感滿滿！

Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前