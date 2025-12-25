將軍澳政府合署公眾停車場將啟用 設拼圖型自動泊車系統

【on.cc東網專訊】將軍澳政府合署的公眾停車場即將投入服務，是政府興建的首個自動化公眾停車場，提供不同車種泊位，滿足私家車和商用車的泊車需求。該停車場從地庫至地面3樓共有

5層，在388個泊位中，逾60%是私家車泊位，其中90%是拼圖型自動泊車系統泊位。

運輸署署長李頌恩及政府產業署署長馮建業早前到場視察，了解項目特色及便利措施。運輸署在社交平台表示，拼圖型系統通過載車板垂直升降、左右橫移，以移動車輛存取，結構相對簡單，營運成本較低，善用科技提升泊車密度。此外，拼圖型低層泊位亦安裝充電設施，便利電動車司機。

運輸署又指，該停車場設有智能設備，包括自動車輛出入管制系統、車牌識別系統自動起閘、停車位資訊系統等，將讓駕駛者有更好體驗。

