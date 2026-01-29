將軍澳景林邨洗池釀逾120魚死亡 消息指警拘51歲清潔公司女工頭

【動物專訊】將軍澳景林邨於1月26日發生洗水池變大屠殺，逾120條魚死亡，警方列「殘酷對待動物案」處理，消息指警方昨日拘捕51歲姓司徒女子，據知為涉案輝記環保清潔有限公司工頭，案件交由將軍澳警區重案組第一隊負責調查。

事緣涉案清潔公司於當日清洗魚池，將池中的魚和龜放在膠箱及一個小水池，動物救援機構「龜途」創辦人阿邦及多名街坊到場救援，惜最終逾120條魚疑因缺氧死亡。

警方當日接到居民報案，與愛護動物協會督察到現場跟進，並將案件列「殘酷對待動物」處理。消息指，事發時魚池共有196條魚及4隻龜在內生活，自2025年8月起由管理公司「置佳物業服務有限公司」及清潔公司「輝記環保清潔有限公司」一同管理。

案情指於1月26日6名清潔公司工人將池中所有魚及龜移至3個裝有水並連接住一個氣泵的容器內，報案人發現有多條魚死亡及沒人看管，於是報案。愛護動物協會督察到場確認容器內有114條魚死亡，並指出魚隻的死因是因為容器內缺乏足夠的氧氣。愛護動物協會亦檢取當中的10隻魚類屍體作進一步檢驗。

消息指，警方經調查後，於昨日（1月28日）下午拘捕51歲姓司徒女子，為涉案清潔公司工頭，案件交由將軍澳警區重案組第一隊調查。

