將軍澳景林邨洗魚池變大屠殺 逾百條魚被放置大半天脫氧慘死

【動物突發】將軍澳景林邨發生殘酷對待動物案件，「香港救援鳩鴿及雀鳥」義工收到求助，指景林邨景棉樓對出魚池今日（1月26日）安排清潔公司洗池，管理處及清潔工人竟只將池中逾百條魚撈起放在一旁的3個箱子及小水池，疑氧氣泵有問題，多條魚死亡，而由中午至今放置大半天竟沒人理會，有熱心市民晚上7時許發現後報警，警方及愛護動物協會督察均到場。最新數字顯示共有115條魚證實死亡，另有81條魚生還，但部分倖存魚隻十分虛弱。

義工對本報表示，今日有清潔公司洗魚池，將魚撈起放一旁，結果大量魚死亡，死亡數字不斷上升，「希望有人可以救這些魚，救得幾多得幾多。」

報案人對本報表示，她在晚上7時許經過時發現魚被放在3個箱及1個小水池，懷疑氧氣泵有問題，已經有多條魚死亡，她當即報警及報愛協，並已落口供。義工表示，已確認115條魚死亡，當中不少是錦鯉。本報正向愛協查詢具體情況。

動物救援機構「龜途」創辦人阿邦深夜亦到場協助救援，據知生還魚有81條，另現場還有4隻龜，包括兩隻巴西龜和兩隻草龜。

將軍澳景林邨清洗魚池，釀大量魚死亡。

報案人指氣泵疑有問題，大量魚因此脫氧死亡。

估計有逾百條魚不幸慘死。

龜途創辦人阿邦深夜到場協助救援。

