將軍澳有迴旋處今起改交通燈路口 街坊稱綠燈時間短憂上班日加劇擠塞 (有片)

影業路、寶寧路及常寧路交界已改為交通燈十字路口。(網上影片截圖)

將軍澳影業路、寶寧路及常寧路的迴旋處，已於周日改為交通燈十字路口，以應付附近公屋發展帶來新增的交通流量。據工程圖則，寶寧路來回方向在燈位前分別有3條和2條行車線駛入路口、影業路南行有2條行車線，而常寧路北行就只有1條行車線入路口。除此之外，常寧路左轉寶寧路、寶寧路左轉影業路各有一條毋須停燈的專用車道。

街坊：燈位10秒都唔知有無

運輸署提醒，駕駛者須細心留意及遵從新的道路配置、方向指示標誌、道路標記及交通標誌，謹慎駕駛。當局安排在周日，即公眾假期更改迴旋處為交通燈控制路口，不過很多街坊於改動首日都在這個新十字路口遇上擠塞，到社交平台批評綠燈時間太短，「個燈位10秒都唔知有無，一個燈位唔知去唔去到6-7架車，遇著d夢遊人玩手機發夢/大車起步慢，分分鐘一個燈位剩係過到2-3架車」、「綠燈嘅時間太短呀」，擔心周一上班日會加劇擠塞。

