將軍澳美食｜將軍澳九龍東皇冠假日酒店1月起改名 3間餐廳年底結業

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店即將改名！酒店近日宣布將於2026年1月正式更名，而酒店內的3間餐飲設施將於2025年12月31日正式結業，有不少街坊和食客都表示不捨！

「尚廚」自助餐受食客歡迎

九龍東皇冠假日酒店旗下「尚廚」自助餐餐廳一向很受歡迎，今次結業有不少食客都感到可惜。而中菜廳紫粵軒以即叫即蒸的點心及地道中式菜餚為主打，同樣有不少捧場客。今次酒店改名，連帶3間餐廳都要結業，令食客感到可惜。酒店表示食客可把握最後機會預訂節日盛宴，或前往47樓的星幕繼續享用餐飲體驗。

圖片來源：openrice

