將軍澳自動泊車停車場 啟用2日即暫停時租泊車 聲稱緊急系統性更新

【on.cc東網專訊】位於將軍澳政府合署、標榜是首個設置自動泊車系統的政府公眾停車場，上月29日啟用後兩日，便報稱因自動泊車系統「正進行緊急系統性更新」，需暫停時租泊車服務，至今近10日仍未恢復服務。建築署表示，相關部門留意到停車場管理系統穩定性「有改善空間」，故責成承建商安排系統更新，上月31日晚暫停時租服務，預計短期內恢復，而大型車輛時租服務則可於本周內恢復。

位於將軍澳唐賢街的將軍澳政府合署公眾停車場上月29日啟用，提供時租及月租泊車服務，惟啟用兩日時租泊車服務即告暫停。目前，停車場靠近海濱出入口車位顯示器顯示所有車位已滿，並張貼「時租暫停」字樣。另一邊出入口則張貼本月1日發出的告示，稱自動泊車系統「正進行緊急系統性更新」，需暫停時租泊車服務，直至另行通知；而月租泊車仍提供服務。

該停車場是政府興建的首個自動化公眾停車場，5層提供388個泊位，逾6成是私家車泊位，當中9成是拼圖型自動泊車系統泊位。根據2020年立法會財委會資料，整個將軍澳政府合署建造預算52.3億元，當中包括自動化停車場設施。

建築署回覆傳媒查詢表示，相關部門和承建商在停車場投入服務前，一直有做系統及運行測試，包括各類模擬場景；停車場開放後，需更新部分系統功能及程序以優化管理，承建商已加派人手在場協助營辦商。署方又指，目前月租服務不受影響，約200名月租用戶可如常出入停車場；相關部門會繼續與承建商及營辦商協調，冀盡快讓停車場全面投入服務。

