將軍澳街坊拉麵店跌銀包 醒目店主一招通知尋回｜好人好事

有將軍澳網民近日分享於區內一間拉麵店用膳後，不小心留下銀包，由於樓主以手機支付服務PayMe付款，店主發現後透過PayMe的一個功能聯絡事主，成功歸還失物，不少網民大讚店主誠實：「因為你呢個post我會去幫襯」。

PayMe過數1蚊 備註功能通知遺失錢包

樓主早前於社交平台Threads以「香港好人好事」發文表示，居於將軍澳的他晚上下班後前往區內一美食廣場的拉麵店用餐，「可能返工有啲攰」，用餐後他未有察覺褲袋無拉鍊，「跌咗個銀包自己都唔知」，離開時也未有發現。事主隨後到將軍澳港鐵站欲買飲品時時，手機收到一則PayMe訊息，原來是拉麵店店主向事主過數1蚊，利用備註功能通知他遺失了錢包。

事主指自己「即時9秒9沖（衝）返去間舖頭」，到達時發現錢包被店主妥善保管「好好彩個店主幫我執返」，又指「入邊所有錢都冇唔見，信用卡都冇唔見」事主感謝店主，於是將經歷放上Threads分享：「我覺得而家呢個世代有咁好嘅人，已經好難得。」

將軍澳網民稱「因為呢個post我會去」

網民大讚店主急中生智及誠實：「看得我心裡都暖了，這年代能遇到這麼誠實又善良的店主，真的很難得，將軍澳要加分！」、「仲特登pay你remark番 幾醒喎！」、「仲特登pay你remark番，幾醒喎！」、「如果冇用payme真係搵唔到你了」、「payme可以send message? 真係唔知」。亦有將軍澳網民稱「因為你呢個post我會去幫襯」、「你要多D幫襯佢！真心好食！」、「啱啱食完呢間，真係好食」。亦有網民問「有冇還翻$1人」，惟樓主回應「無，醒唔起」，有人即提醒「用payme 還返一蚊畀人咪得囉」。

